জোনাস ভাইয়েরা তাদের শ্রোতা কী চায় তা জানে – আবার বাচ্চা হতে

ওয়াশিংটন পোস্ট

এমিলি ইয়াহর, ওয়াশিংটন পোস্ট

11 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত6 মিনিট পড়া

জো ব্রোস
(এলআর) নিক জোনাস, জো জোনাস এবং জোনাস ব্রাদার্সের কেভিন জোনাস এনবিসির “টুডে” শো চলাকালীন নিউ ইয়র্ক সিটিতে 8 আগস্ট রকফেলার প্লাজায় পারফর্ম করেন। ছবি অ্যাঞ্জেলা ওয়েইস /গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

ইস্ট রাদারফোর্ড, এনজে – রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে জোনাস ব্রাদার্স কনসার্টের শেষের দিকে নিক জোনাস তাকে এবং তাঁর ভাই, জো এবং কেভিনকে সংগীত শিল্পে সাফল্য অর্জনকারী প্রত্যেকের জন্য তিনি কতটা কৃতজ্ঞ ছিলেন তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু করেছিলেন। তাদের বাবা -মা। সেই রাতে উপস্থিত অনেক লোক, যা ব্যান্ডের 20 বছরের বার্ষিকী সফরের জন্য কিক অফ শো ছিল। এবং, অবশ্যই, একটি মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কর্পোরেট সত্তা।

“এর মধ্যে একটি, এটি কোনও ব্যক্তি নয়, তবে একটি বিষয়: ডিজনি,” নিক ভিড়কে বলেছেন, সেই সময়ের কথা স্মরণ করে – যা রকেটকে রকেটকে রেকর্ড চুক্তি, টিভি উপস্থিতি এবং তাদের নিজস্ব শো দিয়ে প্রথম দিকে খ্যাতি দিতে সহায়তা করেছিল – জোকে ২০০৮ সালের চলচ্চিত্রের জন্য অডিশনের জন্য অডিশন দিতে বলেছিল নতুন ডেমি লোভাটো। তাদের বাবা নিক এবং কেভিনের জন্যও ভূমিকায় ভূমিকা নেওয়ার জন্য আলোচনা করেছিলেন। “আমি মনে করি এখন সময় এসেছে যে আমরা সকলেই এই মেমরি লেনটি দিয়ে হাঁটছি এবং ‘ক্যাম্প রক’ নামে একটি ছোট্ট সিনেমা উদযাপন করি।”

শ্রোতারা হিট ডিজনি চ্যানেল মুভিটির উল্লেখ করে ব্যালিস্টিক হয়ে গিয়েছিলেন যা সর্বত্র সহস্রাব্দের হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা ধারণ করে, যার মধ্যে লোভাটো এবং জো (যিনি সংক্ষেপে বাস্তব জীবনে তারিখ করেছিলেন) এর মধ্যে একটি রোমাঞ্চকর এবং ক্যাথারিক দ্বৈত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা “এটি আমি” নামে পরিচিত। (“আপনি আমার মাথার ভিতরে যে কণ্ঠস্বর শুনেছি, আমি যে কারণটি গাইছি, আমি আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে … আমি আপনাকে খুঁজে পেতে হবে।”) তবে লোভাটো নিজেই যখন একটি চমকপ্রদ উপস্থিতির জন্য স্টেজে ঘুরে বেড়াতেন, “ক্যাম্প 2 এর একটি জিনিসের জন্য” জোকে যোগদান করবেন না “এর সাথে” কানের চূর্ণকারী ডেসিবেল স্তরগুলির সাথে তুলনা করেন না, “এই শব্দটির সাথে তুলনা করা হয়নি,”

দুই দশক আগে কিশোরী তারা হিসাবে তাদের কেরিয়ার শুরু করার পর থেকে জবরোরা বেশ খানিকটা পেরিয়ে গেছে – কয়েক মিলিয়ন অ্যালবাম বিক্রি করে; সফল একক পক্ষের প্রকল্পগুলি শুরু করা; এবং এত মারাত্মক (সৃজনশীল পার্থক্য, তাদের প্রতিনিধি ব্যাখ্যা করেছেন) এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন যে তারা প্রায় ছয় বছর ধরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাইয়েরা এটি পরিষ্কার করে দেয় যে তারা তাদের স্বতন্ত্র শৈল্পিক পরিচয়গুলিকে গুরুত্বের সাথে নেয়, তাই যদি তারা তাদের ডিজনি-ফাইড বছরগুলি যথাসম্ভব এড়িয়ে যায় তবে এটি বোধগম্য হত।

