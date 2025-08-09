জেসিকা আলবার প্রাক্তন নগদ ওয়ারেন তার বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে 20 বছর মডেল সহ তারিখের রাতে চিহ্নিত করেছিলেন

জেসিকা আলবার বিচ্ছিন্ন স্বামী নগদ ওয়ারেনকে তার জুনিয়র 20 বছর ধরে একটি মডেল নিয়ে একটি লোকে ডেট রাতে পা রাখতে দেখা গেছে।
জানুয়ারিতে ফিরে, এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে ফ্যান্টাস্টিক ফোর অভিনেত্রী এবং নগদ প্রায় 17 বছর বিয়ের পরে এবং তিনটি বাচ্চাকে স্বাগত জানানোর পরে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। পরের মাসে, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন।
জেসিকা (৪৪) সম্প্রতি তার নিজের একটি নতুন রোম্যান্স তৈরি করেছে এবং বন্দুকের সাথে যুক্ত হয়েছে: ম্যাভেরিক অভিনেতা ড্যানি রামিরেজ – যিনি তার জুনিয়র 12 বছর।
দ্বারা প্রাপ্ত ফটোতে পৃষ্ঠা ছয়বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে হানা সান ডোয়ারের সাথে ২ 26 বছর বয়সী নগদ ডিনার দখল করতে দেখা গেছে।
এই জুটিটি ড্রাইভার সিটে নগদ অর্থের সাথে একসাথে একটি স্নিগ্ধ বিএমডাব্লুতে প্রবেশের আগে একটি রেস্তোঁরাটির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতে পারে।
তিনি এটিকে এক জোড়া ধূসর প্যান্টের পাশাপাশি নীচে একটি সাদা শার্ট এবং একটি ধূসর জ্যাকেট পরা নৈমিত্তিক রেখেছিলেন।
জেসিকা আলবার বিচ্ছিন্ন স্বামী নগদ ওয়ারেন (46, কে তার জুনিয়র 20 বছর ধরে একটি মডেল নিয়ে একটি লোকে ডেট রাতের জন্য পা রাখতে দেখা গেছে; ফ্রান্সে মে মাসে দেখা গেছে
পৃষ্ঠা সিক্সের দ্বারা প্রাপ্ত ফটোগুলিতে, বৃহস্পতিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে হানা সান ডোরার, 26 (উপরে দেখা) এর সাথে নগদকে লস অ্যাঞ্জেলেসে ডিনার দখল করা হয়েছিল
হানা একটি কালো, ক্রপযুক্ত ট্যাঙ্কের শীর্ষের পাশাপাশি এক জোড়া নীল ডেনিম জিন্স এবং একটি কালো চামড়ার জ্যাকেট তৈরি করেছিল যা তার কাঁধের উপর দিয়ে আঁকা ছিল।
নগদ এবং হানা গাড়িতে উঠার আগে, তারা একটি হালকা হৃদয়ের মুহুর্তের সময় তাদের মুখে প্রফুল্ল হাসি ঝলমল করে।
এই জুটিটি কখন প্রথম পথ অতিক্রম করেছিল তা জানা যায়নি, তবে জেসিকার প্রাক্তন হানার সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টগুলির কয়েকটি পছন্দ করেছেন।
মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি জুলাইয়ে গত মাসে তার 26 তম জন্মদিন উদযাপন করেছে এবং জুনে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক নিয়ে ইউসিএলএ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে।
হানার সাথে নগদের সর্বশেষতম আউটটি প্রকাশের পরপরই আসে যে তিনি কথা বলার সময় কাউকে দেখছেন না টিএমজেড গত সপ্তাহে।
সেই সময়, তাকে ল্যাক্স বিমানবন্দরে স্পট করা হয়েছিল এবং জেসিকার নতুন উদীয়মান রোম্যান্সের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন – তাদের বিভাজন ঘোষণার আট মাস পরে।
‘আমি তার জন্য খুশি,’ তিনজনের বাবা আউটলেটকে যোগ করার আগে বলেছিলেন, ‘আমি এখনও তাকে চিনি না।’
তারপরে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ডেটিংয়ের দৃশ্যে ফিরে আসেন নি তবে কৌতুক করে টিএমজেডে চুপ করে রইলেন, ‘আপনি যদি কাউকে পেয়ে থাকেন তবে আমাকে জানান।’
এই জুটিটি কখন প্রথম পথ অতিক্রম করেছিল তা জানা যায়নি, তবে জেসিকার প্রাক্তন হানার সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টগুলির কয়েকটি পছন্দ করেছেন
মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি জুলাই মাসে গত মাসে তার 26 তম জন্মদিন উদযাপন করেছে এবং জুনে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক নিয়ে ইউসিএলএ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছে
সেই সময়, তাকে ল্যাক্স বিমানবন্দরে স্পট করা হয়েছিল এবং জেসিকার নতুন উদীয়মান রোম্যান্সের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন – তাদের বিভাজন ঘোষণার আট মাস পরে; প্রাক্তন দম্পতি 2024 সালে এলএতে দেখা গেছে
ডেইলি মেল সম্প্রতি জানতে পেরেছিল যে জেসিকা তাদের সম্পর্কের পরবর্তী বড় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত এবং তার বাচ্চাদের ড্যানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়।
মধু অভিনেত্রী সম্মান, 17, হ্যাভেন, 13, এবং হেইস, সাতটি, নগদ সহ।
একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘ড্যানি এবং জেসিকার মধ্যে জিনিসগুলি সত্যিই অগ্রসর হয়েছে, সে আঘাত করেছে।
‘এমনকি তিনি চান যে তিনি তার বাচ্চাদের সাথে দেখা করুন। তিনি প্রথমে দ্বিধায় ছিলেন কারণ অবিবাহিত হওয়া এত বছর ধরে নগদ অর্থের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নতুন অঞ্চল, তবে এটি ঠিক ঠিক মনে হয়। ‘
অন্তর্নিহিতটি অব্যাহত রেখেছে, ‘প্রাথমিকভাবে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি কোনও পরিচিতির জন্য কিছুটা অপেক্ষা করতে পারেন তবে বিষয়গুলি বেশ দ্রুত চলে গেছে।
‘ড্যানি তাকে সত্যিই খুশি করছে এবং তাকে প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে – তবে কেন সে তার বাচ্চাদের সাথে এটি ভাগ করতে চায় না। নগদ এটি সম্পর্কে যা ভাবেন তাতে তিনি খুব বেশি জড়িয়ে যাচ্ছেন না। ‘
সূত্রটি আরও ডেইলি মেলকে বলেছিল, ‘এটি জেসিকার পক্ষে প্রতিশোধের রোম্যান্স নয়, এটি তার মজা করার বিষয়ে। জেসিকা তার সুখের সন্ধানের জন্য নগদ ভিক্ষা করার কল্পনা করতে পারে না, তিনি আশা করেন যে তিনি এটিও খুঁজে পেতে পারেন। ‘
জুলাইয়ের গত মাসের শেষের দিকে, জেসিকাকে এলএ -তে বাইরে থাকাকালীন তার নতুন প্রেমিককে চুম্বন করতে দেখা গেছে
ডেইলি মেল সম্প্রতি জানতে পেরেছিল যে জেসিকা তাদের সম্পর্কের পরবর্তী বড় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত এবং তার বাচ্চাদের ড্যানির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়; অভিনেতা লন্ডনে মে মাসে দেখা গেছে
ডেইলিমেইল ডটকমের প্রাপ্ত ফটোগুলিতে, এই দম্পতিকে একটি শান্ত রাস্তায় বাইরে একটি চুম্বন আলিঙ্গন এবং ভাগ করে নিতে দেখা গেছে।
রোমান্টিক মুহুর্তের সময় ড্যানি মিষ্টিভাবে তার কাঁধের উপর দিয়ে হাতগুলি আঁকেন এবং তার মাথার উপরে একটি ক্যাপটি পুনরায় সাজিয়েছিলেন যা তাকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল।
অভিনেতাকে পরে একটি বড় ফুলের বিতরণ পেতে দেখা গিয়েছিল এবং এই জুটি একসাথে তার বাড়ির দিকে ফিরে যেতে শুরু করে।
একই সপ্তাহের প্রথম দিকে, জেসিকা এবং ড্যানিকে আলবা নামে একটি ইতালিয়ান রেস্তোঁরায় তারিখের রাত উপভোগ করা হয়েছিল।
এছাড়াও জুলাইয়ে, তাদের ক্যানকুনে ছুটিতে দেখা গিয়েছিল – যা তাকে লন্ডনে একজন রহস্যের লোককে চুম্বন করতে দেখা যাওয়ার পরে এসেছিল, যদিও এটি ড্যানিও ছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
একটি পৃথক উত্স ডেইলি মেইলকে বলেছে যে এই জুটির উদীয়মান রোম্যান্স একটি ‘অবাক করা মোড়’ নিয়েছে।
‘ড্যানির সাথে জেসিকার রোম্যান্স একটি আশ্চর্যজনক মোড় নিয়েছে। গ্রীষ্মের ঝাঁকুনির মতো যা শুরু হয়েছিল তা মনে হয় এটি আরও গুরুতর হয়ে উঠছে, যদিও তিনি এখনও জিনিসগুলি ধীর করে নিতে চান ”
অন্তর্নিহিত যোগ করেছেন, ‘তবে দিন শেষে জেসিকা কখনও মাঠে খেলতে পারেননি। এই রোম্যান্সটি কোথায় চলেছে তা দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত। ‘
সূত্রটি আরও ডেইলি মেলকে বলেছিল, ‘এটি জেসিকার পক্ষে প্রতিশোধের রোম্যান্স নয়, এটি তার মজা করার বিষয়ে। জেসিকা নগদ তার সন্ধানের সুখ ভিক্ষা করার কল্পনা করতে পারে না, তিনি আশা করেন যে তিনি এটিও খুঁজে পেতে পারেন ‘
জেসিকার নতুন রোম্যান্স ফেব্রুয়ারিতে প্রায় 17 বছর বিয়ের পরে নগদ ওয়ারেনের কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করার কয়েক মাস পরে আসে
অন্য একটি সূত্র ডেইলি মালকে জানিয়েছিল যে শীর্ষ বন্দুক: ম্যাভেরিক অভিনেতা অভিনেত্রীর সাথে ‘মোহিত’, তবে তিনি একচেটিয়া সম্পর্কের জন্য ‘মনের ফ্রেমে’ নেই।
ড্যানি ‘তাদের সংযোগ থেকে কিছু তৈরি করার সুযোগ রয়েছে, তবে তিনি এগুলি সমস্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহুর্তে, তিনি কেবল মজা করতে চাইছেন। ‘
জেসিকার নতুন রোম্যান্স ফেব্রুয়ারিতে প্রায় 17 বছর বিয়ের পরে নগদ ওয়ারেনের কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করার কয়েক মাস পরে আসে।
তিনি তাদের বিচ্ছেদের পিছনে যুক্তি হিসাবে ‘অপরিবর্তনীয় পার্থক্য’ উদ্ধৃত করেছিলেন, নগদ শীঘ্রই পরে ফাইলিংয়ের পরে।
তারা প্রথম 2004 সালে ফ্যান্টাস্টিক ফোরের সেটে পাথগুলি অতিক্রম করেছিল এবং তারা পরে ২০০৮ সালে ‘আই ডু’ বলেছিল।
মধু অভিনেত্রী সম্মান, 17, হ্যাভেন, 13, এবং হেইস, সাতটি, নগদ সহ শেয়ার করেছেন
এবং জানুয়ারিতে, অভিনেত্রী তার অনুগামীদের একটি বার্তা দিয়ে নগদ অর্থের জন্য তার বিয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করতে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন
এবং জানুয়ারিতে, অভিনেত্রী তার অনুগামীদের কাছে একটি বার্তা দিয়ে নগদ অর্থের সাথে তার বিয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করতে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন।
তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি বছরের পর বছর ধরে স্ব -উপলব্ধি এবং রূপান্তরের যাত্রায় এসেছি – একজন ব্যক্তি হিসাবে এবং নগদ অর্থের সাথে অংশীদারিত্ব উভয়ই,’ তিনি লিখেছিলেন।
‘আমি গত ২০ বছরে কীভাবে আমাদের বিবাহে বেড়েছি তা নিয়ে আমি গর্বিত এবং এখন আমাদের সময় এসেছে যে ব্যক্তি হিসাবে বৃদ্ধি এবং বিবর্তনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য আমাদের এখন সময় এসেছে।
জেসিকা আরও যোগ করেছেন, ‘আমরা একে অপরের প্রতি ভালবাসা, দয়া এবং শ্রদ্ধার সাথে এগিয়ে চলেছি এবং চিরকাল পরিবার হয়ে উঠব। আমাদের বাচ্চারা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে এবং আমরা এই মুহুর্তে গোপনীয়তার জন্য অনুরোধ করছি ”