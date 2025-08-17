You are Here
জেসি মেটকাল্ফ “হতাশ” ছিল ‘মরিয়া গৃহিণী’ সেট নাটক

পর্দার আড়ালে নাটক চালু হওয়ার পরেও মরিয়া গৃহিণীজেসি মেটকাল্ফ পাড়ার অংশ হতে পেরে খুশি হয়েছিল।

অভিনেতা সম্প্রতি কিশোরী জন রোল্যান্ডের চরিত্রে এবিসি কমেডি-নাটকটিতে তাঁর রানকে স্মরণ করেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি মার্ক চেরি দ্বারা নির্মিত শোয়ের মূল কাস্টের মধ্যে যে কোনও অন-সেট ঘর্ষণ সম্পর্কে “অজ্ঞ ছিলেন”।

“আমি একটি চাকরি পেয়ে খুশি ছিলাম,” তিনি সাম্প্রতিক একটি প্যানেলে বলেছিলেন, অনুসারে মানুষ। “আমি একটি সম্পূর্ণ পাইলট মরসুমের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, আমি কিছুই বুক করিনি, এবং আমি পরীক্ষা করেছিলাম মরিয়া গৃহিণীযা সেই পাইলট মরসুমের ঠিক শেষে একটি পুনঃস্থাপন ছিল এবং এটি বুকিং শেষ করেছিল। ”

মেটকাল্ফ বলেছিলেন যে তিনি তার মরসুম 1 সিরিজের নিয়মিত গ্যাব্রিয়েল সলিস ‘(ইভা লংগোরিয়া) তরুণ সাইডপিসের জন্য “অত্যন্ত কৃতজ্ঞ” ছিলেন, যা তিনি পুরো সিরিজ জুড়ে একজন অতিথিকে তিরস্কার করেছিলেন।

“আমি কেবল এক ধরণের তরঙ্গ চালাচ্ছিলাম, আপনি জানেন, কারণ এই শোটি সত্যিই আমাকে ভেঙে দিয়েছে এবং আমার কাছে সমস্ত কিছু এসেছিল এবং আমি কেবল এটি উপভোগ করছিলাম,” তিনি আরও বলেছিলেন।

জেসি মেটকাল্ফ এবং ইভা লংগোরিয়া ‘মরিয়া হাউসউইভস’ এ

মেটকাল্ফ যোগ করেছেন, “প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কিছু প্রধান স্ত্রীদের মধ্যে সেট করা সমস্ত নাটক সম্পর্কে প্রচুর গল্প রয়েছে।” “এবং আমি ছিলাম, আমি এটি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম, মূলত, আপনি জানেন, কারণ আমি একটি শোতে থাকতে পেরে খুব শিহরিত ছিলাম এবং মুহুর্তে ঠিক তাই।”

মরিয়া গৃহিণী অভিনয় করা টেরি হ্যাচার, ফেলিসিটি হাফম্যান, মার্সিয়া ক্রস, লংগোরিয়া এবং নিকোললেট শেরিডান হিসাবে পাঁচ জন মহিলা – বেশিরভাগ বন্ধু – উইস্টারিয়া লেনে বসবাস করছেন, যারা তাদের প্রতিবেশী মেরি অ্যালিস ইয়ং (ব্রেন্ডা স্ট্রং) নিজেকে হত্যা করার পরে অন্ধকার গোপনীয়তা উদ্ঘাটন শুরু করেছিলেন।

মহিলাদের মধ্যে ঘর্ষণ হওয়ার খবর ছাড়াও শেরিডান এবিসি এবং চেরির বিরুদ্ধে ২০ মিলিয়ন ডলার মামলা দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন এবং তারপরে তিনি যখন জানিয়েছিলেন তখন তিনি শো থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন। একজন বিচারক ব্যাটারি চার্জ বরখাস্ত করার পরে এবং কথিত ভুল সমাপ্তির দিকে মনোনিবেশ করার পরে, একটি ভুল বিচার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মামলাটি বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ডেডলাইনের একচেটিয়া প্রতিবেদন অনুসরণ করে, কেরি ওয়াশিংটন মে মাসে নিশ্চিত করেছেন যে তার অনিক্স কালেক্টিভ অফশুট উইস্টারিয়া লেন বিকাশে রয়েছে, “অনুপ্রাণিত” দ্বারা মরিয়া গৃহিণী

নাটালি চেইদেজ লিখেছেন, উইস্টারিয়া লেন একটি মজাদার, সেক্সি, গা dark ় কৌতুক সাবান/এর শিরাতে রহস্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে মরিয়া গৃহিণীপাঁচটি খুব আলাদা বন্ধু এবং কখনও কখনও ফ্রিমেমির একটি দলের মধ্যে সেট করুন যারা সকলেই উইস্টারিয়া লেন নামে একটি চিত্র-নিখুঁত কাল ডি স্যাকের উপর থাকেন। পৃষ্ঠতলে, সমস্ত উইস্টারিয়া প্রতিবেশীরা স্বপ্নে বেঁচে আছেন: সুন্দর বাড়িগুলি, চমত্কার পরিবার, ড্রাইভওয়েতে চকচকে এসইউভি। তবে সেই সাদা পিকেটের বেড়া এবং হাসিখুশি ইনস্টা পোস্টগুলির পিছনে গোপনীয়তা রয়েছে।



Source link

