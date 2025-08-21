You are Here
জোশ গিদির জন্য বুলসের অফার সম্পর্কে বিশদটি উদ্ভূত
জোশ গিদির জন্য বুলসের অফার সম্পর্কে বিশদটি উদ্ভূত

শিকাগো বুলস এবং জোশ গিদি একটি নতুন চুক্তি করার চেষ্টা করছে, তবে বেশিরভাগ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তারা তাদের নিজ নিজ দাবিগুলির সাথে অনেক দূরে রয়েছেন।

এখন, আমরা বুলস গিডিকে কী দিতে ইচ্ছুক তা সম্পর্কে আরও শিখছি।

কেসি জনসনের মতে, এনব্যাসেন্ট্রালের মাধ্যমে, বুলস গিডিকে প্রতি মরসুমে প্রায় 20 মিলিয়ন ডলার মূল্যের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে।

এটি কি 22 বছর বয়সী তারার পক্ষে যথেষ্ট হবে?

গিদি একজন সীমাবদ্ধ ফ্রি এজেন্ট এবং নতুন চুক্তিতে প্রতি বছর প্রায় 30 মিলিয়ন ডলার চাইছেন বলে জানা গেছে।

বুলস টেবিলে এনে দিচ্ছে তা নয়, তাই গিদি কীভাবে তাদের মন পরিবর্তন করতে এবং তাকে আরও দিতে পারে?

বুলদের সাথে তাঁর প্রথম মরসুমে তাকে 14.6 পয়েন্ট, 8.1 রিবাউন্ডস এবং প্রতি খেলায় 7.2 সহায়তা করে।

তিনি দ্রুত ঘূর্ণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠলেন এবং দেখে মনে হচ্ছিল তিনি বুলদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী নায়ক হতে পারেন।

ভাগ্য হিসাবে এটি হবে, উইন্ডি সিটিতে তাঁর প্রথম মরসুমটি নতুন চুক্তি হওয়ার সাথে সাথেই ঘটেছিল।

বুলস সে সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং তারা অফসেসনের শুরুতে এই পরিস্থিতিটি দ্রুত সমাধান করার আশা করছিল।

তবে মনে হচ্ছে তারা সমস্ত গ্রীষ্মে তর্ক করছে এবং এগিয়ে যাওয়ার কোনও স্পষ্ট পথ প্রকাশিত হয়নি।

গিদি আরও চায়, তবে বুলস তাদের হিল খনন করবে।

এই পরিস্থিতি শীঘ্রই সমাধান করা যেতে পারে কারণ প্রশিক্ষণ শিবির আসছে, এবং বুলসকে তাদের আসন্ন মরসুমের কথা ভাবতে শুরু করতে হবে।

বছরের পর বছর ধরে, দলটি একটি শক্ত পরিচয় খুঁজে পেতে লড়াই করে চলেছে।

গিদি তাদের এগিয়ে যাওয়ার অংশ হতে পারে তবে এটি তাদের ব্যয় করবে।

সুতরাং, তারা কি দিতে ইচ্ছুক?

