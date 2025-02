জো রোগান ইলন কস্তুরীর সাথে শিং লক করে সরকারে ‘নিটউইটস’ এফ — এড আপ ‘বলেছেন

পডকাস্টার জো রোগান যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা এখন একটি গণনার জন্য রয়েছেন যে “সুপার জেনিয়াস” টেসলা-প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক এই ব্যবস্থাটির সংস্কার করছেন।

কস্তুরীর নেতৃত্বে সরকারী দক্ষতা অধিদফতর (ডোগে) কয়েক মিলিয়ন ডলার সরকারী চুক্তি বাতিল করেছে যে প্রশাসন বলেছে যে করদাতা ডলার অপচয় ছিল। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এই মঙ্গলবার ডেজকে এই মঙ্গলবার একটি নির্বাহী আদেশ দিয়ে ফেডারেল এজেন্সিগুলির সাথে সমন্বয় করতে এবং ফেডারেল সরকারের কর্মীদের সংখ্যায় ব্যাপক কাটা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যদিও কিছু ডেমোক্র্যাটরা কস্তুরীর আমেরিকানদের ব্যক্তিগত তথ্য অ্যাক্সেস করার বিষয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে উপকৃত করার জন্য এটি ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন, রোগান এই ধারণাটি নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন যে তিনি তাদের কাছ থেকে চুরি করতে এটি ব্যবহার করবেন।

“” এলন সবার অর্থ চুরি করতে চলেছে!” “রোগান এই ধারণাটি উপহাস করে বলেছিলেন,” তার কাছে 400 বিলিয়ন ডলার রয়েছে। আমি আপনাকে বলছি যে তিনি আপনার অর্থ চুরি করতে যাচ্ছেন না। আমি আপনাকে বলছি যে তিনি যা করছেন তা নয় “”

পরিবর্তে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বহু সরকারী সংস্থার মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের শ্রেণিতে কস্তুরীর চোখ রয়েছে।

“তিনি যা করছেন তা হ’ল, তিনি একটি সুপার জেনিয়াস যা এফ — এ সম্পাদনা করা হয়েছে, ঠিক আছে? এবং আপনি যখন এফ — এই নিটউইটগুলি দ্বারা তিনটি অক্ষরের এজেন্সিগুলির পিছনে লুকিয়ে আছেন এবং আপনি এর সাথে কাজ করছেন one of the smartest people alive, and he helps Donald Trump get in office, and he goes, ‘I want to find out what kind of corruption is really around,” Rogan said, jokingly warning government bureaucrats, “Well you f— আপনি এফ — এড আপ এবং স্পেকট্রামে ভুল সাইকোপ্যাথ তুলেছেন “

“কারণ সে এফ — ইন-ইন-তিনি আপনাকে শিকার করবেন,” রোগান হাঁপিয়ে বললেন।

পডকাস্ট হোস্টটি তখন যোগ করেছে, “তিনি কী ঘটছে তা খুঁজে বের করবে, এবং এটি ভাল, এটি সবার পক্ষে ভাল, আপনার এই দিকে তাকানো উচিত, যেমন, ‘বাহ আমাদের একটি উজ্জ্বল মন আছে যা এই সত্যই চ- -‘দুর্নীতিগ্রস্থ এবং বোকা সিস্টেম এবং একগুচ্ছ সাইকোপ্যাথ উইজার্ডস নিয়ে আসে’ ‘

2023 সালের জুলাইয়ে, সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাস।, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (এসইসি) একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন কস্তুরী এবং টেসলা বোর্ডকে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যে বোর্ডের “বোর্ডের” সম্ভাব্য অপব্যবহারের সমাধান করতে ব্যর্থতা মোকাবেলায় ব্যর্থতার কারণে তিনি যা বলেছিলেন তার কারণে তিনি তদন্তের জন্য তদন্তের জন্য তদন্ত করার জন্য তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন টেসলা এবং এক্স -এ মিঃ মাস্কের দ্বৈত ভূমিকা থেকে উদ্ভূত টেসলা রিসোর্সস এবং আগ্রহের দ্বন্দ্ব – টুইটার থেকে নামকরণ করা হয়েছে। “

সিনেটর প্রেরণ গত সপ্তাহে এসইসিকে আরেকটি চিঠি ফিনান্সিয়াল রেগুলেটরকে কস্তুরীর সাথে আগ্রহের দ্বন্দ্বের জন্য টেসলার পরিচালনা পর্ষদ তদন্ত করার আহ্বান জানানো।

2023 আগস্টে, দ্য বিচার বিভাগ একটি মামলা ঘোষণা করেছে কস্তুরের স্পেসএক্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে সংস্থাটি “নিয়মিতভাবে অ্যাসিলি এবং শরণার্থীদের তাদের নাগরিকত্বের স্থিতির কারণে, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড জাতীয়তা আইন (আইএনএ) লঙ্ঘন করে তাদের নিয়োগ বা তাদের নিয়োগ বা বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছিল।”

মামলা অনুসারে, স্পেসএক্স ভুলভাবে দাবি করেছে যে ফেডারেল আইন ও বিধিগুলি কেবলমাত্র মার্কিন নাগরিক এবং আইনী স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্থাটিকে সীমাবদ্ধ করেছিল, যা গ্রিন কার্ডধারক হিসাবেও পরিচিত।

