জোনাথন বুশ মেইন গবারনেটরিয়াল বিড অন্বেষণ করার সাথে সাথে একটি বুশ রাজবংশের পুনর্জাগরণ রয়েছে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের চাচাতো ভাই জোনাথন বুশ মেইন গভর্নরের পক্ষে একটি সম্ভাব্য রানকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যা তিনি রাজ্যের “শিক্ষিত অসহায়ত্ব” বলে অভিহিত করেছেন এবং “মেইন ড্রিম” পুনরুদ্ধার করার জন্য নীতি দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।
মেইন ফর কিপস -এর মাধ্যমে প্রকাশিত বুশের বার্তাটি কীভাবে তিনি ভোটারদের কাছে তার পিচটি ফ্রেম করতে পারেন তার একটি পূর্বরূপ সরবরাহ করে।
ব্যাঙ্গর ডেইলি নিউজ রিপোর্ট করেছেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বুশ এবং ফ্লোরিডা প্রাক্তন গভর্নর জেব বুশ সম্প্রতি কেনেবঙ্কপোর্টে জোনাথনের জন্য একটি ছোট তহবিল সংগ্রহ করেছেন।
নিউজউইকও জানিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে তার ধারণাগুলি প্রচারের জন্য মেইন চালু করার পাশাপাশি গভর্নরের জন্য একটি অনুসন্ধানী কমিটি চালু করেছেন। ২০২২ সালে টেক্সাসে জর্জ পি। বুশের পরাজয়ের পরে এই পদক্ষেপগুলি রাজনীতিতে একটি সম্ভাব্য বুশ পরিবারের পুনর্জাগরণের মুখ হিসাবে এই পদক্ষেপগুলি তাকে অবস্থান করতে পারে।
এই প্রতিবেদন হিসাবে, তবে, বুশ এখনও এর মধ্যে উপস্থিত হয় না 18 গার্নেটরিয়াল প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে মাইনের নীতিশাস্ত্র কমিশনে নিবন্ধিত।
ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর। জ্যানেট মিলস টার্ম সীমাবদ্ধ, একটি উন্মুক্ত 2026 গুবরেটরিয়াল আসনটি এমন একটি রাজ্যে রেখে গেছে যা বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তার স্বাধীন ধারাবাহিকতায় নিজেকে গর্বিত করে। পাইন গাছের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শক্তি দেখিয়ে প্রাক্তন রিপাবলিকান গভর্নর পল লেপেজের তুলনায় ডাবল ডিজিটের মাধ্যমে 2022 সালে মিলস পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিল। কুক রাজনৈতিক প্রতিবেদন এবং সাবাতোর ক্রিস্টাল বল বর্তমানে রেসটিকে “সম্ভবত গণতান্ত্রিক” হিসাবে চিহ্নিত করে।
ব্লুপ্রিন্ট রাখার জন্য তাঁর মেইন -এ, বুশ পারিবারিক সম্পর্ক এবং জায়গার বোধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শিকড় করে।
তিনি লিখেছেন, “একটি পরিবারকে বেঁচে থাকার এবং বড় করার জন্য মেইন পৃথিবীর সেরা জায়গা! আমার পরিবার 1890 এর দশক থেকে মাইনে রয়েছে। আমার স্ত্রী ফেয়ের পরিবার 1700 এর দশক থেকে এখানে রয়েছে,” তিনি লিখেছিলেন।
তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে রাজ্য সরকার সুযোগ বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।
“অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্বাধীনতাকে উত্সাহিত করে এমন পরিবেশ তৈরির পরিবর্তে মেইন রাজ্য সরকার একটি ‘শিক্ষিত অসহায়ত্বের মধ্যে পিছলে গেছে,'” তিনি বলেছিলেন।
তিনি স্কুল এবং আবাসনকে হ্রাসের ক্ষেত্র হিসাবেও ইঙ্গিত করে লিখেছেন, “আমাদের স্কুলগুলি জাতির সেরা থেকে ব্যারেলের নীচে নেমে গেছে।… আমরা একটি আবাসন সংকট অনুভব করছি কারণ উন্নয়ন বিধিনিষেধের একটি মাকড়সা ওয়েব উচ্চ-শেষের ঘর ছাড়া অন্য কোনও কিছুর জন্য নতুন নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছে।”
