জোশ ব্রোলিন বলেছেন যে রুসো ভাইয়েরা ফোন করলে তিনি অ্যাভেঞ্জার্সে ফিরে আসবেন

জোশ ব্রোলিন তার আঙ্গুলগুলি স্ন্যাপ করতে থানসকে সময় নিতে এমসিইউ ওয়ার্ল্ডে ফিরে আসতে রাজি হবেন।
দ্য অস্ত্র অভিনেতা সম্প্রতি বসেছিলেন জোশ হোরোভিটসের শুভ দু: খিত বিভ্রান্ত তিনি অ্যাভেঞ্জার্স ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আবার বাস করবেন কিনা তা সহ তাঁর অতীত এবং ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলিতে স্পর্শ করে একটি বিস্তৃত সাক্ষাত্কারের জন্য পডকাস্ট।
“যদি তারা (রুশ ব্রাদার্স) এখনই আমাকে লন্ডনে ডেকেছিল এবং বলেছিল, ‘আসুন এটি করা যাক,’ আমি এইরকম থাকব, ‘আমি আগামীকাল সেখানে থাকব,'” ব্রোলিন তার সময় সম্পর্কে বলেছিলেন সিনেমাগুলিতে বড় খারাপ হিসাবে অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার এবং অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম।
2026 এর আসন্ন ফিল্মমেকিং জুটি হেলমিংয়ে আরও বিস্তৃতভাবে কথা বলছি অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডেব্রোলিন বলেছিলেন: “অবশ্যই তারা সত্যিই মজাদার কিছু নিয়ে আসবে। মানে কে জানে? (এন্ডগেম) একটি 10 বছর এবং একটি বিল্ডিং ধরণের জিনিস ছিল এবং এটি ছিল তার নিজস্ব প্রস্তাবিত চুক্তি, এবং তারা কী করবে তা আমি জানি না, তবে আমি নিশ্চিত যে এটি আকর্ষণীয় হবে ””
সে লক্ষ্যে, ব্রোলিন উল্লেখ করেছিলেন যে হ্যাভোক-রেজেকিং থানোসের মূল ভূমিকাটি এক-অফ ক্যামিও হওয়ার কথা ছিল, এটি ইন্টারগ্যাল্যাকটিক মার্ভেল সুপারহিরোদের স্কোয়াডের জন্য একটি পূর্ণ-বিকাশকারী প্রতিপক্ষ হিসাবে ফুল ফোটার আগে।
তাঁর অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে কথা বলছি, জেগে উঠুন মৃত মানুষ: একটি ছুরি রহস্য অভিনেতা যে পূর্বরূপ টিউন: পার্ট থ্রি একটি “সুপার ভাল” স্ক্রিপ্ট রয়েছে এবং ডেনিস ভিলেনিউভ ফিল্ম ট্রিলজিকে “একটি বড় উপায়ে” একটি উপযুক্ত উপসংহার সরবরাহ করে।
“আমি কেবল ওয়ার্নার ব্রোসের একজনের সাথে কথা বলেছি এবং তারা খুব, ভিসারাল উপায়ে খুব উচ্ছ্বসিত It’s এটি ভাল I এবং তিনি যান, ‘আপনি কীভাবে জানেন?’ “ব্রোলিন থ্রি ক্যেলে তার সীমিত ভূমিকা সম্পর্কে কৌতুক করে বলেছিলেন।
অন্য কোথাও, অস্কার মনোনীত প্রার্থী যোগ করেছেন যে তিনি সম্প্রতি 2015 এর একটি ফলোআপের কথা শুনেছেন সিসারিও এবং 2018 এর সিসারিও: সৈনিকের দিনযাকে তিনি “খুব, খুব বাস্তব” বলেছিলেন, যদিও অভিনেতার ভাগ করে নেওয়ার মতো কোনও তথ্য ছিল না।
নীচে সম্পূর্ণ সাক্ষাত্কার দেখুন: