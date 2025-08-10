জোয়ান গ্যাম্পার ট্রফি 2025 ফাইনাল

এটি এই ক্লাবগুলির মধ্যে প্রথমবারের দ্বন্দ্ব হবে।
এফসি বার্সেলোনা 2025 ট্রফিও জোয়ান গাম্পার ফিক্সচারে কমো 1907 এর বিপক্ষে লড়াই করতে প্রস্তুত। এই ক্লাবগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতাটি এস্তাদি জোহান ক্রাইফে অনুষ্ঠিত হবে।
বার্সেলোনা এখানে হোম সাইড হবে এবং তাদের বর্তমান ফর্মের কারণে আত্মবিশ্বাসী বোধ করবে। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া তাদের সাম্প্রতিক এশিয়া সফরের সময় তারা প্রভাবশালী ছিল। নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে ব্লাউগ্রানা আরও একটি জয় সুরক্ষিত করতে এবং তাদের বিজয়ী ফর্মটি চালিয়ে যেতে চাইবে।
কমো 1907 তাদের আগের বন্ধুত্বপূর্ণ খেলায় লালিগা সাইড রিয়েল বিটিসকে নামানোর পরে আসছে। বার্সা একটি প্রভাবশালী আকারে রয়েছে বলে আসন্ন খেলাটি তাদের পক্ষে সহজ বিষয় হতে পারে না। যাইহোক, সেরি এ সাইড কমো তাদের শেষ তিনটি খেলায় ইতিবাচক ফলাফলগুলিও সুরক্ষিত করেছে।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- তারা প্রথমবার একে অপরকে নিয়ে যাবে।
- দুটি ক্লাবই তিন ম্যাচের জয়ের রানে রয়েছে।
- বার্সা তাদের শেষ তিনটি ম্যাচে 15 টি গোল করেছে।
আঘাত এবং দলের সংবাদ
মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেন এবং ড্যানিয়েল রদ্রিগেজ আহত হয়েছেন এবং বার্সার পক্ষে অ্যাকশন মিস করবেন। হ্যামস্ট্রিং ইস্যুটির কারণে রবার্ট লেয়ানডোভস্কি মিস করতে পারেন।
আহত হওয়ায় কমো আলবার্তো ডসেনা ছাড়াই থাকবে।
পূর্বাভাস লাইনআপস
বার্সেলোনা পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
Szczesny (GK); কাউন্ডে, কিউভারসি, আরাউজো, বাল্ডে; ডি জং, গাভি; ইয়ামাল, ওলমো, রাফাইনা; রাশফোর্ড
COMO পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
বুটেজ (জিকে); ভোজভোদা, ব্রিম্প, সংস্থা, ভ্যালি থেকে; বাতুরিনা, রবার্তো; রদ্রিগ, পাজ, ডায়াও; কুত্রন
ম্যাচের পূর্বাভাস
যদিও সেরি এ সাইডটি ভাল ফর্মে রয়েছে, তবে ব্লাউগ্রানা তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে চাইবে। বার্সেলোনা প্রিয় হবে এবং তাদের আসন্ন ফিক্সচারে কমো 1907 পরাজিত হতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী: বার্সেলোনা 3-1 এএস
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম।