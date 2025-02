জোড়ো নেটফ্লিক্সের জন্য এক টুকরো স্ট্যান্ডআউট ছিলেন এবং তিনি 2 মরসুমে আরও ভাল হবেন

নেটফ্লিক্স এক টুকরা লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজন জোড়ো সহ মূল স্ট্র হ্যাট ক্রু কাস্টিং একটি দর্শনীয় কাজ করেছে। এই বছরের শেষের দিকে 2 মরসুমের প্রিমিয়ার সহ, ফিরে আসছে এক টুকরা অভিনেতা ম্যাকেনিউ তার চরিত্র জোরোর জন্য আকারে উঠতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

জোরো রোরোনোয়া সহজেই লফির ক্রুদের অন্যতম শক্তিশালী সদস্য যা তাঁর শারীরিক দক্ষতা এবং অবিশ্বাস্য তরোয়ালদাতা দ্বারা প্রদর্শিত হয়। অনেক ভক্ত অভিনেতাদের আগমনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছিলেন যারা কুখ্যাত খড়ের টুপি খেলতেন এবং কাস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে হতাশ হননি। ম্যাকেনিয়ু নেভিগেশনালি-চ্যালেঞ্জযুক্ত তরোয়ালদলের নিখুঁত আভা প্রতিফলিত করেছেন তার আগের কাজগুলি ধন্যবাদ রুরৌনি কেনশিন, টোকিও ঘোল, ফুলমেটাল আলকেমিস্টএবং অন্যান্য লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজন।

গত বছর, ম্যাকেনিয়ু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি জোড়োর পেশীবহুল দেহের সাথে মেলে বাল্ক তৈরির দিকে আরও বেশি মনোনিবেশের সাথে আরও বেশি মনোনিবেশ করে বলেছিলেন যে কাস্ট হওয়ার পরে সংক্ষিপ্ত নোটিশের আলোকে তিনি যা করতে পারেন তা তিনি করেছিলেন। ভক্তরা পছন্দ করেন ফিলাজোরা অভিনেতা ইতিমধ্যে কীভাবে জ্যাক করেছিলেন তার পূর্ববর্তী উদাহরণগুলি নিয়ে এসেছিল, তবে বাকী দর্শকদের মতো, নেটফ্লিক্স যখন স্ট্রা হাটের যাত্রার পরবর্তী মরসুমে প্রকাশ করেছে তখন ম্যাকেনিয়ুর প্রচেষ্টার ফলাফলগুলি অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে।

ম্যাকেনিয়ু কীভাবে রোরোনোয়া জোরোর ভূমিকায় 1 মরসুমে ভূমিকা নিয়েছিলেন?



অভিনেতা দীর্ঘকালীন ওয়ার্কআউট উত্সাহী



লাইভ-অ্যাকশনে কাজ শুরু করার আগেই ম্যাকেনিয়ু সর্বদা তার অনেক বন্ধু এবং সহকর্মীদের বলা হিসাবে একটি ওয়ার্কআউট বাফ ছিলেন এক টুকরাক্যামেরার সামনে পা রাখার আগে রেপস মুহুর্তগুলি সম্পাদন করতে এতদূর যাচ্ছেন। In multiple interviews, he’s stated that he regularly frequents the gym even on days when he doesn’t feel like it and uses those hard times to not break stride.

জোরোর মতো ডেডিকেটেড তরোয়ালদাতা বাজানোর মতো অত্যন্ত নিবিড় ভূমিকা সহ, ম্যাকেনিয়ুর তাকে ভালভাবে চিত্রিত করার জন্য আবেগ তার পারফরম্যান্স এবং প্রতিটি ওয়ার্কআউট সেশন উভয় ক্ষেত্রেই তার পর্দার সময় অবধি স্পষ্ট। জোরোর চরিত্রের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে তাঁর ড্রাইভটি প্রাণবন্ত করে তুলেছে এবং নেটফ্লিক্সের অভিযোজনের অনবদ্য সাফল্যে চূড়ান্ত হয়েছে এক টুকরা এনিমে

