জোনস চুক্তি অচলাবস্থার চেয়ে পার্সনসে আরও একটি জব নেয়

ডালাস কাউবয়দের এখনই তাদের হাতে একটি বড় সমস্যা রয়েছে।
মাইকা পার্সনস আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসায়ের জন্য অনুরোধ করেছেন এবং তিনি তার চুক্তি সম্প্রসারণের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ও হতাশার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন।
তবে দলের মালিক জেরি জোন্স বাজতে প্রস্তুত নন। যদি কিছু হয় তবে বিতর্কিত ব্যবসায়িক মোগুল এ সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তিত বলে মনে হয় না। মিডিয়ার সাথে কথা বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে পার্সনগুলির সাথে একটি এক্সটেনশনে হাত মিলিয়েছিলেন, তাই তাকে এখনই অপেক্ষা করতে হবে:
জোনস বলেছিলেন, “আমি ডালাস কাউবয়কে হ্যান্ডশেক দিয়ে কিনেছি,” অ্যাথলেটিকের জোন মাচোটা প্রতি। “এটি প্রায় 30 সেকেন্ড সময় নিয়েছিল। আমি নাম্বারটি দিয়েছি, হাত কাঁপিয়েছি, বিশদটি আমরা পরে কাজ করেছি।”
জোনস, তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সফল ব্যবসায়ী, তিনি বেশ কিছু বলেছিলেন যে তিনি ব্যবসা করার পদ্ধতিটি পরিবর্তন করবেন না।
জোনস আরও বলেছিলেন, “ঠিক তাই আপনি যেভাবে লোকদের সাথে যোগাযোগ করি তার সাথে আমি যেভাবে যোগাযোগ করি তা আপনি বুঝতে পারেন। “কোনও প্রশ্ন নেই যে কোনও খেলোয়াড়ের চুক্তির ক্ষেত্রে আপনার এটি লিখিতভাবে থাকতে হবে। সমস্ত দলই করে। আমাদের লিখিতভাবে একটি চুক্তি রয়েছে, তবুও আমরা এখনও পুনর্নির্মাণের বিষয়ে কথা বলছি, তাই এর জন্য এত কিছু” “
পার্সনের হতাশ বোধ করার প্রতিটি অধিকার রয়েছে। তিনি গেমের অন্যতম সেরা পাস-রুশার, এবং তিনি এই পজিশনে সুপারস্টারদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় কনিষ্ঠ।
কাউবয়দের যতক্ষণ সম্ভব আলোচনার বাইরে টেনে আনার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং এটি সাধারণত তাদের খেলোয়াড়দের ভুল উপায়ে ঘষে।
পার্সনস এখনও চুক্তির অধীনে রয়েছে, এবং কাউবয়রা প্রযুক্তিগতভাবে তাকে একটি এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারে কারণ টিজে ওয়াট ইতিমধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন করার পরে বাজার কোনও উচ্চতর না হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
তবে কখনও কখনও, এটি কেবল অর্থ সম্পর্কে নয় এবং এই শক্তি সংগ্রামগুলি টিম মনোবলের জন্য ভয়ানক।