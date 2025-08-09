জোও সিলভা ফাউস্টোওর পুত্র নীরবতা ভেঙে পরিবারের নামে পিতার স্বাস্থ্য আপডেট করে: ‘তিনি যাচ্ছেন …’

মারাত্মক সংক্রমণের পরে ফাউস্টো দীর্ঘ হাসপাতালে ভর্তির মুখোমুখি হয় এবং ডাবল প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে যায়; হাসপাতাল ইস্রায়েলিটা অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নিশ্চিত করেছেন যে অঙ্গগুলি একই দাতার কাছ থেকে এসেছে
উপস্থাপক জোও সিলভাপুত্র ফাউস্টো, যে এসবিটিতে আত্মপ্রকাশ প্রোগ্রাম হবেএতে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে যোগাযোগ করা একটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে শুক্রবার (8) টিভি প্রবীণদের মুখোমুখি সাম্প্রতিক অস্ত্রোপচারের হস্তক্ষেপের পরে ভক্ত এবং বন্ধুদের সমর্থনকে ধন্যবাদ জানাতে।
“পরিবারের পক্ষে, আপনার সমস্ত স্নেহ, সমস্ত প্রার্থনা, বিশ্বাস নির্বিশেষে এবং এই মুহুর্তগুলিতে এটি একটি পার্থক্য তৈরি করে বলে ধন্যবাদ জানাতে এখানে যাচ্ছে”তরুণ যোগাযোগকারী বলেছেন।
ফাউস্টো হেলথ স্টেট
তিনি তাঁর পিতার শক্তিও তুলে ধরেছিলেন: “আমার বাবা খুব শক্তিশালী লোক, সবাইকে, বন্ধুবান্ধব, পরিবারকে অনুপ্রাণিত করে এবং এই মুহুর্তে এই শব্দটি হ’ল স্থিতিস্থাপকতা। আমার বাবার পুনরুদ্ধার করার জন্য আরও বেশি বেশি সুযোগ দেওয়ার জন্য God শ্বরকে ধন্যবাদ জানানো।”
অনুসরণ, জোও সিলভা ক্লিনিকাল ছবিটি আপডেট করেছেন: “তিনি পুনরুদ্ধারে খুব ভাল করছেন এবং সত্যই আপনাকে ধন্যবাদ, এটি সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে। ধন্যবাদ, আমার পরিবারের নামে, আমার মা লুসিয়ানো এবং আমার ভাই, লারা এবং রদ্রিগো।”
দ্বিগুণ প্রতিস্থাপন এবং দীর্ঘায়িত হাসপাতালে ভর্তি
প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ইস্রায়েলীয় হাসপাতাল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনফাউস্টোকে 21 মে থেকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, এটি সনাক্ত করার পরে তীব্র ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ সহ সেপসিস সহ। হাসপাতালে ভর্তির সময়, উপস্থাপকের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিত্সা করা হয়েছিল, পাশাপাশি ক্লিনিকাল এবং পুষ্টির পুনর্বাসনের একটি প্রক্রিয়া, সাধারণ স্বাস্থ্যের স্থিতিশীলতার দিকে মনোনিবেশ করে।
সবচেয়ে সাম্প্রতিক পদ্ধতি ছিল একটি retransplante রেনালইতিমধ্যে সেখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে …
