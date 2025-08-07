জ্যাকব ফার্নলি: ব্রিটন সিনসিনাটি ওপেন থেকে ছিটকে গেল

ব্রিটেনের জ্যাকব ফার্নলি সিনসিনাটি ওপেনে জিজৌ বার্গসের কাছে প্রথম রাউন্ডের পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।
ফার্নলি টুর্নামেন্টে আত্মপ্রকাশ করছিলেন এবং বেলজিয়ামের কাছে স্বাচ্ছন্দ্যে -1-১ 6-৪ গোলে পরাজিত হয়েছিল।
24 বছর বয়সী এই বিশ্বের 55 তম স্থানে রয়েছে-বার্গের নীচে মাত্র তিন স্থান-তবে 26 বছর বয়সী এই যুবকের সাথে তার প্রথম বৈঠকে লড়াই করেছিলেন।
ফার্নলি তার পরিবেশনায় নয়টি ব্রেক পয়েন্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন, চারটি হারিয়েছিলেন এবং তাঁর উপার্জন করেছেন এমন দু’জনের মধ্যে কেবল একজনকেই রূপান্তর করতে পারেন।
তার পরাজয় কানাডিয়ান ওপেনের সাম্প্রতিক প্রথম রাউন্ডের প্রস্থান অনুসরণ করে।
মহিলাদের ড্রয়ে ব্রিটেনের কেটি বুল্টার প্রথম রাউন্ডে ওলগা ড্যানিলোভিচের মুখোমুখি হয়েছেন, বিজয়ী ব্রিটিশ এক নম্বর এমা রাদুকানু খেলেন।