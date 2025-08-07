জো কেরি এবং লিয়াম নিসন ‘জুরাসিক পার্ক’ লেখকের কাছ থেকে একটি গ্রস-আউট সাই-ফাই চলচ্চিত্রের জন্য দল বেঁধেছেন

এমন অনেক লেখক নেই যারা আপনি কাস্ট, পরিচালক বা বৌদ্ধিক সম্পত্তির উপরে শীর্ষ বিলিং দিতেন। তবে বেশিরভাগ লেখক ডেভিড কোপ নন। কোপ্প কোনও পরিবারের নাম নাও হতে পারে তবে তার চলচ্চিত্রগুলি। তিনি এর জন্য স্ক্রিপ্ট লিখেছেন জুরাসিক পার্ক, মিশন: অসম্ভব, স্পাইডার ম্যানশেষ দুটি ইন্ডিয়ানা জোন্স সিনেমা, মৃত্যু তার হয়ে ওঠে, আতঙ্কিত ঘর, এবং আরও। তিনিও নির্দেশনা (প্রিমিয়াম রাশ, ঘোস্ট টাউন, প্রতিধ্বনির আলোড়ন) এবং একজন nove পন্যাসিকও। তিনি একটি সুন্দরী ব্যক্তি এবং ব্র্যান্ড নতুন, গ্রস-আউট সাই-ফাই কমেডি নামে পরিচিত প্রাথমিক লেখক কোল্ড স্টোরেজ
বইটি 2019 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে কোপ এখন এটি পর্দার জন্য রূপান্তর করেছে এবং যাত্রার জন্য কয়েকটি প্রধান তারকাকে আকর্ষণ করেছে। জো কেরি অপরিচিত জিনিস এবং জর্জিনা ক্যাম্পবেল বর্বর তারকা, তবে ভেনেসা রেডগ্রাভের মতো লিয়াম নিসন একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন, হাসি সোসি বেকন, এবং অন্যরা। এই জিনিসটি কেবল দেখার জন্য সেরা কারণ এটি সত্যই সেই প্রতিভা, জেনার এবং আরও অনেকের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ।
https://www.youtube.com/watch?v=y1dut1bxdjc
“একটি পুরানো মার্কিন সামরিক ঘাঁটির সাইটে নির্মিত একটি স্ব-স্টোরেজ সংস্থার দু’জন তরুণ কর্মচারী টিচেক (কেইরি) এবং নওমি (ক্যাম্পবেল) তাদের বন্যতম রাতের শিফট রয়েছে যখন কোনও পরজীবী ছত্রাকটি বেসের সর্বনিম্ন সুবলভেল থেকে পালিয়ে যায়, যেখানে এটি সরকারের দশকে আগে সিল করে দেওয়া হয়েছিল,” ফিল্মের অফিসিয়াল বিবরণে বলা হয়েছে। “তাপমাত্রা ভূগর্ভস্থ বাড়ার সাথে সাথে, এই অত্যন্ত সংক্রামক এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল অণুজীবকে গুণিত করে এবং এর মস্তিষ্ক-নিয়ন্ত্রণকারী, দেহ-বার্স্টিং আতঙ্কগুলি সুবিধার বাসিন্দাদের উপর মানব এবং অন্যথায় প্রকাশ করে। সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে এটি একটি গ্রিজলেড অবসরপ্রাপ্ত দ্বি-ও অপারেশনগুলির সাহায্যে, নাইসেসের অপারেশনগুলির সাহায্যে ( মানবজাতি নিজেই। “
এটি নরকের মতো নির্বোধ শোনায় এবং ট্রেলারটি অবশ্যই এটি খেলে। আপনি প্রায় ধারণাটি পান, যেহেতু এটি একটি প্রথম টিজার, এটি এখনও অনেকগুলি প্রভাব শেষ করতে হবে এবং এই ট্রেলারটিতে যতটা রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে, ফিল্মে আরও অনেক কিছু দেখা যাবে।
কিনা বা না কোল্ড স্টোরেজ যারা এটি তৈরি করতে সহায়তা করেছিল তাদের নামগুলির জন্য উপযুক্ত হবে, আমরা জানি না। তবে এটি অবশ্যই এখন আমাদের রাডারে রয়েছে। জনি ক্যাম্পবেল পরিচালিত, কোপের একটি স্ক্রিপ্ট সহ তাঁর নিজের উপন্যাস থেকে অভিযোজিত, এটি 2026 সালে প্রকাশিত হবে।
