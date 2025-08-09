You are Here
জ্যাকসন ডার্ট কার্যকর আত্মপ্রকাশের সাথে রাসেল উইলসনে ফাঁক বন্ধ করে দিয়েছে
News

জ্যাকসন ডার্ট কার্যকর আত্মপ্রকাশের সাথে রাসেল উইলসনে ফাঁক বন্ধ করে দিয়েছে

নিউইয়র্ক জায়ান্টস রুকি কোয়ার্টারব্যাক জ্যাক্সসন ডার্টের জন্য রাসেল উইলসনের ব্যাকআপ থাকার প্রয়োজন হতে পারে না। প্রথম রাউন্ডের পিকটি বাফেলো বিলের বিপক্ষে জায়ান্টসের প্রিসন রোড ওপেনারের প্রথমার্ধে একটি বর্ধিত উপস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল, যার ফলে তার এবং দলের প্রবীণ স্টারটারের মধ্যে ব্যবধান প্রত্যাশার চেয়ে ছোট হতে পারে।

মার্চ মাসে ফ্রি এজেন্সি চলাকালীন এক বছরের এক বছরের, 10.5 মিলিয়ন ডলার চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উইলসনকে এর আগে প্রধান কোচ ব্রায়ান ডাবল দলের প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে নামকরণ করেছিলেন।

তিনি বিলের বিপক্ষে শনিবারের খেলা শুরু করেছিলেন এবং একটি দক্ষ তবে অবিস্মরণীয় ছিলেন, তার লোন সিরিজে 28 গজের জন্য 6-অফ -7 সমাপ্ত করেছিলেন।

ডার্ট, 2025 এনএফএল খসড়ার 25 নং সামগ্রিক বাছাই, চারটি সিরিজ খেলেছে এবং তিনটি ক্যারিতে 24 গজ যোগ করার সময় 154 গজ এবং একটি টাচডাউন-এর জন্য 12-অফ -19 শেষ করেছে।

তর্কযোগ্যভাবে তার সেরা থ্রোয়ে, ডার্ট বলটি প্রশস্ত রিসিভার লিল’জর্ডান হামফ্রেয়ের হাতকে পাশের পাশের 28-গজের টাচডাউন করার জন্য হাতে ফেলেছিল, জায়ান্টদের 10-0 ব্যবধানে লিড দিয়েছে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।