এখন প্রায় দু’বছর হয়ে গেছে, ম্যাকেনিয়ু রোরোনোয়া জোরোর সাথে তার গ্রহণের জন্য যে মূল আকারটি চেয়েছিলেন তা পেতে প্রচুর সময় কাটিয়েছেন। পূর্বাভাস আর্কস জন্য এক টুকরা 2 মরসুম লিটল গার্ডেন এবং ড্রাম দ্বীপে এই সেরাটি হাইলাইট করবেযেখানে তরোয়ালদারের যুদ্ধ প্রদর্শনটি শীর্ষে থাকবে।

ভবিষ্যতে জোরোর বর্ধিত ওয়ার্কআউট শাসনের জন্য ম্যাকেনিউ কী করবেন?



এক টুকরোটির লাইভ-অ্যাকশন সময় এড়িয়ে যাওয়ার কাছাকাছি কোথাও নেই



দীর্ঘকালীন ভক্ত এক টুকরা লাইভ-অ্যাকশনটি কোনও দিনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে তবে ম্যাকেনিয়ু কিনা তা ভাবছেন। সর্বকালের জীবনযাপনকারী সর্বশ্রেষ্ঠ তরোয়ালদাতা হওয়ার জোড়োর উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানে তিনি ক্রমাগত সেই ভূমিকার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যখন স্ট্রা হাট ক্রুতে কিছুটা ডাউনটাইম থাকে তখন তাকে পটভূমিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ম্যাকেনিয়ু ইতিমধ্যে তার জোড়োকে আরও বেশি মৌসুমের জন্য আরও বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে কাজ করছেন, সময় স্কিপ হওয়ার সময় তিনি কতটা বড় হতে চলেছেন?

ম্যাকেনিউ তার বর্তমান শারীরিক বজায় রাখতে আরও সহজ সময় কাটাতে পারেন যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে জোরোকে বিল্ড এবং আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই একটি নিখুঁত টি -তে চিত্রিত করেছেন।

নেটফ্লিক্সকে বিবেচনায় নিতে হবে এমন একটি কারণ হ’ল অভিনেতারা নিঃসন্দেহে মরসুমের চিত্রগ্রহণের মধ্যে পরিবর্তন করবেন। এটি লাইভ-অ্যাকশনটির উপসংহারের পরে ভক্তদের উত্থাপিত একটি ইস্যু ছিল, তবে সময় এড়িয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি বিবেচনা করার সময় সহজেই সমাধান করা যায় এক টুকরাএর প্রধান চরিত্রগুলি। ম্যাকেনিউ তার বর্তমান শারীরিক বজায় রাখতে আরও সহজ সময় কাটাতে পারেন যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে জোরোকে বিল্ড এবং আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই একটি নিখুঁত টি -তে চিত্রিত করেছেন।

তবে শ্রোতারা সম্ভবত যা পেতে পারেন তা হ’ল ম্যাকেনিয়ু এটিকে পোস্ট-টাইম স্কিপ জোরোর জন্য আরও গরুর চেয়েও বড় হওয়ার চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখবেন। অভিনেতা ইতিমধ্যে চরিত্রটি এবং তরোয়ালদাতা ন্যায়বিচার করার জন্য তাঁর আবেগের সাথে একইভাবে প্রশিক্ষণের জন্য একটি নকশার প্রদর্শন করেছেন এক টুকরাএর লাইভ-অ্যাকশন জিমে আরও নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য তার ড্রাইভকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এটিও সহায়তা করে যে তিনি মরসুম 1 -এ তাঁর কাজের জন্য চরিত্রের একটি ধারণা অর্জন করেছেন, যা কেবল তিনি কেবল 2 মরসুমে অভিনয় এবং শারীরিক দিক থেকে উভয় থেকেই অর্জন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

