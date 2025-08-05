জোশ ব্রোলিন ‘অস্ত্রগুলিতে’, ” টিউন 3 ‘টিজ এবং কেন তিনি আধুনিক বিপণনকে ঘৃণা করেন

জোশ ব্রোলিন এমন ধরণের ক্যারিয়ারের ছিল যা বেশিরভাগ অভিনেতা কেবল স্বপ্ন দেখতে পারেন। তিনি পশ্চিম থেকে সায়েন্স-ফাই এবং আবারও প্রায় চারদিকে ফিরে আসা সমস্ত ঘরানার সমস্ত বৃহত্তম পরিচালক, লেখক এবং প্রযোজকদের সাথে কাজ করেছেন, কখনও কখনও একই সময়ে উভয়ই তিনি এটি করেছেন। এবং, আপনি যখন তাঁর সাথে কথা বলবেন, আপনি সেই অভিজ্ঞতাটি অনুভব করেন। যে মহাকর্ষ। যে দক্ষতা। এটি অবিশ্বাস্যভাবে দুর্দান্ত, খুব চিত্তাকর্ষক এবং কেবল একটি সামান্য বিট ভয় দেখানো।
আইও 9 সম্প্রতি ব্রোলিনের সাথে তার সর্বশেষ চলচ্চিত্র সম্পর্কে কথা বলেছেন, অস্ত্রযা ৮ ই আগস্ট খোলে। জ্যাচ ক্রেগারের লিখিত ও পরিচালিত, এটি যখন কোনও শহর যখন শিশুদের পুরো শ্রেণিকক্ষ রহস্যজনকভাবে রাতে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় এটি গল্প। ব্রোলিন হলেন আর্চার, ছেলেদের একজনের পিতা, যিনি কী ঘটেছে তা নির্ধারণের জন্য এটি নিজের ব্যক্তিগত মিশন তৈরি করে। এটি এমন একটি ভূমিকা ছিল যা পেড্রো পাস্কালকে প্রথমে সংযুক্ত করা হয়েছিল তবে বাদ পড়তে হয়েছিল। ব্রোলিন যদিও সাধারণত দ্বিতীয় পছন্দের অভিনেতা নন, তাই আমরা এই বিষয়ে কথা বললাম যে তার চরিত্রে অভিনয় করতে আসার পাশাপাশি ক্রেগার কী নিয়ে আসে যা তাকে অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কিংবদন্তীর কথা মনে করিয়ে দেয়।
সেখান থেকে, আমরা ফিল্মের বিপণন, স্পোলারদের সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি স্পর্শ করেছি, পাশাপাশি ডেনিস ভিলেনিউভের সাথে তাঁর জড়িততা (বা সেখানে অভাব) টিউন: পার্ট থ্রি। তিনি সম্পর্কে সৎ পেয়েছিলেন গুনিজ 2, বাতিলকরণ বাইরের পরিসীমাএবং আরও। এটি পরীক্ষা করে দেখুন।
জার্মেইন লুসিয়ার, আইও 9: প্রেস নোটগুলির জন্য অস্ত্র বলেছিলেন যে আপনি তাত্ক্ষণিকভাবে এটি করার সিদ্ধান্ত নেননি, তবে আপনি কেবল এটিতে ফিরে আসতে চলেছেন। ফিল্মটি সম্পর্কে এটি কী ছিল যা আপনাকে শেষ পর্যন্ত এটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?
