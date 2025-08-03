জে-জেডের স্পোর্টস এজেন্সি ‘কমিক্যাল’ মন্তব্যের জন্য জেরি জোন্সকে বিস্ফোরণ করেছে

ডালাস কাউবয়দের 99 টি সমস্যা থাকতে পারে এবং মালিক জেরি জোন্স যেভাবে চুক্তির আলোচনার পরিচালনা করে তা একটি বড় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
জোন্স শনিবার গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন মাইকা পার্সনের চুক্তির পরিস্থিতি সম্পর্কে। এজ, যিনি তার ছদ্মবেশী চুক্তির চূড়ান্ত বছরে প্রবেশ করছেন, একটি ব্যবসায়ের জন্য অনুরোধ করেছেন।
৮২ বছর বয়সী এই মালিক স্পষ্ট করেছেন যে কাউবয়দের পার্সন বাণিজ্য করার কোনও পরিকল্পনা নেই। আলোচনার বিষয়ে আলোচনা করার সময়, জোনস প্রাক্তন কাউবয় প্রশস্ত রিসিভার ডেজ ব্রায়ান্ট এবং তার এজেন্ট রেপার জে-জেড-তে একটি অপ্রতিরোধ্য জব নিয়েছিলেন।
জোনস বলেছিলেন, “যখন আমাদের দলের মধ্যে এবং একজন খেলোয়াড়ের মধ্যে সমস্যা হয়, তখন আমি কখনই এজেন্ট খুঁজে পাই না। তিনি কোথাও খুঁজে পাবেন না,” জোনস বলেছিলেন। “… জে-জেড এবং আমি আলোচনা করেছি (2015 সালে ব্রায়ান্টের চুক্তি), ঘন্টা ব্যয় করেছে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার সংস্থার যে কেউ সময়মতো আছেন।’ তিনি বলেছিলেন, ‘আমার অফিসটি রাস্তার কোণে থাকত, এবং আমি সবসময়ই ছিলাম।’ এবং আমি বললাম, ‘আমি কোথায় আপনাকে ফোন করব?’ অবশেষে, তিনি আমার কল নেওয়া ছেড়ে দিলেন। ”
25 বারের গ্র্যামি বিজয়ীর ক্রীড়া সংস্থা আরওসি নেশন জোনসের মন্তব্যে বিষয়টি নিয়েছিল। এক্স রবিবারে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এটি তার দাবি অস্বীকার করে এটিকে “হাস্যকর” বলে অভিহিত করেছে।