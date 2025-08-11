জোশুয়া জ্যাকসন এবং কেটি হোমসের পুনর্মিলন প্রমাণ করে যে আইকনিক জাহাজগুলি চিরকাল

যখন সম্প্রতি খবরটি হিট হয়েছিল যে ডসনের ক্রিকটি বাতাসে চলে যাওয়ার প্রায় বিশ-বেশি বছর পরে কেটি হোমস এবং জোশুয়া জ্যাকসন দল বেঁধেছিলেন, অনেক সহস্রাব্দ ভক্ত উত্তেজিত ছিলেন।
প্রাক্তন সহ-অভিনেত্রী (এবং বিখ্যাত এক্সেস!) ফিল্ম ট্রিলজি, ‘হ্যাপি আওয়ারস’ এর জন্য দল তৈরি করবেন যা হোমস লিখেছেন, পরিচালনা করবেন এবং জ্যাকসনের পাশাপাশি অভিনয় করবেন।
চরিত্র-চালিত নাটকটি বহু বছর ধরে ছড়িয়ে পড়বে, কারণ এটি তরুণ প্রেম এবং যৌবনে প্রাক্তন শিখাগুলির পুনরায় সংযোগের সন্ধান করে। সামান্যতম পরিচিত শব্দ?
যাঁরা খুব অল্প বয়স্ক হতে পারেন তাদের হাইডে ডসনের ক্রিকের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, সিরিজটি এমন এক যুগে শীর্ষ কিশোর নাটক ছিল যেখানে টেলিভিশনের সেই ঘরানাটি যতটা জনপ্রিয় ছিল তেমন জনপ্রিয় ছিল।
কেভিন উইলিয়ামসন সিরিজটি তার তরুণ কাস্টের তারকাদের তৈরি করেছে এবং এটি এখনও সর্বকালের সেরা (এবং সর্বাধিক জনপ্রিয়!) কিশোর নাটকগুলির মধ্যে একটি রয়েছে। এবং এর শীর্ষস্থানীয় দম্পতি হয় তবুও অন্যতম রোমান্টিক জুড়ি।
হ্যাঁ, আমি পেসি উইটার এবং জো পটার সম্পর্কে কথা বলছি। এবং যদি আপনি একমত না হন তবে আমরা সম্ভবত বন্ধু হতে পারি না।
আমি বাচ্চা! আমি বাচ্চা! সাজানো।
তবে গুরুতরভাবে, প্যাসি এবং জো একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পটভূমির মাধ্যমে শত্রু-প্রেমীদের প্রধান উদাহরণ ছিল।
তারা অনিচ্ছুক বন্ধু ছিল, চিরতরে চকচকে ডসন লিয়ারের সাথে তাদের ভাগ করে নেওয়া বন্ধুত্বের দ্বারা আবদ্ধ। যদিও অনেক ভক্ত ডসনের ক্রিক সিজন 1 চলাকালীন এই জুটির মধ্যে একটি স্পার্কের ইঙ্গিত দেখেছিলেন, অনেকেও বুঝতে পেরেছিলেন যে ডসনের উপর জোয়ের বিশাল ক্রাশের কারণে এটি অসম্ভব।
জোই ছিলেন সবচেয়ে ভাল বন্ধু – তিনিই ডসন হুইনের কথা শুনেছিলেন নতুন প্রতিবেশী জেন লিন্ডলির সাথে তার মোহ সম্পর্কে, যখন তিনি তাঁর প্রতি গভীর অনুভূতি পোষণ করেছিলেন।
সিরিজের বেশিরভাগ অংশ জো এবং ডসনকে একে অপরের প্রতি তাদের অনুভূতির চারপাশে নাচতে ঘিরে ঘোরে, বা উভয়ই যখন অন্য কারও সাথে ব্যস্ত থাকে তখন অন্যটিতে পুরোপুরি বিনিয়োগ করা হয়।
এবং টেলিভিশনে কিশোরী দম্পতিদের জন্য সম্ভাব্য ট্র্যাজেক্টোরি বিবেচনা করে, সর্বদা মনে হয়েছিল ডসন এবং জোই এন্ডগেম হবে, তবে সিরিজটির জায়গায় আলাদা কার্ভবল ছিল।
প্যাসি এবং জোয়ে রোম্যান্স বিকশিত হয়েছিল এবং এটি একটি আইকনিক জুটি হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয় কারণ সিরিজটি বন্ধুদের কাছ থেকে প্রয়োজনের বাইরে তাদের বর্ধমান সম্পর্কটি অন্বেষণে সময় নিয়েছিল, বিশ্বাসীদের কাছে এবং পরে পুরো বিকাশযুক্ত রোমান্টিক অংশীদারদের কাছে।
অনেক উচ্চ বিদ্যালয়ের রোম্যান্সের মতো, প্রচুর পরিমাণে ভুল যোগাযোগ এবং সংগ্রাম ছিল, কারণ দু’জন একসাথে বেড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে যায়।
তাদের ভালবাসা অপরিণত ছিল, কারণ পেসি তার নিরাপত্তাহীনতার সাথে তীব্র লড়াই করেছিলেন এবং তাদের দু’জনকে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরে তাদের ভবিষ্যতের দিকে দৃ strong ় নজর দিতে হয়েছিল এবং তারা বোঝানো হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করতে হয়েছিল।
আমি জাহান্নাম থেকে প্রম সম্পর্কে চিন্তা না করার চেষ্টা করি এবং জোয়ের জন্য কী ভয়াবহ সন্ধ্যা ছিল, তবে এটি সেই মুহুর্তগুলির মধ্যে একটিও ছিল যা শেষ পর্যন্ত জো এবং পেসিকে উভয়কে নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছিল।
আমি এখনও কখনই বুঝতে পারি না যে কেন কেউ এই লড়াইটিকে এমন নৌকায় যেভাবে করেছিল সেখানে লড়াই করা থেকে বিরত রাখতে কেউ পদক্ষেপ নেবে না যেখানে তাদের উভয়ই পালাতে পারে না।
পেসি অবশেষে নিজের এবং জোয়ের সাথে সৎ ছিলেন, তবে এটি এমন আত্মা-ক্রাশিং এবং নিষ্ঠুর উপায়ে বেরিয়ে এসেছিল যা আপনাকে জোয়ির জন্য অনুভব করতে হয়েছিল, এমনকি যদি আপনি পেসির অনুভূতিগুলিও বুঝতে পারেন।
হ্যাঁ, ডসনের ক্রিকের প্রত্যেকেই খুব দ্রুত কথা বলেছিল এবং তারা যেমন তাদের বয়স দ্বিগুণ ছিল এবং স্কুল অফ মেরিয়াম-ওয়েবস্টার মাস্টার্স ছিল, তবে কাস্টরা তাদের পাছা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তারা আপনাকে প্রতিটি একক আবেগ অনুভব করেছিল।
আপনি জোয়িকে ছড়িয়ে দেওয়ার হতাশা এবং দুঃখ অনুভব করেছেন এবং খাঁটি আতঙ্ক এবং পরাজয়টি যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এমন একটি সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন যা তাকে আর খুশি করে না, এমনকি যদি সে সবসময় মেয়েটিকে ভালবাসে তবে।
হাই স্কুল পোস্ট করুন, কারণ এটি সর্বোপরি একটি টেলিভিশন শো ছিল, দুজন এখনও একে অপরের কক্ষপথে রয়েছেন।
চূড়ান্ত মরসুমে, আমরা পুরো মরসুমের সেরা পর্বটি পেয়েছি, যখন এক্সেস নিজেদের কে-মার্টে (আরআইপি!) আটকে থাকতে দেখেছিল এবং হেসে, ফ্লার্ট করা হয়েছিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মতো একে অপরের আরও গভীর প্রশংসা পেয়েছিল।
তাদের সম্পর্ক সম্পর্কে সবচেয়ে গভীর বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল তারা সর্বদা একে অপরকে দেখেছিল যে তারা কে ছিল – ওয়ার্টস এবং সমস্ত।
যখন তারা ছোট ছিল, তাদের পক্ষে এই মানের সত্যই প্রশংসা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। অন্য ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা এড়াতে তাদের পক্ষে চ্যালেঞ্জ ছিল বা অন্য ব্যক্তি যা চায় তা তারা ফিট করার জন্য তাদের ফিট করার জন্য।
যৌবনে, বেশ স্পষ্টভাবে, তারা কেবল বড় হয়েছে।
দ্বি-অংশের সিরিজের ফাইনালে, যা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় জাম্প দিয়েছে, প্যাসি এবং জো আবারও নিজেদেরকে একত্রিত করে এবং সেই অনির্বচনীয় টানতে লড়াই করতে অক্ষম বলে মনে করে যে তাদের মধ্যে কে বা কী প্রবেশের চেষ্টা করেছিল তা বিবেচনা করেই তাদের সর্বদা একসাথে ফিরে আসতে থাকে।