জোশ ব্রোলিন: না, আমি কেবল মনে করি আমি যাইহোক সন্দেহজনক। আমি বলতে চাইছি, গত 20 বছরে খুব কম জিনিস রয়েছে, যেমন (কোইন ব্রাদার্স) বা ডেনিসের, যেখানে এটি ছিল, “আরে, আপনি কি করতে চান? Une? আমরা আপনাকে স্ক্রিপ্ট পাঠাব। ” এবং এটি “হ্যাঁ,” আপনি এটি পড়ার আগে, এটি একটি সিনেমা করেছে। এবং আমি সত্যিই এটি একটি খুব স্মার্টভাবে ডিজাইন করা স্ক্রিপ্ট দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। বেরিয়ে যাও এবং পাপী এবং এই সমস্ত ধরণের স্টাফ, এবং তারা এটি মিশ্রিত করছে। এবং আমি কেবল এটি সময় বলে মনে করি। আমি মনে করি না যে তারা একে অপরকে খেলছে। এবং ওহ, আমরা এটি একটি অনুলিপি পেয়েছি এবং এটি সমস্ত। তবে আমি মনে করি জাচ একটি খুব অনন্য, খুব সংবেদনশীল লোক যিনি হরর জেনারটিকে অনেক উপায়ে তার সুবিধার জন্য ব্যবহার করছেন। এবং স্কেচ কমেডি যা তিনি করেছিলেন তা ব্যবহার করে এবং এটি কোনওভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এটি খুব ক্লান্ত, বা আপাতদৃষ্টিতে ক্লান্ত, জেনারে একটি খুব অনন্য কণ্ঠ।
আইও 9: আপনি যে দুর্দান্ত কিছু পরিচালকের সাথে কাজ করেছেন তার কিছু উল্লেখ করেছেন। যদিও এটি কেবল জাচের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু আছে যা আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে যে তিনি শেষ পর্যন্ত সেই কোইন ব্রাদার্স, ডেনিস ভিলেনিউভ স্তরে যেতে পারেন?
ব্রোলিন: আমি বলতে চাইছি, তিনি আমাকে কোয়েন্সের কথা মনে করিয়ে দেন যে তিনি অযৌক্তিকতা গ্রহণ করেন। আমরা কীভাবে আমাদের নিজস্ব উপায়ে পাই সে সম্পর্কে তিনি এই ধারণাটি গ্রহণ করেন। এবং কত ধরণের, আরও ভাল শব্দের অভাবের জন্য, “বোকা” আমরা মাঝে মাঝে হয়ে থাকি, এটিকে এটির প্রয়োজনের চেয়ে আরও শক্ত করে তোলে। এবং বাচ্চাদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং সমস্ত কিছুর সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে আপনার কাছে জুলিয়া (গার্নার) এর চরিত্র রয়েছে, যিনি মদ্যপ। আপনার অ্যালডেন (এহরেনরিচ) এর চরিত্র রয়েছে, যিনি এই বিবাহিত মহিলার সাথে বাইরে যাচ্ছেন। তুমি কি জানো আমি কি বলতে চাইছি? এটি আমাদের জীবন থেকে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য কী করে? মনে হয় আমরা যখন পুরো জীবনযাপন করি তখন আমরা যখন পুরো জীবনযাপন করি তখন আমরা পুরো জীবনযাপন করি। এবং তারপরে তিনি এই বিশাল বিষয়টিকে গ্রহণ করেন যা আপনি সবচেয়ে বেশি মূল্যবান জিনিসটি কী এবং যদি তা আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে কী হবে? আপনি কি এমন একটি আত্মায় ফিরে আসতে যাচ্ছেন যা আসলে নির্ভরযোগ্য? অথবা নিজেকে মূল্যবান এমন কোনও জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আপনাকে সেই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে নিজেকে কাজ করতে হবে। তারপরে যদি আপনি অবশেষে সেই মূল্যবান জিনিসটি ফিরে পান তবে হঠাৎ আপনি এটি আগের চেয়ে আলাদাভাবে আচরণ করুন। এবং আমি মনে করি আর্চারের সাথে এটিই ঘটে। তিনি শেষ পর্যন্ত একজন পরিবর্তিত মানুষ।
আইও 9: আপনি প্রচুর সিনেমা করেছেন, বিশেষত দেরিতে এবং এটি কোনও ব্যতিক্রম নয়, যেখানে আপনি মুক্তির আগে প্রচুর স্পোলারদের সম্পর্কে সত্যই কথা বলতে পারবেন না। সুতরাং আমি কৌতূহলী, গত দশকে এতটা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এমন স্পয়লারদের এই ধরণের ভয় সম্পর্কে আপনার অনুভূতিগুলি কী? আপনি কি মনে করেন মুভি সম্পর্কে আগেই জিনিসগুলি জেনে অভিজ্ঞতাটি নষ্ট করবে?
