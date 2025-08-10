জ্যাকি চ্যান বলেছেন যে চলচ্চিত্রের অর্থ-কেন্দ্রিক স্টুডিওগুলির কারণে মানের অভাব রয়েছে

জ্যাকি চ্যান লোকারনোতে একজন প্রশ্নোত্তর শ্রোতাদের বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে বড় বড় হলিউড স্টুডিওগুলি অর্থের প্রতি তাদের আবেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন তার সাথে সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাণকে দমন করছেন।
চ্যান বলেছিলেন, “আমি মনে করি পুরানো সিনেমাগুলি আজকের চেয়ে ভাল।”
“এই মুহুর্তে, প্রচুর বড় স্টুডিও, তারা চলচ্চিত্র নির্মাতা নয়, তারা ব্যবসায়িক ছেলেরা They তারা 40 মিলিয়ন বিনিয়োগ করে এবং মনে করে, ‘আমি কীভাবে এটি ফিরে পেতে পারি?’ এবং আপনি এখন একটি ভাল সিনেমা করা খুব কঠিন। “
চ্যান আজ সকালে একটি প্যাকড আউট প্রশ্নোত্তর সেশনে লোকারনোর প্রধান জিওনা নাজারোর সাথে কথা বলছিলেন, যেখানে তিনি তার কেরিয়ারের ক্রেডিটগুলির মধ্য দিয়ে দৌড়েছিলেন, একাধিক লুসিড এবং অত্যন্ত বিনোদনমূলক গল্পগুলি বলেছিলেন যে তিনি তার ব্যবসায়ের সূচনা সম্পর্কে, এবং কীভাবে তিনি তার সবচেয়ে বিপজ্জনক স্টান্টগুলি সম্পন্ন করেছিলেন।
আলোচনার সময় প্রধান থ্রোরলাইনটি ছিল সিনেমা ক্রাফ্টের প্রতি চ্যানের উত্সর্গ, বিশেষত তিনি কীভাবে চলচ্চিত্রের সেটে প্রতিটি ভূমিকা শিখতে কাজ করেছিলেন, স্টান্ট দিক থেকে অভিনয় এবং সাউন্ড পর্যন্ত। চ্যান পরে রসিকতা করেছিলেন যে এশিয়ান সিনেমায় কেবল দু’জন অভিনয়শিল্পী ছিলেন যাদের একই বিস্তৃত দক্ষতা ছিল।
“সমস্ত এশিয়ার মধ্যে কেবল দু’জন পরিচালকই সবকিছু করতে পারেন: লেখা, পরিচালনা, অভিনয়, স্টান্ট সমন্বয়, স্টান্ট ফাইটিং এবং সম্পাদনা। মাত্র দুটি,” তিনি শুরু করেছিলেন। “একজন হ’ল সাম্মো হ্যাং, দ্বিতীয়টি হলেন জ্যাকি চ্যান।”
প্রবীণ হংকংয়ের অভিনেতা পরে যোগ করেছেন: “এবং আমি আরও ভাল কারণ আমি কীভাবে গান করতে জানি।”
চ্যান লোকারনোতে শ্রোতাদের বলতে থাকলেন যে তিনি কীভাবে গান করবেন তা শেখার জন্য একযোগে প্রচেষ্টা করেছিলেন কারণ তিনি ভবিষ্যতকে কেবল স্টান্ট পারফর্মার হিসাবে দেখেন নি। চ্যান বিশেষভাবে আমাদের গভীর রাতে মার্কিন টক শোতে তাঁর প্রথম উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যেখানে তাকে প্রায়শই স্টান্ট বা লড়াই করতে বলা হয়েছিল।
“আমি চিরকাল এটি করতে পারি না It’s এটি কেবল এত বিপজ্জনক,” চ্যান চিন্তাভাবনা স্মরণ করে। “আমি যাই হোক না কেন স্টেশনে যাব, তারা আমাকে কীভাবে ঘুষি মারতে হবে এবং আমাকে কীভাবে লাথি মারতে হবে তা দেখিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমার কী করা উচিত? আমার কীভাবে গান করা উচিত তা শিখতে হবে। তারপরে আমি কীভাবে গান করতে শিখতে শুরু করি।” চ্যান যোগ করেছেন যে তিনি দ্রুত দীর্ঘায়ুতাটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তার পেশাদার লক্ষ্যগুলি স্যুইচ করেছেন এবং শ্রোতাদের বলেছিলেন: “আমি এশিয়ান রবার্ট ডি নিরো হতে চাই।”
তবে চ্যান শ্রোতাদের বলেছিলেন যে 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে, তিনি হলিউডের চলচ্চিত্রগুলি তৈরি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ তিনি আমেরিকান শ্রোতাদের সাথে যোগাযোগ করতে অক্ষম ছিলেন এবং তিনি যে স্ক্রিপ্টগুলি দেওয়া হয়েছিল তার গুণমান তিনি অপছন্দ করেছিলেন।
চ্যান যোগ করেছেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি পিছনে রেখে যাওয়ার আগে আরও একটি প্রকল্পের চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এটি ছিল তাঁর এখন-সেমিনাল বন্ধু কপ ফ্লিক, রাশ আওয়ার।
“রাশ আওয়ার। এটা শেষ চেষ্টা ছিল। যদি এটি সফল না হয়, তবে আমি শেষ করি, “চ্যান আরও বলেন, বাজেটের উপর সীমাবদ্ধতা এবং অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলির জন্য ছোট জায়গার সীমাবদ্ধতার সাথে চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা নিখুঁত ছিল না। তবে এটি একটি শুরু ছিল, তিনি বলেছিলেন।
“আমি মনে করি রাশ আওয়ার সংস্কৃতি বদলেছে, ”চ্যান বলেছিলেন।
প্রবীণ হংকংয়ের অভিনেতা আরও যোগ করেছেন যে হলিউডে তাঁর ক্যারিয়ারের লক্ষ্য সর্বদা “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে একটি ক্রস-সাংস্কৃতিক সেতু হতে হবে।”
ক্যারিয়ার কৃতিত্বের জন্য উত্সবটির পার্দো আল্লা ক্যারিয়ারা অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য চ্যান এই বছর লোকারনোতে ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকনির্দেশনা চলচ্চিত্র, প্রকল্প ক এবং পুলিশ গল্পউত্সবে প্রদর্শিত।
লোকারনো 16 আগস্ট শেষ হয়।