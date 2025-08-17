You are Here
জোন্স, রিচার্ডসন অসম্ভব সিদ্ধান্ত নিয়ে কল্টস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন
জোন্স, রিচার্ডসন অসম্ভব সিদ্ধান্ত নিয়ে কল্টস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন

কোয়ার্টারব্যাক শুরু করা ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টস কি দয়া করে উঠে দাঁড়াবে?

কেবলমাত্র একটি পূর্বসূরী খেলা বাকি থাকায়, কল্টস তাদের আগত স্টার্টার অ্যান্টনি রিচার্ডসন এবং 2025 ফ্রি-এজেন্ট সংযোজন ড্যানিয়েল জোন্সের মধ্যে কোয়ার্টারব্যাক যুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কাছাকাছি দেখাচ্ছে না।

উভয় কোয়ার্টারব্যাকের শনিবার গ্রিন বে প্যাকারদের কাছে 23-19 হেরে তাদের উচ্চতা এবং লো ছিল।

জোনস শুরু হয়েছিল এবং 101 গজ-এর জন্য 7-অফ -11 ছিল। যদিও তার আরও ভাল পাসিং সংখ্যা ছিল, তিনি একটি স্ন্যাপকেও ঝাপসা করেছিলেন, তৃতীয়-ও -13-তে রুকি টাইট এন্ড টাইলার ওয়ারেনকে খারাপভাবে উত্সাহিত করেছিলেন এবং কেবল দুটি ড্রাইভে এই অপরাধকে তিনটি পয়েন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রিচার্ডসন তার দুটি সম্পত্তির প্রত্যেকটিতে একটি দুর্দান্ত 12-প্লে, 90-গজের টাচডাউন ড্রাইভ সহ ড্রাইভিং ড্রাইভে কল্টস অপরাধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সেরা থ্রো, প্রশস্ত রিসিভার অ্যান্টনি গোল্ডের 38-গজ সমাপ্তি, গণনা করা হয়নি, অ্যাডোনাই মিচেল আক্রমণাত্মক অফসাইড পেনাল্টি হাইলাইট রিল প্লেটি মুছে ফেলার সাথে।



