জোসে মায়ার অভিযোগের পরে নতুন ছবিতে আবার উপস্থিত হন; দেখুন তিনি কেমন আছেন

হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত, অভিনেতা জোসে মায়ার 2017 সাল থেকে সাবান অপেরা থেকে অনেক দূরে ছিলেন এবং রিও ডি জেনিরোতে অবস্থিত একটি জায়গায় থাকেন
2017 সালে টেলিভিশন থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর থেকে অভিনেতা জোসে মায়ারযিনি টিভি গ্লোবোতে বেশ কয়েকটি সফল সাবান অপেরাতে অভিনয় করেছেন, তিনি একটি স্বচ্ছল জীবনযাপন করেছেন এবং স্পটলাইট থেকে দূরে রয়েছেন। এই সপ্তাহে, তিনি হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রিও ডি জেনিরোতে অবস্থিত তাঁর সাইটে একটি ছবি প্রকাশ করেছেন এবং 75 এ ভাল ফর্মের জন্য নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
বর্তমানে সাবান অপেরার রিপ্লেতে বাতাসে “প্রেমের গল্প”1995, শিল্পী 2017 সালে, টিভি গ্লোবোতে তার শেষ কাজটি করেছিলেন “প্রেমের আইন”। তবে এর আগে, তিনি লিফলেট এবং সফল সিরিজের কাস্টে যোগ দিয়েছিলেন, যেমন “অনিতার উপস্থিতি”, “পারিবারিক সম্পর্ক”, “প্রেমে মহিলা”, “খালা”, “ফাইন স্ট্যাম্প”,“ফেরা র্যাডিক্যাল” এবং আরও বেশ কয়েকটি প্রযোজনা।
ইনস্টাগ্রাম প্রকাশে, জোসে মায়ার এটি তার সাইটে, রিওর পাহাড়ী অঞ্চলে প্রদর্শিত হবে। মন্তব্যে, অনেক লোক অভিনেতাকে প্রশংসা থেকে covered েকে রেখেছিলেন। “আমি আপনাকে সাবান অপেরাতে দেখতে মিস করছি! আপনার ভক্তদের জন্য ফিরে এসেছেন You আপনি একজন দুর্দান্ত অভিনেতা, প্রচুর নিখোঁজ করছেন”, “আবার সাবান অপেরা করুন, আমরা আপনাকে মিস করছি”, “আমার কাছে, অন্যতম সেরা অভিনেতা এবং সবচেয়ে সুন্দর একজন”তাঁর কিছু অনুসারী বলেছিলেন।
কী জোসে মায়ারকে টিভি থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছিল?
অভিনেতার বিরুদ্ধে পোশাক ডিজাইনার দ্বারা হয়রানির অভিযোগ আনা হয়েছিল সু টোনানি 2017 সালে। এ সময়, স্টেশন কর্মচারী বলেছিলেন যে সাবান অপেরার পর্দার আড়ালে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল “প্রেমের আইন”। “ফেব্রুয়ারী 2017 সালে, সংস্থার ড্রেসিংরুমের ভিতরে, অন্য দুটি মহিলার উপস্থিতিতে এই অভিনেতা (…) আমার যৌনাঙ্গে (…) তার বাম হাতটি রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটিই তাঁর পুরানো ইচ্ছা ছিল।”এই।
যাইহোক, শিল্পী কেবল 2023 সালে মামলা সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। এবং এই বছরের শুরুর দিকে, অভিনেতা একটি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন আগুইনাল্ডো সিলভা সাবান অপেরাতে অংশ নেওয়ার জন্য “তিনটি গ্রেস”যা ভ্যাল টুডো রিমেক প্রতিস্থাপন করবে। জোসেতবে, তিনি এই আহ্বানটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি তার কেরিয়ার অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
