জোশ অ্যালেনের এনএফএল সাফল্য প্রাক্তন সতীর্থ ইবারহার্ডের কাছে অবাক হওয়ার কিছু নেই

এনএফএল সুপারস্টার জোশ অ্যালেনের কলেজের সতীর্থ তার পুরানো বন্ধুটির সাফল্যের দিকে তাকান

কানাডিয়ান প্রেস

এবং রাল্ফ

06 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট হয়েছে 13 ঘন্টা আগে3 মিনিট পড়া

বিসি সিংহ
বিসি লায়ন্স আইডেন এবারহার্ট, বামে, হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের জোনাথন মক্সি একটি সিএফএল ফুটবল খেলার দ্বিতীয়ার্ধের সময়, ভ্যানকুভারে, জুলাই 27, 2025-এ সংবর্ধনা দেওয়ার পরে একটি সংবর্ধনা দেওয়ার পরে বলের সাথে দৌড়ায়। ড্যারিল ডাইক দ্বারা ছবি /কানাডিয়ান প্রেস

আইডেন এবারহার্ড্ট কিছুটা অবাক নন যে জোশ অ্যালেন এনএফএল এর শীর্ষ কোয়ার্টারব্যাকগুলির মধ্যে একটিতে গড়ে উঠেছে।

অ্যালেন এএফসি ইস্টে বাফেলো বিলকে আধিপত্যে নেতৃত্ব দেওয়ার অনেক আগে, তিনি ওয়াইমিংয়ে তিন বছর (2015-17) কাটিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এবং এবারহার্ট দুই বছর সতীর্থ ছিলেন। বিসি লায়ন্সের সাথে রিসিভার হিসাবে ছয় ফুট এক, 200 পাউন্ডের ইবারহার্ট তার তৃতীয় মরসুমে রয়েছে।

এবং এটি ইবারহার্টকে নেয় নি – একটি প্রাক্তন হাই স্কুল কোয়ার্টারব্যাক – অ্যালেনকে বোঝার জন্য দীর্ঘ ছিল আলাদা।

ইবারহার্ট বলেছিলেন, “আমি যখন প্রথম সেখানে পৌঁছলাম তখন আমরা কেবল উষ্ণ হয়ে উঠছিলাম।” “এবং প্রায় 10 মিনিটের পরে আমি তাকিয়ে আছি এবং তিনি আমার কাছে বলটি ফ্লিক করে মাঠের নিচে 80 গজের মতো।

“আমি ছিলাম, ‘কী? এটা পাগল। কলেজটি অবাস্তব। আমি জানতাম কোয়ার্টারব্যাকগুলি ভাল ছিল তবে, জঘন্য!’ আর্ম প্রতিভা, প্লেমেকিং ক্ষমতা, নেতৃত্ব, তাঁর সব কিছু আছে তাই তাকে মহিষে তার কাজটি করতে দেখে সত্যিই শীতল হয়েছে ””

বাফেলো প্রথম রাউন্ডে ছয় ফুট-পাঁচটি, 237 পাউন্ড অ্যালেনকে 2018 এনএফএল খসড়ার সামগ্রিকভাবে 7 নম্বরে বেছে নিয়েছিল এবং পরের মরসুমে তিনি স্টার্টার হয়েছিলেন। অ্যালেন বিলগুলি ছয়টি প্লে অফের উপস্থিতি, পাঁচটি এএফসি শিরোনাম এবং দুটি সম্মেলন চ্যাম্পিয়নশিপে উপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বাফেলোর সাথে অ্যালেনের সেরা পাসিং মরসুমটি 2020 সালে এসেছিল যখন তিনি 37 টি টাচডাউন দিয়ে 4,544 গজ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তবে গত মৌসুমে তিনি এনএফএল এমভিপি নামকরণ করেছিলেন ২৮ টি টাচডাউন এবং মাত্র ছয়টি ইন্টারসেপশন সহ ৩,73১১ পাসিং ইয়ার্ড রেকর্ড করার পরে ৫৩১ গজ (৫.২-গজ গড়) এবং ১৩-৪ নিয়মিত মরসুমের চিহ্নে বিলগুলি নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে 12 টি টাচডাউন।

এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় কানসাস সিটির কাছে হার্টব্রেকিং 32-29 সিদ্ধান্ত হারানোর আগে বাফেলো প্লে অফে ডেনভার (31-7) এবং বাল্টিমোর (27-25) প্রেরণ করেছিলেন।

তাঁর কলেজের দিনগুলির বিপরীতে, অ্যালেন বাফেলোর সাথে একটি দক্ষ পাসিং স্পর্শ দেখিয়েছেন। তিনি 195 টিডি এবং 84 টি ইন্টারসেপশন সহ ক্যারিয়ারের 633.3 পাসিং শতাংশের সাথে ’25 প্রচারে প্রবেশ করেছেন। তিনি 4,142 গজ (5.5-গজ গড়) এবং 65 টাচডাউনগুলিতেও চালিয়েছেন।

অ্যালেন ওয়াইমিংয়ে 27 টি গেমের উপরে 44 টিডি এবং 21 টি ইন্টারসেপশন সহ 5,066 গজের জন্য 649 পাসের (56.2 শতাংশ) 365 টি শেষ করেছেন। ২৯ বছর বয়সী ক্যালিফোর্নিয়ার স্থানীয়টি 12 টিডি সহ 767 গজ (3.2-গজ গড়) জন্য 237 বার দৌড়েছিল।

এবারহার্ড বলেছেন, “আপনি এখন যে জোশ অ্যালেন দেখছেন তা হ’ল জোশ অ্যালেন যা আমি সবসময়ই জানি।” “তাঁর কাজের নৈতিকতা সম্ভবত আমি তার এনএফএল সাফল্যকে কৃতিত্ব দেব এবং এর সাথে যা কিছু আসে।

“দিন শেষে, লোকটি কেবল জিততে চায় এবং সে যা করতে পারে তার কিছু করতে চলেছে। কলেজে, তিনি কাউকে বাধা দেওয়ার বা চারপাশে দৌড়ানোর এবং অর্থের উপর একটি হাস্যকর নিক্ষেপ করার এই ক্রেজি নাটকগুলির ঝলক দেখিয়েছিলেন।”

অ্যালেনের নম্রতাও এমন কিছু যা তাকে তার সতীর্থদের কাছে পছন্দ করে, ইবারহার্ট বলেছিলেন।

“তিনি মাঠের বাইরে এবং বাইরে একজন দুর্দান্ত বন্ধু,” তিনি বলেছিলেন। “স্পষ্টতই, এনএফএল -এ তার সাফল্য দেখতে দুর্দান্ত কারণ তিনি এত বড় লোক।

“এবং আপনি এই জাতীয় লোকদের জন্য রুট ছাড়া সাহায্য করতে পারবেন না You আপনি এটি দেখতে পছন্দ করেন।”

ইবারহার্ট ওয়াইমিংয়ে পাঁচটি মরসুমে (2017-21) 42 টি খেলায় হাজির হয়েছিল-তিনি ২০১ 2016 সালে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। স্কুলে ১৪ টি বিশেষ-দলীয় ট্যাকল যুক্ত করার সময় ইবারহার্ট 764 গজ এবং দুটি টিডি-র জন্য 50 টি ক্যাচ রেকর্ড করেছিলেন এবং তাঁর সিনিয়র মরসুমে অল-মাউন্টেন ওয়েস্ট অ্যাথলেটিক দলে নামকরণ করা হয়েছিল।

