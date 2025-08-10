জোনাথন, আতাকান, অন্যরা আদুবাহ

নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক নেতারা পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) প্রাক্তন মন্ত্রী ও চেয়ারপারসন অডু ওগবেহের মৃত্যুর পরে সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন।
মিঃ ওগবেহ নাইজেরিয়ায় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের যোগাযোগ মন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারীর (২০১৫ – ২০১৯) এর অধীনে কৃষিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
প্রাক্তন মন্ত্রী শনিবার সকালে 78৮ বছর বয়সে তার আবুজা বাসায় মারা যান।
রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু প্রয়াত স্টেটসম্যানের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করেছেন।
জোনাথন ওগবেহের দেশপ্রেম এবং নম্রতার প্রশংসা করেছেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গুডলাক জোনাথন মিঃ ওগবেহের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, দেশপ্রেম এবং নম্রতার দ্বারা সংজ্ঞায়িত হিসাবে তাঁর জীবন বর্ণনা করেছিলেন।
তাঁর মিডিয়া উপদেষ্টা ইকেকুকু ইজে স্বাক্ষরিত একটি শোকের বার্তায় মিঃ জোনাথন প্রাক্তন মন্ত্রীকে একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী এবং সম্মানিত প্রবীণ রাজনীতিবিদ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
তিনি নাইজেরিয়ার কয়েক দশক ধরে মেধাবী সেবার জন্য প্রয়াত রাজনীতিবিদকে প্রশংসা করেছিলেন।
“ওগবেহের জীবন দেশপ্রেম, নম্রতা এবং জাতীয় unity ক্য ও বিকাশের প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছিল।
“শিক্ষক, মন্ত্রী এবং পিডিপির জাতীয় চেয়ারম্যান সহ তাঁর বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি unity ক্য, গণতন্ত্র এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রতি অস্বাভাবিক দেশপ্রেম, বুদ্ধি এবং অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছিলেন,” মিঃ জোনাথন বলেছিলেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কৃষি ও গণতান্ত্রিক প্রশাসনে মিঃ ওগবেহের অবদানের প্রশংসা করেছেন, তাদেরকে একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।
আতিকা শোক করলেন
প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবকর মিঃ ওগবেহকে একজন “পঞ্চম ভদ্রলোক, স্নেহময় এবং স্নেহময় বন্ধু এবং নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক মিত্র” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার দেশ গঠনে প্রচুর অবদান খুব খারাপভাবে মিস হবে।
“তিনি একজন ডিট্রিবলাইজড এবং বিকাশ-মনের রাজনীতিবিদ ছিলেন। যিনি প্রাগমেটিজমের সাথে বৌদ্ধিকতা একত্রিত করেছিলেন। তিনি উদার গণতন্ত্রের সত্যিকারের ডিফেন্ডারও ছিলেন। তাঁর ধরণটি প্রতিস্থাপন করা কঠিন,” আতিকু এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।
তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে সর্বশক্তিমান তাঁর আত্মাকে আশীর্বাদ করবেন এবং তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের সান্ত্বনা দেবেন।
মার্ক শোক
আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় চেয়ারম্যান ডেভিড মার্ক বলেছেন যে তিনি নির্ভরযোগ্য ভাই ও বন্ধুকে হারিয়েছেন।
মিঃ মার্ক বলেছেন, ফ্রন্টলাইন রাজনীতিবিদদের মৃত্যু নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক দৃ um ়তার জন্য এক বিশাল আঘাত ছিল।
তিনি মিঃ ওগবেহকে একজন সুস্পষ্ট নেতা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি সত্যকে সমর্থন করেছিলেন এবং মানবতার সেবা করার জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। মিঃ মার্ক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রয়াত প্রবীণ রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক নেতাদের একটি বিরল জাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নাইজেরিয়ার unity ক্য এবং সমস্ত নাগরিকের অধিকারকে সত্যই বিশ্বাস করেছিলেন।
“ওগবেহ ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং ইক্যুইটি প্রচার করেছিলেন। প্রতিকূলতার মুখেও তিনি নৈতিকভাবে খাড়া ছিলেন।
“তাঁর উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা এবং অটল অখণ্ডতার জন্য তাকে স্মরণ করা হবে,” মিঃ মার্ক যোগ করেছেন।
তিনি সরকার এবং বেনু রাজ্যের জনগণ, পাশাপাশি ওগবেহের পরিবারের জনগণকে তাঁর অনুকরণীয় জীবনে অনুকরণের যোগ্যতার জন্য সান্ত্বনা নেওয়ার আহ্বান জানান।
এফআরএসসি শ্রদ্ধা নিবেদন
ফেডারেল রোড সেফটি কর্পস (এফআরএসসি) এফআরএসসি স্পেশাল মার্শালগুলির অগ্রণী জাতীয় সমন্বয়কারী মিঃ ওগবেহের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।
রবিবার ওগবেহ পরিবারের কাছে শোকের বার্তায় কর্পস মার্শাল শেহু মোহাম্মদ মিঃ ওগবেহের মৃত্যুকে জাতি এবং এফআরএসসির জন্য একটি স্মরণীয় ক্ষতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
মিঃ মোহাম্মদ বলেছিলেন যে মিঃ ওগবেহ কেবল জাতীয় খ্যাতির রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি একজন স্বপ্নদর্শীও ছিলেন যিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়ার রাস্তায় জীবন বাঁচানোর জন্য নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন ছিল।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে স্বেচ্ছাসেবক সড়ক সুরক্ষা উকিলদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে মিঃ ওগবেহের অগ্রণী ভূমিকা কর্পসের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী হিসাবে রয়ে গেছে।
“১৯৮৮ সালে এফআরএসসি প্রতিষ্ঠার পরে তিনি বিশেষ মার্শালের প্রথম জাতীয় সমন্বয়কারী ছিলেন।
এফআরএসসি বস বলেছেন, “ওগবেহ সড়ক সুরক্ষা অ্যাডভোকেসিতে স্বেচ্ছাসেবীর জন্য একটি দৃ foundation ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, এমন একটি ভিত্তি যার ভিত্তিতে এই প্রকল্পটি কয়েক দশক পরে সাফল্য অর্জন করে চলেছে,” এফআরএসসি বস বলেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে কৃষি, জাতীয় উন্নয়ন এবং সড়ক সুরক্ষায় মিঃ ওগবেহের অবদান দেশের ইতিহাসে অদম্য চিহ্ন রেখেছিল।
“ব্যবস্থাপনা, অফিসার, মার্শাল এবং পুরো বিশেষ মার্শাল পরিবারের পক্ষে আমরা সরকার এবং বেনুদের লোকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা ওগবেহ পরিবার এবং সমস্ত নাইজেরিয়ানদের সাথেও সমবেদনা জানাই যারা তাঁর জ্ঞান, পরামর্শদাতা এবং নিঃস্বার্থ পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছিল।
“আমরা তাঁর আত্মার শান্তিপূর্ণ পুনঃস্থাপনের জন্য এবং তাঁর পরিবারের স্মৃতিসৌধ ক্ষতি সহ্য করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করি।”
(মধ্যে)