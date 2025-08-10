জোন হ্যাম একটি আন্ডাররেটেড ক্লিন্ট ইস্টউড নাটকে তার ফিচার ফিল্মের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন

“ম্যাড মেন” টেলিভিশন রেটিং সংবেদন ছিল না যখন এটি ১৯ জুলাই, ২০০ 2007 এ আত্মপ্রকাশ করেছিল, বা সমালোচকদের প্রশংসা করা হয়নি, এটি পরবর্তী মৌসুমে এটি হয়ে উঠবে। যদিও এটি আন্ডার-প্রচারিত ছিল না, এএমসি সেই সময়ে অ্যান্টি-টিসিএম হিসাবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিল, অর্থাত্ বিজ্ঞাপন দ্বারা বিভক্ত জনপ্রিয় সমসাময়িক চলচ্চিত্রগুলির একটি এয়ারার। এটি তাদের পালঙ্কের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দেখার জন্য ড্যাডস ক্যাজুয়াল উইকএন্ডে দেখার জন্য একটি বড় হিট ছিল।
যদিও আমি প্রথম মরসুমে “ম্যাড মেন” সম্পর্কে অবগত ছিলাম, আমি “দ্য সোপ্রানোস,” “দ্য ওয়্যার,” “দ্য শিল্ড,” এবং মুষ্টিমেয় অন্যান্য শোগুলির আমার পিক টিভি ডায়েটে এটি যুক্ত করতে বাধ্য বোধ করি না। তবে কয়েক মাস পরে, যখন আমি মরসুম 1 ডিভিডি চিহ্নিত দেখেছি উপায় একটি বার্নস এবং নোবেলে নিচে, আমি এটি একটি ঝকঝকে কিনেছি। অন্য কিছু না হলে আমি সম্ভবত 1960 এর দশকের নিউইয়র্ক সিটির বিজ্ঞাপন বিশ্বে একটি স্টাইলিশ নাটক উপভোগ করব। অভিনেতাদের মধ্যে আমি কেবল জানুয়ারী জোন্স, ভিনসেন্ট কার্থাইজার এবং অবশ্যই রবার্ট মোর্স সম্পর্কে অবগত ছিলাম, তবে পুরো পর্বের প্রেমে পড়তে আমার প্রথম পর্বের মাত্র 10 মিনিট সময় লেগেছিল। এবং এটি আমাকে অবাক করে দিয়েছিল যে এই সমস্ত বছর ধরে হলিউড জোন হ্যামকে লুকিয়ে রেখেছে।
হ্যামের ডন ড্রাগার একজন প্রেমময় ক্যাড থেকে অনেক দূরে ছিলেন, তবে তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী প্রলোভনমূলক ফিল্যান্ডেরার যিনি স্যুটটিতে দর্শনীয় দেখেছিলেন এবং আপনাকে ইচ্ছুক করতে পারেন, অন্য কিছু না হলে নিজেকে এইরকম চমকপ্রদ èlan দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ড্রপারের অন্যান্য গুণাবলী – মহিলা, মদ্যপান, ধূমপান – এত আকর্ষণীয় ছিল না।
তবুও, হ্যাম গ্রহের অন্যতম সুদৃশ্য পুরুষ হিসাবে এসেছিল, যা আমাদের তার আবিষ্কারের প্রশ্নে ফিরিয়ে এনেছে। তিনি কীভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার তারকা হিসাবে ভেঙে যাওয়ার আগে তিনি 36 বছর বয়সে কীভাবে এটি তৈরি করেছিলেন? দেখা যাচ্ছে, আমি সঠিক জায়গায় হ্যাম খুঁজছিলাম না।
জন হ্যাম স্পেস কাউবয়েসে টমি লি জোন্সের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য ভাগ করেছেন
হাম তার অফিসিয়াল টেলিভিশনের আত্মপ্রকাশ 28 বছর আগে যথাযথভাবে, “অ্যালি ম্যাকবিল” -তে “টকটকে গাই এট বার”, তবে তিনি 2000 সালে ক্লিন্ট ইস্টউড দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সম্মান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বড় পর্দায় যাত্রা করেননি। আপনি কি স্নিকার করতে পারেন যে প্রশ্নে থাকা ছবিটি “স্পেস কাউবয়”, তবে আপনি এটি একবার দেখেছেন (বা আপনি কি দেখেছেন? চারটি আউট-টু-টু-প্যাসচার নভোচারদের একটি সিনেমা যারা পৃথিবীতে ক্র্যাশ হওয়ার আগে কোনও পুরানো সোভিয়েত উপগ্রহ মেরামত করার দায়িত্ব পালন করে, “স্পেস কাউবয়” তৎকালীন যুগের তারকাদের ইস্টউড, টমি লি জোন্স, জেমস গার্নার এবং ডোনাল্ড সুথারল্যান্ডের ব্যানার এবং বিকারকে কীভাবে স্যাটেলিটের মাধ্যমে রাখে-তারা কী করে তা দেখার জন্য আনন্দ দেয়-তারা কীভাবে স্যাটেলিটকে রাখে- বায়ুমণ্ডল।
যদি আপনি হ্যামের জন্য এটি দেখার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে থাকেন তবে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সেই দৃশ্যের সময় ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিচ্ছেন যেখানে একজন তরুণ শিহরিত সন্ধানকারী একটি বিমানফিল্ডে এসে একজন পাইলটকে তার জন্মদিনে ফ্লিপ এবং ব্যারেল রোলগুলিতে পূর্ণ একটি নরকীয়ভাবে ভীতিজনক যাত্রা দেওয়ার জন্য খুঁজছেন। হ্যাম সেই পাইলট চরিত্রে অভিনয় করেছেন যিনি ছেলেটিকে অবহিত করেন যে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী বিমান চালকরা এই ধরণের উড়ন্ত করেন না কারণ এটি খুব বিপজ্জনক এবং আইনী বিপদে ভরা। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে যে তারা যদি তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে এমন কোনও পাইলট সম্পর্কে জানেন, তবে হ্যামের চরিত্র এবং অন্যরা একজন বয়স্ক পাইলটকে ধরে ফেলেছে যিনি একটি ফিশিং ম্যাগাজিন পড়ার সময় হত্যা করছেন। এটি জোন্স হক হককিন্স, প্রাক্তন টেস্ট পাইলট এবং নভোচারী হিসাবে এবং এই বাচ্চাকে তার জন্মদিনকে ভয়ঙ্কর স্টাইলে উদযাপন করতে সহায়তা করার জন্য তিনি আরও বেশি কিছু।
হ্যামের মুভি কেরিয়ার আগুন ধরতে কিছুটা সময় নিয়েছিল, তবে তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে টেলিভিশনে “প্রোভিডেন্স” এবং “দ্য বিভাগ” শোতে অবিচ্ছিন্ন কাজ খুঁজে পেয়েছিলেন। আমি যদি কোনও টিভি লোক হয়ে থাকি তবে আমি সম্ভবত 2000 সালে হ্যামের সাথে ভালভাবে পরিচিত হতাম। সুতরাং, সত্যিই, কেউ তাকে লুকিয়ে রাখেনি। আমি কেবল সেই মাধ্যমের দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলাম না যা তাকে ঘরের নাম হিসাবে পরিণত করেছিল।