জেসন মোমোয়া প্রায় ডুবে গেছে যখন মাউইতে বিপজ্জনক চোয়াল বিরতিতে সার্ফিং করছে
জেসন মোমোয়া স্ক্রিনে “অ্যাকোয়ামান” খেলার জন্য পরিচিত, তবে বাস্তব জীবনে তাঁর সমুদ্রের সাথে আলাদা ধরণের অভিজ্ঞতা ছিল।

অভিনেতা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি মাউয়ের উপকূলে 2007 এর একটি হারোয়িং সার্ফ ট্রিপ চলাকালীন প্রায় ডুবে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি সোমবারের পর্বের সোমবারের পর্বে শীতল হওয়ার মুহুর্তে এই মুহুর্তটি বর্ণনা করেছিলেন “স্মার্টলেস” পডকাস্ট

“আমি এই প্যাডেলটি করছিলাম, আমরা চোয়ালগুলিতে গিয়েছিলাম,” মোমোয়া বলেছিলেন, যখন তিনি তার বিশাল, মারাত্মক তরঙ্গের জন্য পরিচিত কুখ্যাত পেহাহী সার্ফ বিরতি উল্লেখ করেছিলেন। “আমরা উপকূলের ১৩ মাইলের মতো প্যাডেল করেছিলাম You’re

জেসন মোমোয়া প্রায় ডুবে গিয়েছিল যখন মাউইতে বিপজ্জনক চোয়ালগুলি বিরতিতে সার্ফিংয়ের সময়। (কেভিন উইন্টার/গেটি চিত্র)

মোমোয়া, 46, বিশদ অবিরত অবিরত রেখেছিলেন যে কীভাবে তার চারপাশে সহিংস তরঙ্গগুলি বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবে তার আগের জলের প্রশিক্ষণ তাকে কিছুক্ষণের জন্য চালিত করেছিল।

“আমি বেশ ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছিলাম, তাই আমি ভাল ছিলাম,” তিনি বলেছিলেন। “আমি মাথায় বেশ কয়েকজন নিয়েছিলাম They এগুলি বেশ বড়, 10 ফুট হাওয়াইয়ান তরঙ্গের মতো। তবে আমি সম্ভবত এই মুহুর্তে অর্ধ মাইল।”

হলিউড তারকা যোগ করেছেন যে তিনি সার্ফের ঘটনার সময় একটি ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছেছিলেন, যা প্রায় মারাত্মক ছিল।

“আমি এই ক্রেজি স্পটে আটকে ছিলাম, যা সম্ভবত বাইরের রিফ এবং আমার কাছে অজানা I আমি সত্যিই বাইরের রিফে ছিলাম এবং তারা আমাকে দেখতে পেল না,” তিনি স্মরণ করেছিলেন। “আমার প্যাডেল ছিল এবং আমি এটি দোলা দিচ্ছিলাম এবং তারা আমাকে দেখতে পেল না, এবং তরঙ্গগুলি এত বড় ছিল।”

এবং তারপরে, সমস্ত কিছু তাকে একবারে আঘাত করেছিল – এই ভয় সহ তিনি এটিকে তার মেয়ের কাছে ফিরিয়ে আনবেন না, যিনি সেই সময়ে শিশু ছিলেন।

জেসন মোমোয়া প্রাক্তন স্ত্রী লিসা বোনেটের সাথে দুটি বাচ্চা শেয়ার করেছেন। (গ্যারি মিচেল/সোপা চিত্র/গেটি চিত্রের মাধ্যমে লাইট্রকেট)

যখন তাঁর চিন্তাভাবনা তাঁর কন্যা লোলা ইওলানীর দিকে ফিরে গেলেন, তারপরেই 3 মাস বয়সী, অভিনেতা বলেছিলেন, “আমি কেবল এটি হারিয়েছি, আমি ছিলাম, ‘ওহ এস —।'” “

এই মুহুর্তে, মোমোয়া ক্লান্ত, প্রবাহিত এবং একা থাকার কথা মনে রেখেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে তাঁর বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয়েছে।

“আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে ছিলাম, এবং আমি কেবল কেউ আমাকে পেতে দেখতে পেলাম না I

মোমোয়া যখন ভেবেছিল এটিই শেষ, তখন এক বন্ধু তাকে স্পট করেছিল এবং তাকে রুক্ষ জলের মধ্য দিয়ে চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

“অ্যাকোয়ামান” তারকা তার 3 মাস বয়সী কন্যা লোলার কথা ভেবেছিলেন যখন 13 মাইলের প্যাডেল চলাকালীন ক্লান্তি আঘাত পেয়েছিল। (ড্যানিয়েল ভেনচুরেলি/ ড্যানিয়েল ভেনচুরেলি/ ফেন্ডির জন্য গেট্টি চিত্র)

“আমি বোর্ডে ফিরে এসেছি এবং আমরা প্যাডলিং শুরু করি,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি পছন্দ করেছেন, ‘আপনি বাইরে যেতে পেরেছেন,’ তাই আমরা কেবল প্যাডলিং চালিয়ে যাচ্ছি।”

দু’জনকে শীঘ্রই তাদের বোর্ডগুলি থেকে “ব্রুটাল” তরঙ্গ এবং শক্তিশালী স্রোত দ্বারা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সাতটি ভয়াবহ মাইল এখনও যেতে হবে, মোমোয়া রক্তক্ষরণ, ব্যাটার এবং ধোঁয়ায় চলছিল।

“আমার পা রক্তে covered াকা আছে,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি কেবল আক্ষরিক অর্থে (আমার সাথে) আমার পূর্বপুরুষরা কেবল এই বাকী অংশটি প্যাডিং করছি, নীচে নামছি এবং আমরা বেরিয়ে এসেছি।”

হলিউড অভিনেতা ভাগ্যক্রমে এটি উপকূলে তৈরি করেছিলেন।

জেসন মোমোয়া, লিসা বোনেট তাদের দুই সন্তান কন্যা লোলা এবং ছেলে নাকোয়া-ওল্ফের যৌথ আইনী ও শারীরিক হেফাজতে সম্মত হন। (গেটি চিত্র)

“বেওয়াচ” অভিনেতা বর্তমানে 2021 এর “সুইট গার্ল” -তে এই দম্পতি একসাথে কাজ করার পরে অভিনেত্রী অ্যাড্রিয়া আরজোনার সাথে ডেটিং করছেন। মোমোয়া এবং আরজোনা 2024 সালের মে মাসে তাদের সম্পর্কের সাথে প্রকাশ্যে আসে।

মোমোয়া এর আগে “দ্য কসবি শো” তারকা লিসা বোনেটের সাথে বিয়ে হয়েছিল। দুজন 2020 সালে বিভক্ত হওয়ার আগে 2017 সালে বিয়ে করেছিলেন। 2024 সালের জানুয়ারিতে মোমোয়া এবং বোনেট বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ের করেছিলেন।

প্রাক্তন দম্পতি তাদের দুই সন্তান কন্যা লোলা এবং ছেলে নাকোয়া-ওল্ফের যৌথ আইনী ও শারীরিক হেফাজতে সম্মত হন। বোনেট এবং মোমোয়া নাবালিক বাচ্চাদের “জীবনযাত্রার ব্যয়” ভাগ করে নিতে সম্মত হয়েছিল এবং সে সময় ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত কোর্ট ডকস জানিয়েছে, আদালত ডকস জানিয়েছে।

স্টিফানি জিয়াং-পোনন ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি বিনোদন লেখক। গল্পের টিপস স্টেফানি.গিয়া @fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @এসজিআইএএনজিপাউনন।

