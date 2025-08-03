জ্যাকাল ভক্তদের দিনটি প্রাইম ভিডিওর 90% আরটি হিট সহ দেখার জন্য নিখুঁত নতুন ক্রাইম থ্রিলার রয়েছে

রোমাঞ্চকর গুপ্তচর সিরিজ জ্যাকালের দিন ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মরসুমের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে, তবে শিরোনামের ঘাতককে ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রাইম ভিডিও সবেমাত্র একটি দুর্দান্ত প্রতিস্থাপন সিরিজ প্রকাশ করেছে। সিরিজটি জ্যাকালের মধ্যে বিড়াল এবং মাউস গেমটি অনুসরণ করেছিল, একজন অত্যন্ত দক্ষ ঘাতক এবং বিয়ানকা পুলম্যান, একজন অনুপ্রাণিত এমআই 6 এজেন্ট।
জ্যাকালের দিনএর মরসুম 1 সমাপ্তি এই গেমটি একটি কাছাকাছি পৌঁছেছে, একটি বিশাল মৃত্যুর সাথে সম্পূর্ণ। এর অর্থ জ্যাকালের দিনহত্যাকারী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে কিছুটা এগিয়ে যাবে। জ্যাকালের দিন 2 মরসুম চলছে, তবে এই গুপ্তচর সিরিজটি অপেক্ষা করার সময় শূন্যতা পূরণ করতে সহায়তা করতে পারে।
দ্য হত্যাকারী হলেন জ্যাকালের মতো আরেকটি দুর্দান্ত ক্রাইম থ্রিলার সিরিজ
ঘাতকটি অ্যাকশন-প্যাকড
ভক্ত জ্যাকালের দিন প্রাইম ভিডিওর নতুন প্রকাশিত সিরিজটি পরীক্ষা করা উচিত, ঘাতক। পছন্দ জ্যাকালের দিন, ঘাতক কেন্দ্রগুলি (আশ্চর্যজনকভাবে) কেন্দ্রগুলি একজন ঘাতক যিনি তাকে হত্যার চেষ্টা করছেন তা উদঘাটনের জন্য প্রস্তুত হনতার অবসর গ্রহণের বছর পরে। সিরিজটির ক্রিয়া এবং ষড়যন্ত্রের কোনও ঘাটতি নেই।
কেলি হাউস জুলি, একজন অবসরপ্রাপ্ত ঘাতক হিসাবে শিরোনামের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং ফ্রেডি হাইমোর তার অজানা বাবার সম্পর্কে উত্তর পাওয়ার আশায় তাঁর নির্লজ্জ বিচ্ছিন্ন পুত্র হিসাবে যোগদান করেছেন। একই ধরণের রহস্যময় শত্রু এবং গোপনীয় পেস্টগুলি ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি, ঘাতক এছাড়াও একটি ন্যায্য বিট হিউমার অন্তর্ভুক্ত, এটি ঘরানার নিজস্ব কুলুঙ্গি দেয়।
বর্তমানে, ঘাতক অ্যাকশন ভক্তদের সাথে ভাল করছে, প্রাইম ভিডিও যুক্তরাজ্যের সর্বাধিক দেখা চার্টে #1 স্পটে বসে (মাধ্যমে ফ্লিক্সপ্যাট্রোল)। এটি কেবল শ্রোতারা নয় যা সিরিজে প্রবেশ করছে। 25 জুলাই, 2025 এ এর প্রকাশের পর থেকে ঘাতক এর 90% সমালোচনামূলক অনুমোদনের রেটিংটি বজায় রেখেছে পচা টমেটোএটি দেখার উপযুক্ত প্রমাণ করা।
এর হাস্যরসকে ধন্যবাদ, ঘাতক চেয়ে কিছুটা বেশি হালকা-হৃদয় জ্যাকালের দিনযদিও এটি এখনও বেশ কিছুটা সহিংসতা এবং অন্ধকার মুহুর্ত রয়েছে। শো এই ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম, যদিও, হাউস এবং হাইমোরের পারফরম্যান্সের জন্য ধন্যবাদ। শেষ পর্যন্ত স্পাই থ্রিলার ভক্তদের বিনোদন দেওয়ার জন্য সিরিজটি যথেষ্ট পরিমাণে বেশি।
হত্যাকারী কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখার জন্য উপলব্ধ হবে?
প্রাইম ভিডিও বর্তমানে কেবল যুক্তরাজ্যের শ্রোতাদের জন্য সিরিজ প্রকাশ করেছে
এখনও অবধি, ব্রিটিশ সমালোচকরা নতুন মিনিসারিগুলি উপভোগ করছেন এবং এটি অবশ্যই শ্রোতার আগ্রহের অনেক আকর্ষণ করেছে। তবে বর্তমানে, ঘাতক প্রাইম ভিডিও ইউকেতে কেবল প্রকাশিত হয়েছে। এর অর্থ হ’ল আমেরিকান শ্রোতাদের পক্ষে এটি এখনও উপলভ্য নয়।
আমেরিকান শ্রোতাদের কাছে শিরোনাম কখন পাওয়া যাবে তার জন্য অ্যামাজন কোনও তারিখ ঘোষণা করেনি না কেন শোটি সর্বত্র প্রকাশিত হয়নি তা ব্যাখ্যা করেনি। এটা সম্ভব যে স্ট্রিমার এই যুক্তরাজ্যের এই রিলিজটি সিরিজের প্রতি আগ্রহের জন্য ব্যবহার করার আশা করছে এবং বর্তমান সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে ভালভাবে বড করেছে।
মজার বিষয় হল, এই সিরিজের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া আরও মিশ্রিত হয়েছে, দর্শকরা উল্লেখ করেছেন যে লেখার এবং লড়াইয়ের দৃশ্যগুলি সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাইহোক, শোয়ের ছয়টি পর্ব জুড়ে বিনোদনমূলক এবং ভক্তদের কাছে আবেদন করার জন্য যথেষ্ট রোমাঞ্চকর চেয়ে বেশি জ্যাকালের দিনএটি যুক্তরাজ্যের শ্রোতাদের জন্য চেক আউট করার মতো।
সূত্র: ফ্লিক্সপ্যাট্রোল, পচা টমেটো