তবুও রবিবার রাত তারা কীভাবে তাদের ভূমিকাগুলি বোঝে এবং কীভাবে তারা তাদের সমস্ত উত্থান -পতনের মধ্য দিয়ে সহ্য করেছে তার একটি অনুস্মারক ছিল কারণ তারা তাদের শ্রোতাদের ঠিক কী চায় তা বুঝতে পারে: উত্সাহী ইয়ারওয়ার্ম পপ গান এবং নস্টালজিয়া নস্টালজিয়ায় নেমে গেছে। কনসার্টের সময়, নিক এবং জো একটি সিং-অফ যুদ্ধে তাদের কম পরিচিত ট্র্যাকগুলি ক্রোন করেছিলেন; তারা তাদের সপ্তম স্টুডিও অ্যালবাম, “আপনার নিজের শহর থেকে গ্রিটিংস” এর বেশ কয়েকটি গান সহ আরও নতুন রেকর্ড খেলেছে যা সবেমাত্র শুক্রবার হ্রাস পেয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত, ভাইয়েরা জানেন যে ভক্তদের তাদের মন হারাতে হবে।

অতীত হিট (“লাভবগ,” “এসওএস,” “বছর 3000,” “বার্নিন ‘আপ”) এর সাথে সেট তালিকাটি স্ট্যাক করার পাশাপাশি তারা 2000 এর দশকের প্রথম দিকে তারকা জেসি ম্যাককার্টনি নিয়ে এসেছিল – তারা সফর করার জন্য প্রথম শিল্পী – “সুন্দর আত্মা” বেল্ট আউট করার জন্য। তারা সুইচফুটকে “লাইভ টু লাইভ” খেলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কারণ ব্যান্ডটি ভাইদের তাদের প্রথম গান একসাথে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা জোয়ের পাশের প্রকল্প ডিএনইএসের “কেক বাই দ্য ওশান” এবং নিকের একক “je র্ষা” খেলেছে।

তবে তারা সম্ভবত প্রত্যাশিত হিসাবে, দীর্ঘদিনের সহস্রাব্দ প্রিয় লোভাটো শোটি চুরি করেছিল। স্টেডিয়ামটি ছাড়ার সময় শ্রোতারা তার ক্যামিও সম্পর্কে গুঞ্জন করেছিলেন (“আমার মনে হচ্ছে আমি আবার 11 বছর বয়সী!”)। অংশগ্রহণকারীরা ইতিমধ্যে “ক্যাম্প রক” পারফরম্যান্স ফুটেজটি টিকটোককে আপলোড করেছিলেন, যেখানে ভক্তরা তারা যা দেখছেন তা বিশ্বাস করতে পারেনি।

একজন ব্যক্তি পোস্ট করেছেন, “আমার থেরাপিস্ট এ সম্পর্কে শুনবেন।”

“ঠিক আছে আমার ঠাণ্ডা আছে, কেন এটি আমাকে এত বেশি প্রভাবিত করে,” অন্য পোস্ট করেছে।

অন্য একজন লিখেছেন, “অ্যাডাল্ট মি নিরাময়,” “কারণ আমি আমার সন্তানের মতো সুখ অনুভব করতে পারি।”