বুশ নিজেকে উদ্যোক্তা শংসাপত্র এবং নাগরিক দায়িত্বের জন্য সমতল আবেদনগুলির সাথে আলাদা করার চেষ্টা করেছেন। একটি সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক পলিনা পিমপ্লিয়ানোকে সাক্ষাত্কারতিনি একটি “অলিখিত বুশ পারিবারিক নিয়ম” বর্ণনা করেছেন: “আপনি অন্য লোকদের তাদের ট্যাক্স ডলার দিয়ে কী করবেন তা বলার আগে আপনার উভয় পক্ষই বেতন যাচাইয়ের উপার্জন করতে হবে।”
বুশ বলেছিলেন যে দর্শন তাকে মাইনে ব্যবসা তৈরির দিকে পরিচালিত করেছিল।
“আমি মাইনে চলে এসেছি, যা ব্যবসা করার পক্ষে একটি কঠিন অবস্থা এবং আমি আমার সম্প্রদায়ের যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করেছি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, তাঁর দর্শনটি হ’ল “আমাদের সকলকে কেবল টিভিতে চিৎকার করার চেয়ে কীভাবে ঝুঁকতে হবে তা নির্ধারণ করা উচিত। টিভি যত্ন করে না।”
55 বছর বয়সী বুশ স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোক্তা হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ১৯৯০ এর দশকে অ্যাথেনহেলথের সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একজন কর্মী বিনিয়োগকারীদের লড়াইয়ের মধ্যে 2018 সালে পদত্যাগের আগে এটি একটি বড় মেডিকেল সফটওয়্যার সংস্থায় প্রসারিত করেছিলেন। পরে তিনি স্বাস্থ্য ডেটা আন্তঃব্যবহারযোগ্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বোস্টন-ভিত্তিক স্টার্টআপ জাস হেলথ চালু করেছিলেন।
বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাট ইতিমধ্যে অ্যাঙ্গাস কিং তৃতীয়, হান্না পিংজি, সেক্রেটারি অফ স্টেট শেনা বেলো এবং সিনেটের সভাপতি ট্রয় জ্যাকসন সহ বিডগুলি অন্বেষণ করছেন। রিপাবলিকানরা, ইতিমধ্যে, একটি খণ্ডিত ক্ষেত্রের মুখোমুখি, বেশ কয়েকজন প্রার্থী ট্রাম্প-সারিবদ্ধ জনগোষ্ঠী এবং মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিভক্ত একটি পার্টিতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য চেয়েছিলেন, বিশ্লেষকরা নিউজউইককে বলেছেন।
21 জানুয়ারীর এক গ্যালাপ জরিপে বুশের সম্ভাবনা এবং তার বাধা উভয়ই দেখায়।
ট্রাম্প রিপাবলিকানদের মধ্যে 93% অনুকূলতা উপভোগ করেছেন, বুশের চাচাত ভাই জর্জ ডাব্লু বুশের 63৩% এর তুলনায়। মাইন এর মধ্যপন্থী নির্বাচনের tradition তিহ্য, যেমন সেন। সুসান কলিন্সের বারবার বিজয় দেখা যায়, তবে এটি তার সুবিধার্থে খেলতে পারে।
জোনাথন বুশ আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রার্থিতা ঘোষণা করেননি তবে আগামী মাসগুলিতে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে, মাইন ফর কিপস নীতিমালা কাগজপত্র এবং পডকাস্ট এপিসোড প্রকাশ করতে অব্যাহত রেখেছে।
ট্রাম্পের যুগে ভোটারদের কাছে বুশ পরিবারের নামটি কী বোঝায় তা একটি অভিজাত রান পরীক্ষা করবে।
জর্জ ডব্লু বুশ রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র, প্রাক্তন গভ। জেব বুশ এবং সেন সুসান কলিন্স তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি। জোনাথন বুশের অলাভজনক মেইন রাখার জন্য মন্তব্যের জন্য পৌঁছানো যায়নি।