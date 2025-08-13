You are Here
জোহরান মমদানি ব্রিনিংস অ্যান্টি-ট্রাম্প অ্যান্টি-ট্রাম্প মোরাল ক্যাম্পেইন সুইং টু আইল্যান্ড

নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মনোনীত প্রার্থী জোহরান মামদানি বুধবার স্টেটন দ্বীপে তাঁর ট্রাম্প বিরোধী অভিযান দোল নিয়ে এসেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষর ইমিগ্রেশন সংস্কারের এজেন্ডাকে বিস্ফোরিত করেছেন।

বুধবার গ্রেসি ম্যানশনের প্রতিযোগিতায় ট্রাম্প আবারও সামনের ও কেন্দ্রে ছিলেন কারণ মমদানি স্টেটেন দ্বীপের ইস্তাম্বুল বে প্রামাণিক ভূমধ্যসাগরীয় রেস্তোঁরাটিতে তার “ট্রাম্পের বিরুদ্ধে পাঁচটি বরো” সফর চালিয়ে যান।

“আমরা এখানে একটি দ্বীপে জড়ো হওয়ার সাথে সাথে যেখানে এই দেশের বাইরে প্রায় 4 জনের জন্ম হয়েছিল, এমন একটি দ্বীপ যেখানে এর 30% বাসিন্দা ইংরেজি ব্যতীত অন্য কোনও ভাষায় কথা বলে, এটি এমন একটি দ্বীপ যা আমরা জানি যে এই ভয়াবহ ক্র্যাকডাউন থেকে সুরক্ষিত নয়। আমরা ট্রাম্প প্রশাসন থেকে দেখছি। আমরা এটি দেখছি এবং অনুভব করছি,” “এবং আমরা জানি যে সুরক্ষার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এটি শাস্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত।”

ট্রাম্প গত বছর সীমান্ত সুরক্ষায় এবং অবৈধ অভিবাসীদের নির্বাসন দেওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন, তবে ট্রাম্পের নির্বাসন রোলআউটের মধ্যে নিউইয়র্ক অভিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করার জন্য এই বছর মেয়রের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন মমদানি।

স্টেটন দ্বীপ জেলা স্টেটন আইল্যান্ড জেলা নেতা, জেসমিন রবিনসন, ইমিগ্রেশন রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, ইয়েসেনিয়া ম্যাটাস এবং স্টেটন দ্বীপ ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলী আনসারি, মমদানি বুধবারের “নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসী সম্প্রদায়ের উপর ট্রাম্পের ভয়াবহ হামলা” সম্পর্কে বুধবারের ইভেন্টটিকে কেন্দ্র করে “নিউ ইয়র্ককে ছাড়িয়ে” চলেছেন “এর সাথে যোগ দিয়েছেন।

ট্রাম্প অ্যান্টি-ট্রাম্প ট্যুর স্টপ চলাকালীন ভাড়া-স্থিতিশীল হাউজিং স্পটে মমদানি জিংস কুওমো

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী, জোহরান মামদানি, ১ April এপ্রিল নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রচারণা, (গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে অ্যাঞ্জেলা ওয়েইস/এএফপি)

মমদানি এই মাসের শুরুর দিকে বলেছিলেন যে নিউ ইয়র্ক সিটি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি “অন্ধকার মুহুর্ত” এর মুখোমুখি হচ্ছে। এরপরে তিনি ট্রাম্প প্রশাসনকে একটি “কর্তৃত্ববাদী সরকার” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং “অপহরণ (আইএনজি)” অভিবাসী “এর জন্য বরফকে তিরস্কার করেছিলেন।

মামদানির প্রচারের ওয়েবসাইট অনুসারে, তিনি “ট্রাম্প-প্রুফিং এনওয়াইসি,” প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ” বরফ অপসারণ দ্বারা “সমস্ত শহর সুবিধা” থেকে এবং অভয়ারণ্য নগর আইনকে শক্তিশালী করা।

জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচটি বরো জুড়ে ট্রাম্প অ্যান্টি-ট্রাম্প ট্যুর চালু করেছেন

নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক মেয়র প্রাথমিক প্রাথমিকের সময় অবৈধ অভিবাসন সম্পর্কে ট্রাম্পের ক্র্যাকডাউন প্রতিরোধের প্রতিরোধ ক্ষমতা, যেখানে মমদানি জুনে হাতছাড়া করে জিতেছিলেন।

প্রাথমিক প্রতিযোগী এবং নিউইয়র্ক সিটির নিয়ন্ত্রক ব্র্যাড ল্যান্ডার-যাকে মমদানি ক্রস-এন্ডরসড এবং প্রাইমারীতে প্রচার করেছিলেন-জুনে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) এজেন্টদের দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন তিনি তাদের ফেডারেল ইমিগ্রেশন কোর্টের শুনানি থেকে একজন অভিবাসীকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

যদিও ল্যান্ডার শেষ পর্যন্ত কোনও অভিযোগের মুখোমুখি হয়নি, ঘটনাটি ট্রাম্পের অবৈধ অভিবাসন ক্র্যাকডাউনকে নিউইয়র্ক সিটি ক্যাম্পেইন ট্রেইলে ফেলেছিল।

ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এবং অন্যান্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ১ June জুন লুইসিয়ানা রেসট্র্যাকের একটি ওয়ার্কসাইট প্রয়োগকারী অভিযানের সময় ফৌজদারি রেকর্ড সহ বেশ কয়েকটি সহ ৮০ টিরও বেশি অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করেছে। (মার্কিন অভিবাসন এবং শুল্ক প্রয়োগ)

বেশ কয়েক ঘন্টা আটক হওয়ার পরে, ল্যান্ডার ম্যানহাটনের একটি অভিবাসন সুবিধা 26 ফেডারেল প্লাজার বাইরে সহকর্মী প্রাথমিক প্রার্থীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ মামদানি এই ঘটনাটিকে “ফ্যাসিবাদ” বলে অভিহিত করেছিলেন।

ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের দ্বারা নির্বাচিত কর্মকর্তাদের আটক হওয়ার মতো একটি উদাহরণ ছিল কারণ তারা প্রতিবেশী নিউ জার্সিতে নেওয়ার্কের মেয়র রস বারাকা সহ ট্রাম্পের নির্বাসন প্রতিবাদ করেছিলেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার সেন অ্যালেক্স প্যাডিলাও এই বছরের শুরুতে ফেডারেল এজেন্টদের দ্বারা জোর করে সরানো এবং হাতকড়াও করেছিলেন যখন তিনি একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় ডিএইচএস সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমে ইউএস ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) অভিযান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।

এই বছর সারা দেশে বরফ প্রত্যাখ্যানকারী বিক্ষোভের বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, বিশেষত লস অ্যাঞ্জেলেসে, যেখানে বিক্ষোভগুলি দাঙ্গার মধ্যে পড়েছিল, ট্রাম্পকে গভর্নর গ্যাভিন নিউজমের অনুরোধ ছাড়াই জাতীয় গার্ডকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য পরিচালিত করে – 60০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো।

রুজভেল্ট হোটেলের বাইরের এক মহিলার দ্বারা চিত্রগ্রহণের সময় অভিবাসীরা খাবার সরবরাহ করার জন্য পৌঁছায় যেখানে সম্প্রতি আগত কয়েক ডজন অভিবাসীরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে ২ আগস্ট, ২০২৩ সালে অস্থায়ী আবাসন সুরক্ষার চেষ্টা করার সময় ক্যাম্পিং করে চলেছে। (অ্যালেক্সি রোজেনফেল্ড/গেটি চিত্র)

রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের প্রশাসন কোভিড-যুগের শিরোনাম 42 বহিষ্কার এবং গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট, আর-টেক্সাস, তার সীমান্ত রাজ্য থেকে অভিবাসীদের বাসলোড পাঠানো শুরু করায় নিউইয়র্ক সিটি প্রেসিডেন্ট ক্রাইসিসের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি উদ্ঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে অ্যাডামস বিডেনের অভিবাসন নীতিগুলির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে, নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসী সংকটকে জরুরি অবস্থা হিসাবে অভিহিত করে।

মমদানি যখন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিটিতে বিজয় ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি নিউইয়র্ক সিটির ভবিষ্যতের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটিকে এমন জায়গা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন “যেখানে মেয়র ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্যাসিবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে, গণ বরফ এজেন্টদের আমাদের প্রতিবেশীদের নির্বাসন থেকে বিরত রাখতে এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মডেল হিসাবে আমাদের শহর পরিচালনা করার জন্য তাদের শক্তি ব্যবহার করবেন।”

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস শুক্রবার, 1 নভেম্বর, 2024 এ নিউ ইয়র্ক সিটির থুরগড মার্শাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টহাউসে পৌঁছেছেন। (ফক্স নিউজ ডিজিটালের জন্য অ্যাডাম গ্রে)

এদিকে, ট্রাম্পের সীমান্ত জজার টম হোমানের পাশাপাশি কাজ করা সহ ট্রাম্পের অবৈধ অভিবাসন ক্র্যাকডাউনের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিডেনের অভিবাসন নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য অ্যাডামস তার সময়কালের সময় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

নভেম্বরে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে অ্যাডামসও ট্রাম্পের সাথে লড়াই করেছেন, মার-এ-লেগো এবং হোয়াইট হাউস উভয়ই পরিদর্শন করেছেন। ট্রাম্পের বিচার বিভাগ এই বছরের শুরুর দিকে অ্যাডামসের বিরুদ্ধে ঘুষ, তারের জালিয়াতি এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বাদ দিয়েছে।

গভর্নর ক্যাথি হচুল, ডিএনওয়াই, অ্যাডামস অপসারণ ওজন অ্যাডামসের মামলা বাদ দেওয়ার পরে বেশ কয়েকটি সিটি হল পদত্যাগের পরে অফিস থেকে।

অ্যাডামস এবং প্রাক্তন গভর্নর। নির্বাচন 4 নভেম্বর।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের অ্যান্ড্রু মার্ক মিলার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

ডিয়ারড্রে হেভে ফক্স নিউজ ডিজিটালের রাজনীতি লেখক।

