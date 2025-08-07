জ্যাক টেলর বলেছেন 1 বেনগাল আরবি শিবিরে মাথা ঘুরছে

You are Here
সিনসিনাটি বেঙ্গলসের ব্যাকফিল্ডে একটি উদীয়মান তারকা রয়েছে।

চেজ ব্রাউন প্রশিক্ষণ শিবিরে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং প্রধান কোচ জ্যাক টেলর সম্প্রতি দৌড়ানোর জন্য একটি ব্রেকআউট মরসুমের পূর্বাভাস দিয়েছেন।

“আমি মনে করি চেজ ব্রাউন একটি বিশাল প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে।

ব্রাউন 2023 এনএফএল খসড়াটিতে পঞ্চম রাউন্ডের পিক হিসাবে এনএফএল-তে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার রুকি প্রচারে জো মিক্সনের ব্যাকআপ হিসাবে কিছু কাজ পেয়েছিলেন।

তারপরে, বেনগালস তাকে দ্বিতীয় মৌসুমে জ্যাক মোসের সাথে বিভক্ত করে রেখেছিল, তবে মসের ঘাড়ের আঘাত এবং তার নিজের দক্ষ খেলার সাথে ব্রাউন নিজেকে প্রথম নম্বর বল বাহক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

বেঙ্গালরা আক্রমণাত্মক লাইন কোচ এবং চলমান গেম কো -অর্ডিনেটর ফ্র্যাঙ্ক পোল্যাকের কাছ থেকে চলে এসেছিল এবং ব্রাউন এখন এমন একটি অপরাধের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অংশ হিসাবে প্রত্যাশা করে যা কোয়ার্টারব্যাক জো বুরোর বাহুতে প্রচুর নির্ভর করেছিল।

নেতিবাচক গেমের স্ক্রিপ্ট এবং বুরোর ভারী ব্যবহার সত্ত্বেও, ব্রাউন গত মৌসুমে 360 রিসিভ ইয়ার্ড এবং 11 টি টাচডাউন (সাতটি ছুটে যাওয়া) যোগ করে 1,000 রাশিং ইয়ার্ডের 10 লাজুক পড়েছিল।

বেঙ্গলরা জানে যে এবার প্রায় ত্রুটির জন্য তাদের কোনও মার্জিন নেই এবং টেলর মরসুমের শুরু থেকেই তার কাজের জন্য কোচিং করতে পারেন।

প্রত্যেকেই জানেন যে বুরো বহুবর্ষজীবী এনএফএল এমভিপি প্রার্থী হিসাবে সক্ষম, তবে তারা তাদের সংগ্রামী প্রতিরক্ষা একটি সাহায্যের হাত দেওয়ার জন্য রান প্রতিষ্ঠা এবং গেমের টেম্পো নিয়ন্ত্রণ করেও উপকৃত হতে পারে।

ব্রাউন আরও বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তিনি প্রমাণ করার অপেক্ষায় রয়েছেন যে তিনি এনএফএল -এর অন্যতম গতিশীল চলমান পিঠ।

পরবর্তী: বেঙ্গলস রুকি শিবিরে মাথা ঘুরছে