এটি মনে করার মতো সিরিজটি খুব সুন্দর ছিল যে জোয়ের নতুন প্রেমিককে আমরা জানতাম না (জেরেমি সিস্টো দ্বারা নিস ক্যামিও), ডসন বা পেসির মধ্যে বেছে নিতে হয়েছিল, যখন সবাই এবং তাদের মামা জানত যে প্যাসি তার জীবনের ভালবাসা।
প্রেমীদের কাছে বন্ধুদের কাছে শত্রুরা প্রাণীদের কাছে বন্ধুদের কাছে এক্সেস করতে।
তাদের গল্পটি এতগুলি মাঠকে covered েকে রেখেছিল, এবং ডাউনগুলি কম ছিল, ফাইনালটি জোর দিয়েছিল যে তাদের একটি সীমাবদ্ধ প্রেম।
আক্ষরিক অর্থেই এর শেষ ছিল না কারণ তারা রোমান্টিক আত্মার সহকর্মী ছিল। সম্ভবত ডসন ছিলেন জোয়ের আত্মার সহকর্মী, তবে এটি সর্বদা নিখুঁতভাবে সেই মূল বন্ধুত্বের মধ্যে ছিল যা তাদের শৈশবকালের এত কিছু অবহিত করেছিল।
প্যাসি এবং জোয়ের একটি জটিল ভালবাসা ছিল, এবং এটি ছিল কঠিন, তবে এটি ছিল বাস্তব।
এবং দু’জন একে অপরের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিল, যেখানে তারা নিজের সেরা সংস্করণ হতে পারে, এটি ছিল এমন এক দম্পতির পক্ষে নিখুঁত সমাপ্তি যা এটি সঠিকভাবে পেতে বড় হওয়ার প্রয়োজন ছিল।
আমার সহকর্মী প্যাসি এবং জোয়ে শিপ্সরা কোথায়?
আপনি কি আমার চিন্তাভাবনার সাথে একমত, বা আমার মাঝে কিছু ডসন এবং জো শিপার আছেন?
এবং আমরা হোমস এবং জ্যাকসন স্ক্রিনে পুনরায় একত্রিত হওয়ার বিষয়ে কেমন অনুভব করছি?
আমাকে আপনার সমস্ত চিন্তা ছেড়ে দিন যাতে আমরা আলোচনা করতে পারি!
টেলিভিশন সম্পর্কে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আপনার সাথে চ্যাট করা যা আমরা এখানে টিভি ধর্মান্ধ সময়ে এখানে আছি, তাই দয়া করে ঝাঁপ দাও এবং আপনার কেমন লাগছে তা আমাদের জানান।
ডসনের ক্রিক অনলাইন দেখুন
ইরি, ইন্ডিয়ানা এবং গুজবাম্পসকে পছন্দ করে? 13 টি অদ্ভুত, স্পুকি লাইভ-অ্যাকশন বাচ্চাদের ’90 এর দশকের এবং এর বাইরে এখনও আমাদের স্মৃতিগুলিকে হান্ট করে।
ম্যালকম-জামাল ওয়ার্নার আমাদের পছন্দসই চরিত্রগুলি দিয়েছিল, আমাদের প্রয়োজনীয় পাঠগুলি এবং প্রতিনিধিত্ব আমরা জানতাম না যে আমরা অনুপস্থিত।
এই 13 টি অনূর্ধ্ব-দ্য-রাডার শোগুলির 90 এর দশকের শো এখন স্ট্রিম করছে-এবং এগুলি শিবির, বিশৃঙ্খলা এবং ভুলে যাওয়া তারকাদের পুনরায় আবিষ্কারের জন্য উপযুক্ত।
পুরষ্কারপ্রাপ্ত মিঃ রোবট নেটফ্লিক্সে নেমে এসেছেন এবং এটি সম্পূর্ণ নতুন দর্শকদের জন্য নিখুঁত, সময়োপযোগী দ্বিপাক্ষিক। আপনার কেন দেখার দরকার তা এখানে!
আমার প্রথম ইআর ঘড়ির দুটি asons তু এবং শেপ হ’ল পরম খারাপ চরিত্র এবং আমি এতে অসুস্থ। রেন্ট লোডিং…
টিভি ফ্যান্যাটিক বিভিন্ন নিবন্ধের ধরণের জুড়ে তাদের ভয়েসগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উত্সাহী অবদানকারীদের সন্ধান করছে। ভাবুন আপনার কাছে টিভি ধর্মান্ধ হতে যা লাগে? আরও তথ্য এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য এখানে ক্লিক করুন।