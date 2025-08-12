জোয়ানা গেইনস তার বাচ্চাদের কলেজে পাঠানোর সংবেদনশীল সংগ্রাম ভাগ করে নিয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জোয়ানা গেইনস তার কন্যা, এলা প্রথমবারের মতো কলেজে পাঠিয়ে এবং তার ছেলে ড্রাককে বিদায় জানানোর সাথে সাথে যে সমস্যাগুলি এসেছে তা ভাগ করে নিচ্ছেন, যখন তিনি কলেজের তৃতীয় বছরটি মোকাবেলা করছেন।
রবিবার, গেইনস ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন এবং একটি সংবেদনশীল ক্যাপশন সহ বাক্সে পূর্ণ একটি কক্ষ ভাগ করেছেন।
“তারা আমাকে বলেছিল যে এটি আমার চেয়ে দ্রুত গতিতে চলে যাবে That যে দিনগুলি ধীর গতিতে তবে বছরগুলি দ্রুত হয় And এবং তারা যদি ঠিক থাকে তবে তা নষ্ট করে দিন। সময়ের এই সুন্দর উপহারটি আমাদের সকলের মতো গর্জন করেছে ঠিক যেমন আমাকে বলা হয়েছিল।”
অ্যাপ ব্যবহারকারীরা এখানে ক্লিক করুন
গেইনস বলেছিলেন, “আমি যে অংশের চেয়ে সত্যবাদী হতে জানি সেই অংশের আশায় ভরা হৃদয় দিয়ে পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করতে আমাকে সহায়তা করুন – আমার বাচ্চাগুলি এবং আমি একে অপরের জন্য তৈরি হতে পারি, তবে আমি আরও বিশ্বাস করি যে এগুলি আরও বেশি করে তৈরি করা হয়েছিল। আরও অভিজ্ঞতা, আরও জ্ঞান, আমাদের দেয়ালের মধ্যে কখনও ঘটতে পারে তার চেয়ে বেশি বর্ধমান,” গেইনস বলেছিলেন।
চিপ এবং জোয়ানা গেইনসের ম্যাগনোলিয়া নেটওয়ার্ক ব্যাকল্যাশ হট সিটে হোম সংস্কার তারকা রাখে
তিনি আরও বলেছিলেন, “আমার প্রবীণ পুত্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের জন্য রওনা হয়েছিল যখন আমার প্রবীণ কন্যা সারা দেশে তার প্রথম বছরের জন্য প্যাক করে। এই মরসুমটি ইতিমধ্যে একটি বড়, শ্বাস -প্রশ্বাসের আত্মসমর্পণের মতো অনুভূত হয় Lord
“আমার প্রবীণ পুত্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে যখন আমার প্রবীণ কন্যা সারা দেশে তার প্রথম বছরের জন্য প্যাক করে। এই মরসুমটি ইতিমধ্যে একটি বড়, শ্বাস -প্রশ্বাসের আত্মসমর্পণের মতো অনুভব করে Lord প্রভু, আমি কীভাবে তাদের কাছে যেতে দিই?”
গেইনস তাদের বাচ্চাদের কলেজে পাঠাচ্ছেন এবং যাদের এখনও বাড়িতে তাদের সন্তান রয়েছে তাদের সম্বোধন করে গেইনস সাইন অফ করেছেন।
“এবং আসুন আমরা একে অপরের উপর ঝুঁকছি যখন সময়টি একসাথে রাখার সময় আসে,” তিনি উপসংহারে এসেছিলেন।
জোয়ানা এবং চিপ গেইনস পাঁচ সন্তানের বাবা -মা: এলা, ড্রেক, ক্রু, এমি এবং ডিউক।
আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন
এর আগে রবিবার, জোয়ানা ভাগ করে নিয়েছে একটি ইনস্টাগ্রাম রিল তার দুটি বাচ্চা কলেজে যাওয়ার আগে একটি শেষ পারিবারিক ডিনার উপভোগ করা।
“গুল্প। আমাদের প্রাচীনতম কলেজে ফিরে যাওয়ার আগে একসাথে শেষ রাতের খাবার এবং আমাদের দ্বিতীয়টি তার নতুন বছরের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।”
“গ্রুপ আলিঙ্গন এবং সমস্ত কুকুরছানা আমাকে আমার বিস্তৃত আবেগের মধ্য দিয়ে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ And
জোয়ানা যেখানে এলা এবং ড্রেক কলেজে ভর্তি রয়েছে সেখানে ভাগ করে নি।
বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন
জুলাইয়ে, জোয়ানা জানিয়েছেন মানুষ ড্রাককে পাঠানোর চেয়ে এড়াকে বিদায় জানানো তার পক্ষে আরও কঠিন হতে চলেছে।
“এলা, আমাদের দ্বিতীয় কিডো, তিনি এই বছর স্নাতক হয়েছেন, তাই আমরা আবারও অন্য একটি বাচ্চা বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি এবং আবেগগতভাবে স্থিতিশীল থাকার চেষ্টা করছি।”
চিপ জিজ্ঞাসা করেছিল, “আপনি কি মনে করেন এটি আরও শক্ত হতে চলেছে (ড্রেকের চেয়ে?)”
জোয়ান্না জবাব দিয়েছিল, “হ্যাঁ। আমি মনে করি একটি আবেগময় পার্থক্য রয়েছে। এলা দিয়ে আমরা প্রাচীন জিনিসগুলিতে যেতে, গাছের দোকানগুলিতে যেতে পছন্দ করি – এটাই আমাদের ছন্দ। আমি মনে করি যে আমি আমার দৈনন্দিন জীবনে একটি বন্ধুকে হারাচ্ছি।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন