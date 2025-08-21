জ্বরের ক্যাটলিন ক্লার্ক ওয়ার্কআউটে নতুন আঘাতের সাথে আচরণ করে

ক্যাটলিন ক্লার্কের নিয়মিত মরসুম শেষ হওয়ার আগে ফিরে আসার সম্ভাবনাগুলি হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।
ইন্ডিয়ানা ফিভার সুপারস্টার ক্লার্ক জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে তাকে লাইনআপ থেকে দূরে রেখেছে এমন কুঁচকির ইস্যুটির শীর্ষে একটি অতিরিক্ত আঘাতের সাথে কাজ করছে। ইন্ডিয়ানা লেখক স্কট অ্যাগনেস বুধবার রিপোর্ট ক্লার্ক 7 আগস্ট ফিনিক্সে একটি ওয়ার্কআউট সেশনের সময় তার ডান গোড়ালি আহত করেছিলেন
ইন্ডি স্টারের ক্লো পিটারসন যোগ করে ওয়ার্কআউট চলাকালীন ক্লার্ক তার গোড়ালিতে একটি “খুব হালকা” হাড়ের আঘাতের শিকার হয়েছিল। পিটারসন নোট করেছেন যে গোড়ালি ইনজুরি ক্লার্কের রিটার্ন টাইমলাইনে প্রভাবিত করে না এবং প্রভাবিত করে না এবং নির্বিশেষে তিনি তার কুঁচকে পুনর্বাসনের বাইরে চলে যাবেন।
23 বছর বয়সী ক্লার্ক তার কুঁচকির ইস্যুর কারণে 15 জুলাই থেকে মোটেও খেলেনি। যদিও জ্বর তার পর থেকে গেমগুলিতে প্রশংসনীয়ভাবে অভিনয় করেছে, তখন থেকেই তারা সিডনি কলসনের কাছে আদি ম্যাকডোনাল্ড এবং অতি সম্প্রতি সোফি কানিংহামেও বেশ কয়েকটি মৌসুম-শেষের জখমের সাথে আঘাত পেয়েছিল।