জো বিডেন প্রস্টেট ক্যান্সারের ‘আক্রমণাত্মক ফর্ম’ দ্বারা নির্ণয় করেছেন যা হাড়কে মেটাস্ট্যাসাইজ করেছে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন (৮২) প্রস্টেট ক্যান্সারের একটি ‘আক্রমণাত্মক ফর্ম’ ধরা পড়েছেন, রবিবার তার অফিস ঘোষণা করেছে।

ক্যান্সারটি মেটাস্টাসাইজ করেছে এবং তার হাড়গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে, রোগ নির্ণয়ের বিষয়ে একটি বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে, যোগ করে পরিবারটি চিকিত্সার বিকল্পগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরে এই ঘোষণাটি এসেছিল যে বিডেনের প্রোস্টেটে একটি ‘ছোট নোডুল’ পাওয়া গেছে যার জন্য ‘আরও মূল্যায়ন’ দরকার।

নির্ণয়ের বিষয়ে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে: ‘গত সপ্তাহে, প্রেসিডেন্ট জো বিডেনকে মূত্রনালীর লক্ষণগুলি বাড়ানোর পরে প্রস্টেট নোডুলের নতুন সন্ধানের জন্য দেখা গিয়েছিল।’

‘শুক্রবার, তিনি প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন, হাড়ের সাথে মেটাস্টেসিস সহ 9 (গ্রেড গ্রুপ 5) এর গ্লিসন স্কোর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল,’ এটি গুরুতর প্রাগনোসিসের যোগ করেছে।

প্রোস্টেট ক্যান্সারগুলিকে একটি ‘গ্লিসন স্কোর’ দেওয়া হয় যা সাধারণ কোষগুলির সাথে তুলনা করে ক্যান্সারযুক্ত কোষগুলি কীভাবে দেখায় তা পরিমাপ করে। বিডেনের 9 এর স্কোর পরামর্শ দেয় যে তার ক্যান্সার সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মধ্যে রয়েছে।

তাঁর অফিস উল্লেখ করেছে যে: ‘যদিও এটি এই রোগের আরও আক্রমণাত্মক রূপের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্যান্সারটি হরমোন-সংবেদনশীল বলে মনে হয় যা কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুমতি দেয়।’

জো বিডেনের ব্যক্তিগত অফিস রবিবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শুক্রবার, 16 মে, 2025 এ প্রস্টেট ক্যান্সারের একটি ‘আক্রমণাত্মক ফর্ম’ ধরা পড়েছিল

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি এবং প্রথম মহিলা মেলানিয়া ট্রাম্প প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের ক্যান্সার নির্ণয়ের বিষয়ে ‘শুনে দুঃখ পেয়েছেন’।

রোববার ট্রাম্প সত্য সামাজিক ভাষায় লিখেছিলেন, ‘আমরা জোকে একটি দ্রুত এবং সফল পুনরুদ্ধার কামনা করি।’

Biden left office as the oldest serving president in US history – he was also elected as the oldest ever person to hold the highest office.

তার প্রস্টেটে ‘ছোট নোডুল’ ‘একটি রুটিন শারীরিক পরীক্ষার সময়’ আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার অফিস গত সপ্তাহান্তে বলেছিল।

তাঁর উন্নত বয়সের জন্য প্রোস্টেট সমস্যাগুলি অনুভব করা সাধারণ। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি অনুসারে 65 বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি প্রস্টেট ক্যান্সার পাওয়া যায়।

একটি নোডুল হ’ল দৃ firm ় গলদা বা ফোলা যা সারা শরীর জুড়ে বিকাশ করতে পারে। যদিও তারা সৌম্য এবং নিরীহ হতে পারে, কিছু কিছু সংক্রমণ বা এই ক্ষেত্রে ক্যান্সারের মতো বড় স্বাস্থ্য উদ্বেগের সাথে যুক্ত হতে পারে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বয়স, স্বাস্থ্য এবং অফিসের জন্য ফিটনেস নিয়ে প্রশ্নগুলি শেষ পর্যন্ত তাকে তার পুনর্নির্বাচন প্রচার চালাতে পরিচালিত করে এবং তত্কালীন ভাইস রাষ্ট্রপতি কমলা হ্যারিসকে (60 বছর বয়সী হতে দেয়।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতারা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে বিডেনকে ২০২৪ সালে পুনর্নির্বাচনের জন্য চালানো উচিত ছিল না। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে বিডেনকে রক্ষা করে এবং দলের সদস্যদের জানিয়েছিলেন যে তিনি পর্দার আড়ালে ছিলেন।

বিডেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস তার নতুন স্বাস্থ্য প্রকাশের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: ‘ডগ এবং আমি রাষ্ট্রপতি বিডেনের প্রস্টেট ক্যান্সার নির্ণয়ের বিষয়ে জানতে পেরে দুঃখিত।

‘আমরা তাকে এই সময়ে আমাদের হৃদয় ও প্রার্থনায় ডঃ বিডেন এবং তাদের পুরো পরিবারকে রাখছি। জো একজন যোদ্ধা – এবং আমি জানি যে তিনি এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন একই শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা এবং আশাবাদ যা সর্বদা তার জীবন এবং নেতৃত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছে। আমরা একটি পূর্ণ এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আশাবাদী। ‘

বিডেন ২০২২ সালে তাঁর ক্যান্সার মুনশট উদ্যোগকে পুনরায় রাজত্ব করেছিলেন – বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করার সময় তাকে প্রথমে প্রচেষ্টার দায়িত্বে রাখা হয়েছিল।

এই উদ্যোগটি 2047 সালের মধ্যে ক্যান্সারের মৃত্যুর হার অর্ধেক কমান এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবন উন্নত করার চেষ্টা করেছিল।

ক্যান্সারের সমস্যা সমাধান করা বিডেনের জন্য বাড়ির কাছাকাছি এসেছিল।

প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি জিল বিডেন এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন 8 ই মে, 2025 -এ দর্শনে একটি যৌথ সাক্ষাত্কারের জন্য হাজির হন

‘রাষ্ট্রপতি এবং তার পরিবার তার চিকিত্সকদের সাথে চিকিত্সার বিকল্পগুলি পর্যালোচনা করছেন,’ তার নির্ণয়ের নোটগুলির বিবৃতি। চিত্রযুক্ত: জো কন্যা অ্যাশলে, পুত্রবধূ মেলিসা কোহেন, নাতি বিউ, পুত্র হান্টার এবং স্ত্রী জিলের সাথে ম্যাসাচুসেটস, ন্যান্টকেট, 29 নভেম্বর, 2024-এ ক্রিসমাস ট্রি লাইটিংয়ের সময় দাঁড়িয়ে আছেন

২০১৩ সালে ২০১৩ সালে তিনি মস্তিষ্কের ক্যান্সারের সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ধরণের গ্লিওব্লাস্টোমা মাল্টিফর্মের সাথে নির্ণয়ের পরে ২০১৫ সালে 46 বছর বয়সে তাঁর ছেলে বিউ বিডেন মারা গিয়েছিলেন। তাঁর বাবা দাবি করেছিলেন যে ক্যান্সারটি ইরাকে কর্মরত অবস্থায় সামরিক পোড়া গর্তের প্রতি তার বিউয়ের সংস্পর্শের একটি পরিণতি ছিল।

2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে, বিডেনের একটি ক্যান্সারজনিত ক্ষত তার বুক থেকে সরানো হয়েছিল এবং অফিসে প্রবেশের আগে বেশ কয়েকটি নন-মেলানোমা ত্বকের ক্যান্সারের স্পট এমওএইচএস সার্জারি দিয়ে সরানো হয়েছিল।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন, বিডেনের ডাক্তার তাকে ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে একটি রুটিন শারীরিক অনুসরণ করে ‘সেবা করার জন্য উপযুক্ত’ ঘোষণা করেছিলেন।

9 এর গ্লিসন স্কোর সহ প্রোস্টেট ক্যান্সার (গ্রেড গ্রুপ 5) একজন রোগী সবচেয়ে গুরুতর গ্রেড পেতে পারেন। এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির হাড়গুলিতে এটি মেটাস্ট্যাসাইজড হয়েছে তা গুরুতর রোগ নির্ণয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে।

বিডেনের অফিসের বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে তিনি ক্যান্সারের ফর্মটি হরমোন সংবেদনশীল বলে মনে হয় এবং বিভিন্ন চিকিত্সা দ্বারা কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে।

