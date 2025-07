জ্যাকসন ডার্ট আলোচনা করেছেন যে কীভাবে তিনি শিবিরের সময় ইতিমধ্যে উন্নতি করেছেন

জ্যাকসন ডার্ট নিউইয়র্ক জায়ান্টস প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুশীলনগুলিতে যে ধরণের রুক্ষ শুরু হয়েছিল তা সহ্য করেছেন যা কোনও রুকি কোয়ার্টারব্যাক থেকে প্রত্যাশিত হতে পারে।

তবে, তবে জর্ডান রানান ইএসপিএন-এর উল্লেখ করেছিলেন যে রবিবার গ্রীষ্মের ডার্টের “তার সেরা অনুশীলন” ছিল যখন 2025 প্রথম রাউন্ডের খসড়া পিক দ্বিতীয়-দলের অপরাধের সাথে কাজ করার সময় 11-অফ -14-এর পাস শেষ করেছিল।

পরে ডার্ট যখন তার প্রথম রেকর্ড করা শিবিরের পাসটি বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং একটি স্পর্শডাউন করার জন্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন কী পরিবর্তন হয়েছিল তা সম্বোধন করেছিলেন।

প্রধান কোচ ব্রায়ান ডাবল সম্ভবত জায়ান্টদের অপরাধে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে ডার্ট সময় লাগে তবে সম্ভবত কিছু মনে হবে না, কারণ এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে প্রবীণ রাসেল উইলসন সোমবার প্রকাশিত এক টুকরোটির জন্য ওয়াশিংটন কমান্ডারসে নিউইয়র্কের সপ্তাহের প্রথম খেলায় ক্লাবের অবিসংবাদিত স্টার্টার। ইএসপিএন এবং গ্রাজিয়ানো লিখেছেন যে উইলসন “উইল শুরু করুন ওয়াশিংটনের ওপেনারে (এবং সম্ভবত ডালাসের বিপক্ষে দ্বিতীয় সপ্তাহ “”

সোমবার সকালে, ড্রাফটিংস স্পোর্টসবুক জায়ান্টস সপ্তাহ 1 কিউবি 1 হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য উইলসনকে -750 বাজি পছন্দ হিসাবে ছিল।

ডার্ট গ্রীষ্মে উইলসন, ব্যাকআপ জামেস উইনস্টন এবং টমি ডিভিটোর সাথে একটি কোয়ার্টারব্যাক রুম ভাগ করে নিচ্ছে। ডিভিটো হ’ল রোস্টার একমাত্র সক্রিয় কোয়ার্টারব্যাক যিনি ডাবোলের অপরাধে খেলতে গিয়ে অর্থবহ স্ন্যাপ নিয়েছেন।

ডার্ট যোগ করেছেন, “আমি আজও প্রথম দিনের মধ্যে একটি পার্থক্য অনুভব করতে পারি।” “Just that the game’s starting to slow down a little bit, the more that I get comfortable with the plays and the system. …It’s definitely very humbling to be in a room with Russ, Jameis and Tommy, just guys that are extremely smart. But at the same time, I’m learning every second. So just trying to take in each opportunity and get better from it.”