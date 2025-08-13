You are Here
জে-পপ আইডল কেনশিন কামিমুরা শ্লীলতাহানকারী দোভাষীর জন্য এইচকে $ 15,000 জরিমানা করেছে
News

জে-পপ আইডল কেনশিন কামিমুরা শ্লীলতাহানকারী দোভাষীর জন্য এইচকে $ 15,000 জরিমানা করেছে

হংকংয়ে একজন মহিলা দোভাষীকে শ্লীলতাহানির পরে জাপানের পপ আইডল কেনশিন কামিমুরাকে এইচকে $ 15,000 জরিমানা করা হয়েছে।

কেনশিন কামিমুরা
জাপানের অভিনেতা কেনশিন কামিমুরা হংকংয়ে ১৩ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে তার যৌন নির্যাতনের মামলায় রায়টির জন্য পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে পৌঁছেছেন। ছবি: আইজাক লরেন্স/এএফপি।

বয় ব্যান্ড ওয়ান এন এর প্রাক্তন সদস্যকে কেবল মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এপ্রিল মাসে অশ্লীল হামলার জন্য দোষী না করার আবেদন করেছিলেন।

অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) কাছে কামিমুরা মং কোকের একটি উদযাপনের ডিনার চলাকালীন বারবার মহিলার উরুটি স্পর্শ করেছিলেন এবং তাকে অন্য কোথাও একটি বাথরুমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আদালত শুনেছে যে দোভাষী তার অগ্রগতি খারিজ করে দিয়েছেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তার অংশীদার রয়েছে।

বুধবার, বিচারক পিটার ইউ বলেছেন, গায়কটি মহিলাকে একটি নির্লজ্জভাবে স্পর্শ করেছেন, যা যৌন আন্ডারটোন এবং অশ্লীল অভিপ্রায় বোঝায়। ইউ এপি অনুসারে ইউ বলেছেন, “আসামীদের কাজগুলি মহিলাদের প্রতি স্পষ্টতই অসম্মানজনক … এই জাতীয় আচরণের নিন্দা করা উচিত।”

বিচারক পিটার ইউবিচারক পিটার ইউ
বিচারক পিটার ইউ। ছবি: বিচার বিভাগ।

বিচার চলাকালীন কামিমুরার প্রতিরক্ষা পশ্চিম কাউলুন আদালতকে বলেছিল যে দাবিগুলি অতিরঞ্জিত হয়েছে এবং বাথরুমে অভিযুক্ত আমন্ত্রণটি নির্দোষ হতে পারে, এপি জানিয়েছে।

অশ্লীল হামলার জন্য সর্বাধিক জরিমানা 10 বছরের কারাদণ্ড, যদিও কমিমুরা তার আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যত রয়েছে এবং ইতিমধ্যে একটি ভারী মূল্য পরিশোধ করেছেন তার পরে কমিমুরা একটি কারাগারের মেয়াদ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

কমিমুরার চুক্তির সাথে কমিমুরার চুক্তিটি কেবল মার্চ মাসে সমাপ্ত হয়েছিল।

টম গ্রুন্ডিটম গ্রুন্ডি

টম হংকং ফ্রি প্রেস ২০১৫ সালে শহরের প্রথম ভিড়ফান্ডেড সংবাদপত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগাযোগ এবং নতুন মিডিয়া এবং হংকং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় এমএ করেছেন। তিনি এর আগে ঘরোয়া শ্রমিক অধিকারের পক্ষে একটি এনজিওর পক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিবিসি, ডয়চে ওয়েল, আল-জাজিরা এবং অন্যদের জন্য অবদান রেখেছেন।

সম্পাদনা বাদে, তিনি নিউজরুম এবং সংস্থা পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ – তহবিল সংগ্রহ, নিয়োগ, সম্মতি এবং এইচকেএফপির ওয়েব উপস্থিতি এবং নৈতিক দিকনির্দেশনা সহ তদারকি সহ।

টম গ্রুন্ডি আরও

Source link

