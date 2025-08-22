জে-জেড এবং ডেম ড্যাশের অতীতের সম্পর্কের ‘কোনও রিটার্ন’ নেই

জে-জেড এবং ডেম ড্যাশ কখনই তাদের সম্পর্ককে সংশোধন করতে সক্ষম হবে না প্রাক্তন আরওসি-এ-ফেলেলা রেকর্ডস র্যাপার, মেমফিস ব্লিক অনুসারে।
কথা বলছি চ্যাম্পস পান করুনব্লিক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে তিনি জে সম্পর্কে ডেমের জনসাধারণের মন্তব্য দেওয়া প্রাক্তন বন্ধু এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের বেড়া সংশোধন করবেন বলে আশা করেননি।
তিনি বলেছিলেন: “আমি মনে করি যে কোনও লাইন পেরিয়ে গেছে, মানুষ। এন-জিজিএগুলি এমন একটি লাইন অতিক্রম করেছে যা কোনও রিটার্ন নয়, ভাই। তাদের কথোপকথনের সাক্ষাত্কারগুলি-আমি জানি না যে এন-জিজিএগুলি সেই ছিটেফোঁটা বা যে কোনও কিছুর জন্য কত বেতন পাবে, তবে আপনি যখন ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিতে কথা বলবেন, একজন পুরুষের বাচ্চাদের, একজন পুরুষের সততা।”
ব্লিক আরও বলেছিলেন: “এন-জিজিএগুলি মামলাগুলি এবং বিষ্ঠা দিয়ে চলেছে, এবং আপনি এটি নিয়ে কথা বলছেন It’s এটি থেকে কোনও ফিরে আসবে না, ভাই। এটি বোতাম। আপনি কীভাবে এন-জিজিএ সম্পর্কে এমন কোনও এন-জিজিএর সাথে কথা বলবেন যিনি তার সম্পর্কে এইভাবে কথা বলেছেন? আমিও জানি না যে সেই কথোপকথনটি কীভাবে নিয়ে এসেছেন,” আপনি কীভাবে এই কথোপকথনটি নিয়ে এসেছেন এবং এটি একটি এন-জিএটি দ্বারা টেনে নিয়ে যেতে হবে, এটি একটি এন-জিএটি দ্বারা টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত “কীভাবে একটি এন-জিএটি দ্বারা এনে দেওয়া হয়” এটি কীভাবে একটি এন-জিএটি দ্বারা টেনে নিয়ে যায়? “
ড্যাশ সাম্প্রতিক সময়ে ব্লিকে নিজের শট নিয়েছে, দাবি করে জে-জেড তার ভূত লেখক।
কথা বলছি সংলাপের শিল্পড্যাশ ব্লিকের কাজের নৈতিকতার সমালোচনা করেছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে এইচওভিকে পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল এবং তার জন্য কিছু ট্র্যাক কল করতে হয়েছিল।
“আমি মনে করি না যে ব্লিক (আরওসি-এ-ফেলেলা) দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল। আমি মনে করি না তার ক্ষমতা ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “জে তার প্রচুর ছড়া লিখছিলেন। সুতরাং জে যদি অবসর গ্রহণ করেন তবে তার অর্থ তিনিও ব্যবসায়ের বাইরে ছিলেন।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এ সম্পর্কে ব্লিককে জিজ্ঞাসা করুন। আমি জয়ের প্রতি ব্লিকের আনুগত্য বুঝতে পারি কারণ তাঁর জে ছিলেন একজন ভূত লেখক হিসাবে।”
হারলেম-বংশোদ্ভূত মোগুল পরে বলেছিলেন: “আমার সম্ভবত এটি বলা উচিত ছিল না তবে তিনি ইদানীং আমার সম্পর্কে কথা বলছিলেন। আমি এটি একটি গোপন বলে মনে করি না। আমি ভেবেছিলাম সবাই জানেন।”
ব্লিকের কাজের নৈতিকতার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, ডেম দাবি করেছিলেন: “আমাকে অ্যালবামটি বাইরে রাখার জন্য ব্লিককে সর্বদা চাপ দিতে হয়েছিল I
“আমি তার সাথে তর্ক করব, ‘আপনার নিজের শো করুন your আপনার জন্য সমস্ত কিছু করার জন্য এই ছেলের উপর নির্ভর করে বন্ধ করুন You