এই সফর-জোনাস 20: আপনার শহর থেকে শুভেচ্ছা-নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশজুড়ে ট্রেক এবং মঙ্গলবার ওয়াশিংটন অঞ্চলে পৌঁছেছে, যেখানে ভাইরা ব্রিস্টোতে জিফাই লুব লাইভ খেলবে। মূলত, তাদের ন্যাশনাল পার্ক খেলার কথা ছিল, তবে এটি ছয়টি তারিখের মধ্যে একটি ছিল যেখানে এই ত্রয়ীটি স্টেডিয়ামগুলি থেকে আখড়া এবং অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলিতে ডাউনসাইজ করতে হয়েছিল। যদিও তারা এখনও প্রচুর ভিড়ের সাথে খেলবে যারা থ্রোব্যাক গানের এক রাতের কামনা করে, এই পরিবর্তনটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাষ্যটির একটি তরঙ্গকে অনুপ্রাণিত করেছিল যা প্রশ্ন করেছিল যে জোনাস ভাইরা ২০২৫ সালে স্টেডিয়ামগুলি পূরণ করতে পারে কিনা, যখন অনেক শিল্পী টিকিট বিক্রি করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন।

তবে মেটলাইফে (ফেনওয়ে পার্কের সাথে সময়সূচীতে থাকা দুটি স্টেডিয়ামের মধ্যে একটি), কয়েক হাজার ভক্ত ভেন্যুটি প্যাক করেছিলেন – তারা কীভাবে পারল না? এমনকি বিশেষ অতিথিদের স্লেট না জেনেও এটি ছিল হোমটাউন শো।

“আমার নাম নিক জোনাস এবং নিউ জার্সি উইকফফ, আমার শহর!” 32 বছর বয়সী নিক শোয়ের শীর্ষে ড। জো (৩৫), যিনি কয়েক বছর আগে ফ্লোরিডায় চলে এসেছিলেন, তিনি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন: “যদিও আমি আমার প্রতিভা মিয়ামিতে নিয়ে গিয়েছিলাম, নিউ জার্সি আমার শহর!”

“নিউ জার্সি এখনও আমার শহর!” কেভিন, ৩ ,, জনতা চিৎকার করতে করতে চিৎকার করে বললেন, যেখানে ভাইবোনদের উত্থাপিত হয়েছিল সেখান থেকে প্রায় দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে। শোতে পরে বলেছিলেন নিক পরে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজটি উত্সাহিত করার জন্য একটি বিশাল ব্রিজের সেট টুকরা বোঝানো হয়েছিল। জার্সি শহরতলির কাছ থেকে তাদের স্বপ্নগুলি বেঁচে থাকার চেষ্টা করার সাথে সাথে তাদের অগণিত বার নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। ফিরে যখন নিক ব্রডওয়ে শোতে উপস্থিত হয়েছিল যেমন “বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট” এবং “লেস মিসরেবলস” শিশু হিসাবে এবং একটি রেকর্ড চুক্তি পেয়েছিল। একজন লেবেল নির্বাহী ভাইদের একসাথে গান করার কথা শুনে এবং তারা একটি ত্রয়ী হিসাবে আরও ভাল কাজ করতে পারে কিনা তা ভেবে তাদের জীবন পরিবর্তিত হওয়ার পরে ফিরে আসে।

মেটলাইফে, তারা যথারীতি তাদের ফ্যামিলিয়াল বন্ডকে হাইলাইট করেছিল এবং তাদের বাবা-মা এবং ছোট ভাই ফ্রাঙ্কিকে (“বোনাস জোনাস” নামে পরিচিত) তাদের সমাপনী সংখ্যার জন্য মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, “যখন আপনি আমাকে চোখে দেখেন”, যা তারা তাদের বাবা কেভিন সিনিয়র সহ-লিখিত এবং জনসাধারণের সাথে কখনও প্রকাশিত হবে না। ক্রেভ বিশদ। তারা কিশোর -কিশোরী হিসাবে পরা বিখ্যাত “বিশুদ্ধতা রিং” থেকে শুরু করে ব্যান্ডের ব্রেকআপের দিকে পরিচালিত যোগাযোগের বিষয়গুলির বিষয়ে তাদের যে বিখ্যাত “বিশুদ্ধতা রিং” পরা ছিল সে সম্পর্কে তারা স্পষ্ট ছিল।

তারা 2013 এর কাছাকাছি বিভক্ত, তবে এটি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না – সর্বোপরি, ডিজনি দিবসের ভক্তরা এখনও নতুন উপাদান কামনা করেছেন। তবুও, ত্রয়ীর 2019 এর প্রত্যাবর্তন একক, “সুকার” সম্ভবত যে কারও প্রত্যাশার চেয়ে বড় ছিল, এর সাফল্য তখন থেকেই নতুন ট্যুর এবং সংগীতকে বাড়িয়ে তোলে। ভাইয়েরাও ট্যাবলয়েড প্রিয় রয়েছেন। কেভিন ২০০৯ সাল থেকে তাঁর স্ত্রী ড্যানিয়েলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের দুটি কন্যা রয়েছে (এবং একবার তাদের নিজস্ব ই! রিয়েলিটি শোতে অভিনয় করেছিলেন); নিক বিয়ে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া 2018 সালে এবং তাদের একটি কন্যা রয়েছে; জো 2019 সালে অভিনেত্রী সোফি টার্নারের সাথে গিঁটটি বেঁধেছিলেন এবং দুটি কন্যা ছিলেন, যদিও এই জুটি 2023 সালে বিবাহবিচ্ছেদ করেছিল।

ট্যাবলয়েড গল্পের পরে জো এবং টার্নারের বিবাহবিচ্ছেদের কভারেজটি অগোছালো হয়ে উঠল টার্নারকে একজন পার্টির হিসাবে এবং জো একজন কর্তব্যপরী পিতা হিসাবে কাস্ট করেছিলেন, এটি একটি আখ্যান যা সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্যবেক্ষকদের ক্ষুব্ধ করেছিল। তবে সেলিব্রিটি হিসাবে জোনাস ভাইয়েরা বেশিরভাগই তাদের চিত্রগুলি ভক্তদের চোখে অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়েছেন, যারা স্বপ্নালু কিশোরী তারকাদের কাছ থেকে পিতৃপুরুষদের কাছে তাদের বিবর্তন দেখেছেন। “আই হার্ট হট ড্যাডস” কনসার্টে একটি জনপ্রিয় টি-শার্ট পছন্দ ছিল।

শোয়ের আগে তাদের জোনাস ভাইদের অনুরাগী সম্পর্কে জানতে চাইলে, বেশ কয়েকজন কনসার্টগোয়ারের নাম তাদের “ক্যাম্প রক” এর ভালবাসার কথা বলেছিলেন এমনকি তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে লোভাটো বাড়িতে ছিলেন। শেলবি নামের এক 30 বছর বয়সী, তার দুই 30-কিছু বন্ধুবান্ধবের সাথে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে এটি তার একাদশতম জবরোস শো: “দ্য জোনাস ব্রাদার্স, এটাই আমার প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন। লং আইল্যান্ডের ২৫ বছর বয়সী মেগান (২৫) এবং ড্যানিয়েল (২ 27) বলেছেন যে তারা প্রথম দিন থেকেই শুনছিলেন, এবং মেগান বলেছিলেন যে তিনি কেভিন এবং ফ্র্যাঙ্কি দ্বারা আয়োজিত এবিসি -তে ২০২২ নেপো বেবি শো “খ্যাতির দাবি” দেখেছেন।

এবং তারপরে নিউইয়র্কের উপস্টেট থেকে ২৯ বছর বয়সী মেলিসা (২৯) এর সংক্ষিপ্তসারটি তুলে ধরেছিলেন যে তিনি এবং কয়েক হাজার হাজার হাজার হাজার হাজার লোক ছিলেন এবং কেন ভাইদের সর্বদা শ্রোতা থাকুক না কেন, যতই সময় পার হয় না কেন।

“এটি আমাদের শৈশব,” তিনি বলেছিলেন।

জোনাস ব্রাদার্স 21 আগস্ট টরন্টোর রজার্স সেন্টারে পারফর্ম করে।

কনসার্টগুলি পছন্দ করে, তবে এটি ভেন্যুতে তৈরি করতে পারে না? ভিপস সহ আপনার পালঙ্ক থেকে লাইভ শো এবং ইভেন্টগুলি স্ট্রিম, এখন কানাডায় পরিচালিত একটি সংগীত-প্রথম স্ট্রিমিং পরিষেবা। 30% ছাড়ের একটি সূচনা অফারের জন্য এখানে ক্লিক করুন। আসন্ন কনসার্ট এবং অতীত পারফরম্যান্সের বিস্তৃত সংরক্ষণাগারটি অন্বেষণ করুন।

