অ্যাঙ্গোলার সভাপতি হিসাবে জোও লরেনোর দ্বিতীয় এবং শেষ মেয়াদে প্রতিযোগিতার কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, কেবল সাধারণভাবে সমাজেই নয়, তাঁর নিজের দল এমপিএলএর মধ্যেও। ১১ ই নভেম্বর চিহ্নিত দেশটির পঞ্চাশ -বছরের স্বাধীনতার এক বছরে, রাষ্ট্রপ্রধানের “তাত্ক্ষণিক বরখাস্ত” দাবি করে কেবল একটি সরকারী আবেদন চালায় না, তবে কমরেডস পার্টির মধ্যে কেউ কেউ নেতাকে বরখাস্ত করার জন্য বিচারিক উপায়ে আবেদন করেছেন।
“দেশটি সামাজিক পতনে প্রবেশ করেছে, যেখানে ক্ষুধা, দুর্দশা এবং চরম দারিদ্র্যকে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি অ্যাঙ্গোলানস প্লেগ করে দিয়েছে,” এমপিএলএর নেতৃত্বের জন্য তিনি সাংবিধানিক আদালতে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য সাবধানতা অবলম্বনে জমা দিয়েছিলেন, এমপিএলএ নেতৃত্বের জন্য প্রাক-প্রার্থী ঘোষণা করেছিলেন।
“এমপিএলএর মধ্যে অপ্রিয়তা সৃষ্টি করে দেশের গন্তব্যগুলি পরিচালনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি জোও লরেনোয়ের পক্ষ থেকে সক্ষমতা এবং দক্ষতার অভাব,” তিনি লুসার বরাত দিয়ে এই নথিতে যোগ করেছেন।
এমপিএলএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কনেগো, সাংবিধানিক আদালতের কাছে আবেদনকে ন্যায়সঙ্গত করেছেন (বৃহস্পতিবার অনুরোধটি দায়ের করা হয়েছিল) কারণ তিনি “এমপিএলএর রাষ্ট্রপতির স্থগিতাদেশ” আলোচনার জন্য এজেন্সিটির একটি অসাধারণ বৈঠকের জন্য অনুরোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেলকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তবে কোনও প্রতিক্রিয়া পরে 45 দিন পরে।
এমপিএলএর নেতৃত্বের প্রার্থী এখন এই বিষয়টির প্রতি জোর দিচ্ছেন, তবে গত সপ্তাহে কী ঘটেছিল তা দেখার পরে, ট্যাক্সিগুলির প্রতিবাদ চলাকালীন (ক্যান্ডোঙ্গাস, নীল এবং সাদা ভ্যানগুলি যা বেশিরভাগ গণপরিবহনের সংখ্যাগরিষ্ঠ) জ্বালানির দাম বৃদ্ধির বিপরীতে, এল জনগণের এবং প্রাইভেট স্টোরের দ্বারা উপস্থিত ছিল, যা জনগণের আগ্রাসনের দ্বারা উপস্থিত ছিল, যা জনগণের এবং বেসরকারী স্টোরগুলিতে উপস্থিত ছিল, হুয়াম্বো, বেনগুয়েলা এবং হুলা।
শুক্রবার অ্যাঙ্গোলান রাষ্ট্রপতির দেরী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে 30 জনের মৃত্যুর কারণ ঘটেছে, 277 সালে আহত হয়েছিল এবং 1200 এরও বেশি এবং তার বক্তব্যকে প্রতিবাদকারীদের নির্লজ্জ বলে অভিহিত করেছে এবং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অস্পষ্ট বাহিনী দ্বারা কারচুপি করার অভিযোগ করেছে, তা প্রমাণ করেছে যে, রাষ্ট্রের প্রধান এই গভর্নমেন্টের উপায়টি স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক নয়, তা প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন। জ্বালানির দাম বাড়াতে।
যেমন সমাজবিজ্ঞানী এলসিও ম্যাকামো ব্যাখ্যা করেছেন পডকাস্ট জনসাধারণ শারডস ল্যান্ডেজোও লরেনো একজন পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন, তিনি নিজেকে “কর্তৃত্ববাদী বাবা” এর প্রতীকী ভূমিকা “বিচ্যুত শিশুদের শিক্ষিত, সুরক্ষা এবং সংশোধন করার” প্রতীকী ভূমিকা বলে ধরে নিয়েছিলেন। এটি কোনও সময়ে প্রতিবাদের কারণগুলি, নীচের কাপড়ের অন্তর্নিহিত লুটপাট এবং ভাঙচুরের কারণগুলি স্বীকৃতি দেয় না।
এটি উপলব্ধি না করেই, যেমন অ্যাঙ্গোলান অ্যাক্টিভিস্ট এবং প্রাক্তন বন্দী হিটলার সামুসুকু জনসাধারণের মধ্যে লিখেছেন, সত্যিকার অর্থে কী রয়েছে: “বিক্ষোভের পিছনে কোনও দল, এনজিও বা হাতে একটি মেগাফোন সহ ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব নেই।
পিটিশন
ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বিক্ষোভের দমন, তবে, “দমন, কর্তৃত্ববাদ, মানবাধিকারের নিয়মতান্ত্রিক লঙ্ঘন এবং সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কারণে” অ্যাঙ্গোলান রাষ্ট্রপতির “তাত্ক্ষণিক বরখাস্ত” অনুরোধ করার জন্য একটি সরকারী আবেদনের উত্থানের দিকে পরিচালিত করে।
“জ্বালানির দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনপ্রিয় বিক্ষোভ, এমনকি যদি তাদের ভর্তুকি শেষ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বৈধ যুক্তি, তবে রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের দ্বারা সংঘটিত সহিংস দমন, হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনের কাজগুলি ঘটেছিল,” আবেদনের পাঠ্য বলেছেন। “এই জাতীয় ঘটনাগুলি সংবিধানের নিবন্ধগুলিকে সরাসরি আঘাত করে যা মৃত্যুদণ্ডকে নিষিদ্ধ করে, শারীরিক অখণ্ডতা এবং শান্তিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারের গ্যারান্টি দেয় এবং মৌলিক অধিকারের সম্মান ও সুরক্ষার ভিত্তিতে অ্যাঙ্গোলান রাষ্ট্রকে পবিত্র করে তোলে।
এছাড়াও, অ্যাঙ্গোলান সরকার “পাবলিক মিডিয়া – টিপিএ, টিভি জিম্বো, অ্যাঙ্গোলার জাতীয় রেডিও এবং ব্যবহার করে অ্যাঙ্গোলা জার্নাল – রাজনৈতিক প্রচার এবং ভুল তথ্য দেওয়ার যন্ত্র হিসাবে, সত্য, বহুবচন এবং নিরপেক্ষ তথ্য নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিক দায়িত্ব লঙ্ঘন করে। “
মুডেই নাগরিক আন্দোলনের সমন্বিত এই আবেদনের এই শনিবার কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, নাগরিক সমিতির নেতা এবং অন্যান্য নাগরিকদের সহ 700০০ জনেরও বেশি গ্রাহককে নিয়ে এই শনিবার ছিল। হিটলার সামুসুকু স্বাক্ষরিতদের মধ্যে অন্যতম, যেমন লুয়াটি বেয়ারিও, প্রক্রিয়াটির আরেক রাজনৈতিক বন্দী যা 15+2 নামে পরিচিত।