ব্রোলিন: আমি করি। আমি মনে করি এটি আপনার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। এবং এটি একটি নতুন জিনিস। আপনি যদি 70 এর দশকের এবং 80 এর দশকের এবং এমনকি 90 এর দশকের কিছু প্রচারের দিকে ফিরে তাকান তবে এটি একটি রহস্য তৈরি করেছে। পিআর দিয়ে পুরো জিনিসটি হ’ল এটি আপনাকে টেনে নিয়ে যায় এবং আপনাকে কী হতে হবে তার ইঙ্গিত দেয়। এবং তারপরে কিছু ছিল, যেমন, স্যাচুরেশন। এটি প্রায় একটি নিরাপত্তাহীনতার মতো ছিল। এটি এর মতো, “আমরা এখন কী করব তা জানি না, তাই আমরা আপনাকে পুরো সিনেমাটি দেখাতে যাচ্ছি, সবকিছু কী। এটি কোনও অর্থবোধ করে না। তাই আমি এই ট্রেলারগুলি পছন্দ করি। এটি কেবল প্রথম ট্রেলার নয়। সেখানে একটি টিজার ছিল, এবং তারপরে একটি ট্রেলার ছিল এবং তারপরে তারা বিভিন্ন টিজারে ফিরে যেতে শুরু করে। এবং এটি দুর্দান্ত কারণ কী হয়েছে তা দেখুন। লোকেরা এটি আলিঙ্গন করছে। দর্শনগুলি একটি টন। এবং প্রত্যেকে মুভিটি সম্পর্কে এটির নিজস্ব চরিত্রের মতো কথা বলছে। এটা এক ধরণের দুর্দান্ত।
আইও 9: হ্যাঁ, এটা। এবং এটি আসলে আমাকে অন্য প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়। যে কেউ এত দিন ব্যবসায়ে রয়েছেন, আপনি কি কোনও চলচ্চিত্রের বিপণন এবং পিআর অনুসরণ করে উপভোগ করেছেন বা আপনি কখনও উপভোগ করেছেন? আপনি এটি সম্পন্ন করার পরে, আপনি চলে যান এবং অন্য কিছু তৈরি করেন, তারপরে এই পুরো অন্যান্য দলটি আসে you আপনি যে সিনেমাগুলি বিক্রি করছেন তা কীভাবে বিক্রি হয় তা দেখে আপনি কি নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং অবাক করে দেখতে চান?
ব্রোলিন: হ্যাঁ, দুঃখের বিষয় আমি সত্যিই এটি উপভোগ করি। আমি যে কোনও কিছুর ব্যবসায়ের দিক উপভোগ করি। লোকেরা এর মতো, “ওহ, ব্যবসা সৃজনশীল নয়, এবং আপনি সৃজনশীল ব্যবসায় রয়েছেন You’re এবং আমি একমত নই। আমি মনে করি যে আমি দেখেছি এবং অভিজ্ঞ সেরা ব্যবসায়ীরা হলেন সেই ব্যক্তিরা যারা সর্বাধিক সৃজনশীল। এবং সাধারণত এমন লোকেরা যারা কলেজ শেষ করেনি। তুমি কি জানো আমি কি বলতে চাইছি? এটা শুধু আমার অভিজ্ঞতা। যে লোকেরা সবেমাত্র বলেছিল, “আমি এর থেকে আমার যা প্রয়োজন তা আমি পাচ্ছি না এবং আমি স্ব-শিক্ষাদানের দিকে যাচ্ছি।” এবং খুব অনুপ্রাণিত মানুষ। স্ব-অনুপ্রাণিত। সুতরাং, আমি এর সেই দিকটি ভালবাসি। এটি আকর্ষণীয়। সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এটি আকর্ষণীয়। এটি ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল বইটি পড়ার মতো।
আইও 9: আমি এটি ভালবাসি। ঠিক আছে, আমার কাছে তিনটি নার্দি নন-অস্ত্রের প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমটি ডেনিস সবেমাত্র তৈরি শুরু করেছে DUNE III। গুর্নি একটি বড় অংশ DUNE III। আপনি যদি বলতে পারেন DUNE III, এবং যদি তাই হয়, আপনি কি ফিরে যেতে আগ্রহী?
