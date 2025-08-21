জোয়ে বাডা প্রকাশ করেছেন যে তিনি আসলে ‘আমাদের পছন্দ করেন না’ এর অনুরাগী

জো বদা $$ প্রকাশ করেছেন যে তিনি আসলে কমপটন সুপারস্টারকে ফোন করে সত্ত্বেও কেন্দ্রিক লামারের “আমাদের মতো নয়” এর অনুরাগী।
কথা বলছি প্রাতঃরাশ ক্লাবনিউ ইয়র্কার গত এক বছরে পশ্চিম উপকূলের সাথে তাঁর যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে।
তিনি বলেছিলেন: “আমার শক্তিটি আরও সংযুক্ত ছিল, যেমনটি সত্যই ছিল, ‘আপনি আপনার সমস্ত মুহুর্তের সাথে ছিলেন, তবে নিউ ইয়র্ক সিটি খুব’ ধরণের কথা বলার মতো কিছু পেয়েছিল। এর সাথে লোকেরা তাদের জটিলতা ছিল, যেমন, ‘ওহে আপনার সমস্ত মুহূর্ত ছিল। আমরা কিছুই বলেন না।’
জোও অব্যাহত রেখেছিলেন: “তবে আমি এটি ২০২৫ এর মতো এবং এটি খেলাধুলাপূর্ণ। এটি আমার জন্য একটি কৌতুকপূর্ণ প্রকৃতি ছিল। এই র্যাপ ছিটেফোঁটা একটি খেলা এবং আমার পশ্চিমে অনেক মিত্র রয়েছে। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি যদি সত্যিই এটি দেখেন তবে আমার কোনও অসম্মান ছিল না। এটি আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে আমি ‘ইয়ো ওয়াই রাপিন’ এর মতো ছিলাম না।”
তিনি এই বলে শেষ করে বলেছিলেন: “আমি সমস্ত গ্রীষ্মে ‘আমাদের মতো নয়’ তে হাঁটছিলাম।”
বিভিন্ন পশ্চিম উপকূলের শিল্পীদের লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ডিএসটি ট্র্যাক ফেলে জো কেন্ড্রিকের জন্য তার সবচেয়ে গুরুতর বার্বগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন।
বিচ্ছিন্ন ট্র্যাক “দ্য ফাইনাল” এ, জো র্যাপস: “আমি আপনাকে কেনিকে সালাম জানাই তবে আমি আপনাকে ভাল করেই জানি / আপনি কিছু প্রতিযোগিতার জন্য সন্ধান করছেন? তাহলে কেবল জেনে রাখুন যে আমি ঠিক এখানেই থাকব।”
ট্র্যাক, যা মূলত টিডি রেপার রে ভনকে লক্ষ্য করে, এর মধ্যে এমন বারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: “আপনি যেভাবে ডট ডিককে আপনার মুখে বসতে দিয়েছেন / এই একই ডিক লিংকিন ‘আমি কথা বলছিলাম’ সম্পর্কে / আপনি এন-জিজিএগুলি এন-জিজিএ-এর উপর ক্লাউট / ক্র্যাশ করার জন্য কিছু করতে পারে যারা আপনাকে এমনকি তাদের ঘরেও দেয় না / আমি বাজি ধরতেও আপনার নম্বরও পেল না / এটি মজারও হয় না যে তৃষ্ণার্তটি কীভাবে ক্ষুধার মতো ছদ্মবেশ ধারণ করে।“
জানুয়ারিতে “দ্য রুলারস পিঠ” নামিয়ে দেওয়ার সময় জো এবং পশ্চিম উপকূলের মধ্যে সামগ্রিকভাবে জিনিসগুলি শুরু হয়েছিল।
গানে, তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন: “অনেক বেশি ওয়েস্ট কোস্টের ডিক লিকিন ‘ / আমি এন-জিজিএএস থ্রোইন’ রকস শুনছি, সত্যিই ছিটিয়ে থাকা স্টিকিন ‘ /’ কারণ যদি আমরা বারের জন্য বারের কথা বলছি, সত্যিই এটি স্লিম পিকিংস / আমি র্যাপের মতো আমি পেন্টাগ্রাম আঁকছি এবং মুরগিদের সাথে হত্যা করেছি, এন-জিজিএ / আপনার আত্মার সাথে ঘিরে, একটি বৈশিষ্ট্য / এই যে ব্ল্যাক এয়ার ফোর্স ফোর্স কমিন ‘আউট / এই ব্ল্যাক এয়ার ফোর্স কমিন কমিন’ আউট।