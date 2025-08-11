জোন গ্রুডেন এসইসি -তে কোচের কাছে ‘মারা যাবেন’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জোন গ্রুডেন সম্ভবত বারস্টুল স্পোর্টসের সাথে একটি নতুন কুলুঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন, তবে তাঁর আসল আবেগটি কোথায় রয়েছে সে সম্পর্কে কোনও ভুল করবেন না।
বর্ণবাদী এবং অন্যান্য ঘৃণ্য বার্তাগুলির ফাঁসের পরে লীগ থেকে তাকে বহিষ্কার করার কয়েক বছর পরে সুপার বাউল বিজয়ী কোচ গত বছর আবার একটি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।
গ্রুডেন সম্প্রতি কোচিংয়ে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং জর্জিয়া ফুটবল দলে তাঁর সফরের একটি ইউটিউব ভিডিওতে তিনি এটি জানিয়েছিলেন যে তাঁর চোখ কোথায় রয়েছে।
“আমি এখানে আসার একমাত্র কারণ (জর্জিয়া) হ’ল কারণ আমি আবার কোচ করতে চাই,” গ্রুডেন ড। “আমি আপনার সাথে সৎ হচ্ছি। আমি ষাঁড় করি না-টিও। আমি আবারও কোচ করতে চাই। আমি এসইসি-তে কোচের কাছে মারা যাব। আমি এটি পছন্দ করব I
গ্রুডেন সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন যে তিনি “সম্ভবত আরও একটি শট পেতে কঠোর পরিশ্রম করছেন।”
“আশা করি আমি শেষ করিনি। আমি ফিরে আসতে চলেছি …” তিনি বলেছিলেন। “আশা করি এই ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন যারা আমার শাখা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, আপনি যদি এটি সেভাবে বলেন তবে তারা আমাকে ভাড়া নিতে পারে ‘কারণ আমি কোনও চাকরি খুঁজছি।
“আমি জোন্স জুনিয়র হাইতে কোচ করি কিনা তা আমি চিন্তা করি না। আমি আবারও কোচ করতে যাচ্ছি। আমি এখনও কোচিং করছি। আমি সরকারীভাবে কোনও দলে নেই, তবে আমার কিছু ব্যক্তিগত কার্যভার রয়েছে যা আমি কাজ করি, এবং আমি যখন গেমসটি দেখছি তখন আমি কিছু গিয়ার পরেছি যা আমি কার জন্য টানছি সে সম্পর্কে কেউ জানে না।”
২০২১ সালে লাস ভেগাস রেইডারদের কাছে যাওয়ার পরে, নিউ অরলিন্স সাধুদের সাথে তিনি দলের কোয়ার্টারব্যাক থাকাকালীন ডেরেক কারের সাথে পরামর্শ করতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এছাড়াও পুনঃস্থাপন ট্যাম্পা বে বুকানিয়ার্সের রিং অফ অনারকে।
বারস্টুল স্পোর্টসের সদস্য হিসাবে, তিনি খসড়াটির আগে আগত রুকি কোয়ার্টারব্যাকের সাথে “গ্রুডেনের কিউবি ক্লাস” হোস্ট করেছিলেন।
তিনি কখনও এনএফএল -তে আর একটি অফিসিয়াল কোচিংয়ের কাজ পাবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। তিনি সুপার বাউলের শিরোনাম সহ 117-112।