ব্রোলিন: (নীরবতা) না। কারও মাথা নাড়ছে। না। আমি ভিতরে নেই Iv।
আইও 9: ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি।
ব্রোলিন: না, আমি জানি না। মানে… না, এটা সত্য নয়।
আইও 9: (হেসে)
ব্রোলিন: আমি মনে করি এটি বাইরে আছে। মানে, আমি যদি চেক করি তবে আমি এখনই সেখানে নেই।
আইও 9: এটি সত্য। আপনি বর্তমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে আছেন। (দ্রষ্টব্য: এই সাক্ষাত্কারটি 21 জুলাই ছিল।)
ব্রোলিন: এবং যদি আমি যাচাই করি তবে আমি পড়েছি যে আমি আছি DUNE III। আঙ্গুলগুলি অতিক্রম করেছে।
আইও 9: আচ্ছা, আমরা আশা করি আপনি আছেন। ওয়ার্নার ব্রাদার্স আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ লিখেছেন একটি গুনিজ 2 প্রথমবারের জন্য স্ক্রিপ্ট। এই সিনেমাটি কতটা প্রিয় হয়ে উঠেছে তা বিবেচনা করে, যদি এটি কার্যকর হয় এবং আপনার চরিত্রটি এতে থাকে তবে আপনি কি কোনও হতাশার দিকে ফিরে যাবেন?
ব্রোলিন: আমি করতাম।
আইও 9: কেন তাই?
ব্রোলিন: কারণ আমি ভালবাসি গুন্ডা, (তবে) 41 বছর কেটে গেছে। এটি শুয়ে দিন। মানে, না, আমি ধারণাটি পছন্দ করি, তবে আমি জানি না। যদি তারা বিভিন্ন বাচ্চাদের সাথে একটি তৈরি করে, তবে এটি অন্যরকম জিনিস হয়ে যায় এবং আমি মনে করি এটি মূলটিকে কলঙ্কিত করে। আমি মনে করি লোকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং মূল মুভিতে থাকা লোকেরা, তারা আবারও সেই গোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে সক্ষম হতে পেরে উত্সাহিত হয় কারণ এটি এমন একটি আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা ছিল। তাহলে কি আমার মনে হয় এটি করা উচিত? আমি জানি না, মানুষ। আমি এটি ঠিক যেমন দাঁড়িয়ে পছন্দ করি।
আইও 9: শেষ অঅস্ত্র জিনিসটি আমি একটি সাই-ফাই সাইটের জন্য কাজ করি এবং আমরা সত্যিই বড় ছিলাম বাইরের পরিসীমা ভক্ত এটি কীভাবে শেষ হয়েছিল, এতগুলি জিনিস খোলা রেখে আপনি কি ঠিক ছিলেন, বা আপনি কি এটির সাথে আরও কিছু সময় কাটাতে চান?
