জোশ গ্যাড কোভিডের পরে ‘যীশু খ্রিস্ট সুপারস্টার’ -এ অবাক করে দিয়েছেন

উপরের কেউ নিশ্চয়ই জোশ গ্যাডের দিকে নজর রাখছেন, যিনি শনিবারের জন্য সময়মতো অলৌকিক পুনরুদ্ধার করতে হাজির হয়েছিলেন যীশু খ্রিস্ট সুপারস্টার হলিউড বাউলে পারফরম্যান্স।
একটি কোভিড ডায়াগনোসিসের কারণে শুক্রবারের উদ্বোধনী রাতটি হারিয়ে যাওয়ার পরে, জন স্ট্যামোস কিং হেরোদ হিসাবে পূর্ণ হয়েছিলেন, টনি মনোনীত ব্যক্তি শনিবার সংগীতের সীমাবদ্ধ থ্রি-শো রান শেষ করতে অভিনেতাকে অবাক করে দিয়েছিলেন।
গ্যাড অন লিখেছিলেন, “সবাইকে অবাক করে দেওয়ার জন্য এবং আমার অবিশ্বাস্য এবং অন্যান্য জগতের কাস্টের সাথে আজ রাতে @হোলিউডবোলে কাস্ট করার জন্য কী আনন্দ,” ইনস্টাগ্রাম। “গ্রহের এই পক্ষের সেরা প্রতিভা দ্বারা পরিচালিত মিউজিকাল থিয়েটারে এই মাস্টারক্লাসের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সম্মানিত।”
গ্যাড পূর্বে ভাগ করে নিয়েছে ছবি নিজের পোশাকের মধ্যে, ক্যাপশনে জ্বালাতন করে: “আপনি সমস্ত রবিবার রাতে দেখা হবে।”
স্ট্যামোসকে রাতের খোলার ঠিক কয়েক ঘন্টা আগে গ্যাডের প্রতিস্থাপন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল, গ্যাড বুধবার ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতি দিয়ে তার নির্ণয়ের ঘোষণা দেওয়ার পরে শোটির প্রশংসা করার সময় “আপনি দেখতে পাবেন এমন একটি দুর্দান্ত জিনিস” হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন।
“এটি প্রচুর হৃদয়বিদারকের সাথেই আমি আপনাকে এই সমস্ত কিছু জানিয়েছি যে দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি কোভিড নামে পরিচিত একটি ভাইরাস সংক্রমণ করেছি (মনে রাখবেন যে ‘পৃথিবী সত্যই এখনই চুষে ফেলেছেন’ এর একটি মরসুমের ছোট্ট জারজ)” তিনি ইনস্টাগ্রামে ভাগ করা বিবৃতিতে লিখেছিলেন।
“যাইহোক, আমার অভিনেতার প্রতি প্রচুর সতর্কতা ও শ্রদ্ধার বাইরে আমি পারফর্ম করব না যীশু খ্রিস্ট সুপারস্টার এই উইকএন্ডে (যদি না আমি নেতিবাচক পরীক্ষা না করি), “গ্যাড যোগ করেছেন। আমি আশা করি যে কোনও সময় আপনি আমাকে মুকুট পরতে এবং আমরা কী করেছি তা আপনাকে দেখাতে দেখবেন, কারণ এটি বেশ কিছু ছিল, তবে আপাতত, দুঃখের বিষয়, আমি হলিউডের বাটিটি অনুগ্রহ করতে সক্ষম হব না। “
ফিলিপা সু এর পাশাপাশি মেরি ম্যাগডালেন হিসাবে গ্যাডকে গত মাসে সেরজিও ট্রুজিলো-নির্দেশিত প্রযোজনায় রাজা হেরোদ হিসাবে অভিনয় করেছিলেন।
সিন্থিয়া এরিভোকে ফেব্রুয়ারিতে বাইবেলের ভূমিকায় অভিনয় করা হয়েছিল, যখন অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবার এবং টিম রাইসের সংগীতের মঞ্চায়ন ঘোষণা করা হয়েছিল, আগস্ট 1-3 এ চলমান। পরে অ্যাডাম ল্যামবার্টকে জুডাসের চরিত্রে অভিনয় করা হয়েছিল, মিলো ম্যানহিম এবং রাউল এস্পারজাও পিটার এবং পন্টিয়াস পিলাতের চরিত্রে অভিনেতাতে যোগ দিয়েছিলেন।
টনি বিজয়ী ট্রুজিলো, হলিউডের বাটি দ্বারা পরিচালিত এবং কোরিওগ্রাফ করেছেন যীশু খ্রিস্ট সুপারস্টার স্টিফেন ওরেমাস (যিনি ব্রডওয়ে এবং ফিল্ম উভয় সংস্করণে কাজ করেছেন তাদের দ্বারা পরিচালিত এবং সংগীত পরিচালিত হয় দুষ্ট)। শোটি নীল মেরন এবং রবার্ট গ্রিনব্ল্যাটের সহযোগিতায় উত্পাদিত হচ্ছে।