জেসিআই 6,270 এর স্তরে ভেঙে পড়েছে, এটি কারণ

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – ইন্দোনেশিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জ (আইএইচএসজি) সূচক (আইএইচএসজি) শুক্রবার (২৮/২/২০২৫) বিকেলে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (মার্কিন) ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি বাস্তবায়নের মাঝে বিদেশী কর্মীদের সাথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জেসিআই 214.85 পয়েন্ট বা 3.31 শতাংশ বন্ধ করে 6,270.60 এ বন্ধ করে দিয়েছে। 45 টি শীর্ষস্থানীয় শেয়ার বা এলকিউ 45 সূচক 27.76 পয়েন্ট বা 3.80 শতাংশ হ্রাস পেয়ে 703.63 এ দাঁড়িয়েছে।

“এশিয়ান আঞ্চলিক স্টক এক্সচেঞ্জটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির (মার্কিন) ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতি দেওয়ার পরে বাজার কুস্তি করেছিল যে মেক্সিকো এবং কানাডার শুল্ক আগামী সপ্তাহে কার্যকর করা হবে, আর চীনকে 10 শতাংশের অতিরিক্ত শুল্কের চার্জ দেওয়া হবে,” জাকার্তে, 28 এ 2825 এর গবেষণায় ইনভেস্টেনডো সেকুরিটাস পিলারমাস রিসার্চ টিম বলেছেন।

এছাড়াও, চীনে শুল্ক বৃদ্ধির ফলে অবশ্যই তাদের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, যা রফতানি এবং মুক্ত বাণিজ্যের উপর খুব নির্ভরশীল। সাধারণভাবে, এটি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য যুদ্ধ সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করে যা বিশ্ব অর্থনীতিতে বোঝা করতে পারে। দেশের মধ্যে থেকে, সরকার কর্তৃক উদ্বোধন করার পরে, বাজারের অংশগ্রহণকারীরা পারফরম্যান্সের জন্য এবং এর মধ্যে অপেক্ষা করছেন।

বাজারের অংশগ্রহণকারীরা আশা করছেন যে এই সদ্য গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি নীতিগুলি প্রয়োগ করতে পারে ভাল কর্পোরেট প্রশাসন (জিসিজি) দেশে বেশ কয়েকটি দুর্নীতির মামলার স্পটলাইটের মধ্যে। আরেকটি অনুভূতি হ’ল এমএসসিআই ইন্দোনেশিয়ার শেয়ারের র‌্যাঙ্কিং হ্রাস থেকে মরগান স্ট্যানলির কাছ থেকে সমান ওজন হয়ে কম ওজন।

তদুপরি, তিন মিলিয়ন হোম ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে বন্ড ব্যাংকিং ইস্যুকারীদের অংশগ্রহণও বাজারের উদ্বেগ। সরকারকে এই কর্মসূচির অর্থায়নের জন্য রাষ্ট্র -মালিকানাধীন ব্যাংককে নিয়োগ দেওয়া হবে বলে গুজব রয়েছে।

তবে, বাজারটি উদ্বিগ্ন যে অর্থায়নে, অর্থায়ন টেনার, সম্ভাব্য tors ণখেলাপি এবং অন্যান্য কারণগুলির সম্পদের গুণমান সম্পর্কে অস্পষ্টতা সম্ভাব্যভাবে পাখির ব্যাংকিংয়ের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।

নীচে খোলা, জেসিআই স্টক ট্রেডিংয়ের প্রথম অধিবেশন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত নেতিবাচক অঞ্চলে আরামদায়ক ছিল। দ্বিতীয় অধিবেশন Ihsg এখনও রেড জোনে বাড়িতে স্টক ট্রেডিং বন্ধ হয়ে যায়।

আইডিএক্স-আইসি সেক্টর সূচকের উপর ভিত্তি করে, দশ বা সমস্ত সেক্টর দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যার নেতৃত্বে কাঁচা পণ্য খাতের নেতৃত্বে ছিল যা ৫.৮২ শতাংশ কমেছে, তারপরে শক্তি খাত এবং অবকাঠামো খাত যা ৩.৫৩ শতাংশ কমেছে এবং শিল্পটি ৩.২১ শতাংশ ছিল।

যে স্টকগুলি সবচেয়ে বড় শক্তিবৃদ্ধি অনুভব করেছিল তা হ’ল এক্সএসএস, লাইভ, এফএমআইআই, হিট এবং ইনাই। যখন স্টকগুলি রনি, ট্রুস, সিংহ, জাভা এবং এলিটের সবচেয়ে বড় দুর্বল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

স্টক ট্রেডিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি রেকর্ড করা হয়েছিল 1,139,000 গুণ লেনদেনের শেয়ারের সংখ্যার সাথে লেনদেনের সাথে লেনদেন করা হয়েছে প্রায় 18.51 বিলিয়ন শেয়ারের শেয়ারের পরিমাণ আরপি 122.98 ট্রিলিয়ন। মোট 209 টি শেয়ার বেড়েছে 435 টি শেয়ার হ্রাস পেয়েছে, এবং 311 মান বাড়েনি।

The Asian Regional Stock Exchange this afternoon included the Nikkei Index gained 1,100.67 points or 2.88 percent to 37,155.50, the Shanghai Index weakened 67.16 points or 1.98 percent to 3,320.90, the Kuala Lumpur index weakened 11.90 percent or 0.75 points to 1,574.70, and the Straits Times index rose 3,896.84.