ব্রোলিন: আমি যখন পাগল ছিলাম। আমি রাজি হইনি কারণ সেই শোটি আরও ভাল হয়েছে। যদি আপনি এটি আবার কোনও ব্যবসায়িক অর্থ থেকে দেখে থাকেন এবং আপনি এটি দেখেন যে এটি 78% অনুমোদনের রেটিংকে 92% এ ছিল এবং আমরা এটি কম বাজেট এবং সমস্ত ধরণের স্টাফের জন্য এটি করেছি, এটি কেবল বোঝা যায় যে আপনি চেষ্টা করে এটি ধরে রাখবেন এবং এটি আরও অন্বেষণ করবেন। আমি ভালবাসি যে এটি একটি বড় দোল ছিল। আমি ভালবাসি যে আমরা এটি থেকে দুটি মরসুম পেয়েছি। আমি মনে করি এমন দুর্দান্ত অভিনেতা ছিলেন যেগুলি এখন এগিয়ে গেছে (দুর্দান্ত জিনিসগুলিতে)। লুইস পুলম্যান কী করছেন তা দেখুন, ইমোজেন পোপস কী করছে তা দেখুন। আমি মনে করি যে এই অভিনেতাদের কয়েকজনকে ধরে না রাখা খুব বোকা ছিল, তবে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নেন এবং আপনি এগিয়ে যান এবং আপনি পরে সেরা আশা করেন। সুতরাং আমরা ভাল।
আইও 9: হ্যাঁ, এটি দুর্দান্ত। অস্ত্র আমাদের একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দৃশ্য দেখতে দেয়। এবং আমি কেবল জাচের সাথে কথা বলেছি এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি একই সাথে সেগুলি গুলি করবেন। সেই দৃশ্যে অভিনয় কীভাবে বদলে যায়? স্পষ্টতই, আপনি অনেক কিছু গ্রহণ করেন, তবে আপনি যখন জানেন যে একই জিনিসটির একাধিক গ্রহণ মুভিতে যাচ্ছে তখন কি কোনও পার্থক্য রয়েছে?
ব্রোলিন: আপনি প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি জিজ্ঞাসা করেছেন। এটি সবই আলাদা লেখা আছে … সুতরাং বলুন যে আমরা একই জিনিস করছি, এটি কেবল একবার লেখা হয়নি, এটি দু’বার লেখা হয়েছে, এবং আমি কেবল বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি আগে থেকেই এটি ব্যবহার করবেন। এটিতে কেবল একটি আলাদা কোণ করুন, তবে তিনি তা করেননি। সুতরাং তিনি এটি লেখার সাথে সাথে এটি গুলি করতে চেয়েছিলেন, যা আমি প্রশংসা করেছি। এটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে! কারণ আপনি যান, “ওহ, আমি ইতিমধ্যে এটি করেছি” এবং তারপরে তিনি এটি আবার করতে চান, যা আমি প্রশংসা করেছি। তবে হ্যাঁ, তিনি আলাদা মুহুর্ত হিসাবে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি চান, যা আমি পছন্দ করি যে এটি একটি আলাদা পারফরম্যান্স এবং কেবল আলাদা গ্রহণ নয়।
আইও 9: আমার শেষ জিনিসটি হ’ল, গত কয়েক বছরে, আপনি একটি সুন্দরী লেখক হয়েছেন, Une আপনার স্মৃতিচারণে কবিতা। আপনার ভবিষ্যতে আরও লেখা আছে?
ব্রোলিন: এখনই। এখনই হ্যাঁ। আমরা কাজ করতে যাচ্ছি না … মানে, আমরা জুন থেকে জুন পর্যন্ত এই বছর পাঁচটি কাজ করার জন্য যথেষ্ট ভাগ্যবান, এবং তারপরে আমি বছরের বাকি অংশটি বন্ধ করে কেবল লিখব।
আইও 9: তবে মরুভূমিতে নয়, যদিও।
ব্রোলিন: মরুভূমিতে নেই।
অস্ত্র 8 আগস্ট খোলে।