চিকিত্সকরা এবং চিকিত্সা পেশাদাররা নোট করেছেন যে হরমোন-সংবেদনশীল প্রোস্টেট ক্যান্সারের কার্যকর চিকিত্সা টেস্টোস্টেরন উত্পাদন অবরুদ্ধ করছে যেহেতু এই হরমোন ক্যান্সারকে বৃদ্ধি এবং সাফল্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

‘রাষ্ট্রপতি এবং তার পরিবার তার চিকিত্সকদের সাথে চিকিত্সার বিকল্পগুলি পর্যালোচনা করছেন,’ এতে বলা হয়েছে।

এই মাসের শুরুর দিকে, বিডেন তার মিডিয়া পুনর্নির্মাণ শুরু করেছিলেন।

তিনি ৮ ই মে একটি যৌথ সাক্ষাত্কারের জন্য তাঁর স্ত্রী এবং প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি জিল বিডেনের সাথে এই দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিজয় দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে বিস্তৃত প্রাক-টেপযুক্ত সাক্ষাত্কারের জন্য বিবিসিতে যোগ দিয়েছিলেন।

তবে সিএনএন-এর জ্যাক ট্যাপার এবং অ্যাক্সিওস ‘অ্যালেক্স থম্পসনের একটি আসন্ন বই রয়েছে যা কেবলমাত্র বিডেনের পতন এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর একক মেয়াদে তাঁর জ্ঞানীয় অবক্ষয়ের বিশাল কভার আপকে কেন্দ্র করে।

‘আসল পাপ: রাষ্ট্রপতি বিডেনের পতন, এর কভার-আপ এবং আবার চালানোর জন্য তার বিপর্যয়কর পছন্দ’ এই সপ্তাহের শেষের দিকে তাকগুলিতে আঘাত করবে এবং কভার-আপের পরিমাণটি বিশদ বিবরণ দেবে।

আসন্ন বইয়ের বিবরণ কীভাবে বিডেনের অবনতি তাঁর একক পদটির শেষের দিকে এতটাই মারাত্মক ছিল যে কিছু সহযোগী ওজন করতে শুরু করেছিলেন তাকে হুইলচেয়ার ব্যবহার করার দরকার আছে কিনা।

লেখকরা দাবি করেছেন যে পরামর্শদাতারা ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করছিলেন এই সম্ভাবনাটি যে বিডেনকে যদি তিনি পুনর্নির্বাচনে জিততে পারেন তবে হুইলচেয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে – এবং 2024 সালের নভেম্বরে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত তারা কীভাবে এটি লুকিয়ে রাখবেন তা তারা ওজন করছিলেন।

2023 সালের 1 জুন কলোরাডো স্প্রিংসের এয়ার ফোর্স একাডেমিতে একটি সূচনা ঠিকানা সরবরাহ করার সময় বিডেন ট্রিপড হয়ে পড়ে গেলেন

ইন্টারনেট সমালোচক এবং এমনকি কিছু চিকিত্সা পেশাদাররা তার রাষ্ট্রপতির শেষের দিকে বিডেনের গাইটে ওজন করেছিলেন, তাঁর বদলে এবং তার ঝোঁককে হোঁচট খাওয়ার এবং এমনকি পুরোপুরি মাটিতে পড়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

2023 সালের 1 জুন কলোরাডোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী একাডেমিতে একটি শুরুর ভাষণ চলাকালীন, বিডেন ট্রিপ করে মঞ্চে পড়ার সময় পড়ে যায়। তাঁর সিক্রেট সার্ভিসের বিশদ কয়েকজন সদস্য তাকে তাঁর পায়ে ফিরে যেতে সহায়তা করতে ছুটে এসেছিলেন।

হুইলচেয়ার ব্যবহার সম্পর্কে কথোপকথনগুলি বিডেনের চরম স্বাস্থ্য হ্রাস এবং মেরুদণ্ডের সমস্যাগুলি প্রতিফলিত করে এবং তার হোয়াইট হাউস দলটি যে পরিমাণে কঠোর পুনর্নির্মাণের সময় এটি গোপন করতে যেতে ইচ্ছুক ছিল তা প্রতিফলিত করে।