জ্যাক দ্য রিপার রহস্য সন্দেহভাজনকে জেনেটিক লিঙ্ক হিসাবে ‘সমাধান’ করেছে

একজন গবেষক দাবি করেছেন যে জ্যাক দ্য রিপারের ১৩6 বছরের পুরানো রহস্য সমাধান করেছেন, একটি “100 শতাংশ” ডিএনএ ম্যাচটি কুখ্যাত সিরিয়াল কিলারকে দীর্ঘদিনের সন্দেহভাজনকে সংযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন।

রাসেল এডওয়ার্ডস, যিনি এই মামলাটি তদন্ত করতে কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন, বলেছেন যে রিপারের শিকারদের একজন, ক্যাথরিন এডোউস, পোলিশ-বংশোদ্ভূত নাপিত অ্যারন কোসমিনস্কির সাথে মিলে যাওয়া অপরাধের দৃশ্যে পাওয়া একটি রক্তাক্ত শাল থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ।

“It’s very difficult to put into words the elation I felt when I saw the 100 per cent DNA match,” Edwards said. “এটি বংশধরদের জন্য বন্ধ এবং একধরণের ন্যায়বিচার নিয়ে আসে।”

১৮৮৮ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে লন্ডনের হুইটচ্যাপেল জেলার পাঁচজন মহিলার নৃশংস হত্যার ক্ষেত্রে কোসমিনস্কি দীর্ঘদিন ধরে প্রধান সন্দেহভাজন ছিলেন। ঘাতক, যিনি কখনও পরিচয় পাননি, ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডকে সন্ত্রস্ত করেছিলেন, তার শিকারদের বিকৃত করে এবং সেই মনিকারকে উপার্জন করেছেন যা ইতিহাসের অন্যতম হয়ে উঠেছে যা ইতিহাসের অন্যতম হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় রহস্য।

এডওয়ার্ডস, বংশগতিবিদদের পাশাপাশি কাজ করা, কোসমিনস্কির একজন জীবিত আত্মীয়কে সনাক্ত করেছিলেন, যিনি একটি ডিএনএ নমুনা সরবরাহ করতে সম্মত হন। শালটিতে পাওয়া জেনেটিক উপাদানগুলির বিরুদ্ধে যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন এটি একটি ম্যাচ পেয়েছে বলে জানা গেছে।

এখন, এডোউস এবং কোসমিনস্কির বংশধররা হত্যাকারীর পরিচয়টি আইনত নিশ্চিত করার জন্য একটি সরকারী অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

“আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে,” এডডোসের বংশধর ক্যারেন মিলার বলেছিলেন। “এখন আমাদের এই তদন্তের প্রয়োজন আইনত খুনিটির নামকরণ করার জন্য।”

২০০ 2007 সালে নিলামে কেনা শালটি এডডোউসের দেহের কাছে পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়েছিল। ফরেনসিক বিশ্লেষণ ভুক্তভোগী এবং কোসমিনস্কি উভয়ের কাছ থেকে ডিএনএর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে, তার বিরুদ্ধে মামলাটিকে আরও জোরদার করেছে।

পোল্যান্ডের অভিবাসী কোসমিনস্কি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন বলে জানা গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত একটি আশ্রয়ে রাখা হয়েছিল, যেখানে তিনি ১৯১৯ সালে মারা যান।

যদিও অনেক ians তিহাসিক এবং বিশেষজ্ঞরা এই জাতীয় কোনও অপরাধের দৃশ্য থেকে ডিএনএ প্রমাণের বিষয়ে সংশয়ী রয়েছেন, ব্রেকথ্রু সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে এটি এই মামলার একটি মোড়কে চিহ্নিত করেছে। এডওয়ার্ডস একটি তদন্তের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য একটি আইনী দলকে একত্রিত করেছেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে আধুনিক ফরেনসিক বিজ্ঞান অবশেষে রিপারকে আনমস্ক করে দিয়েছে।

জ্যাক রিপারের সন্ত্রাসের রাজত্ব লন্ডনকে ভয়ে ভয়ে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যা হত্যাকারীকে ধরতে পুলিশের ব্যর্থতার ব্যাপক সমালোচনা করেছিল। অ্যারিস্টোক্র্যাটস, চিকিৎসক এবং এমনকি আমেরিকান সিরিয়াল কিলার এইচএইচ হোমস সহ কয়েক দশক ধরে অসংখ্য তত্ত্ব এবং সন্দেহভাজনরা আবির্ভূত হয়েছে।

যদি আদালতে গৃহীত হয় তবে এডওয়ার্ডসের অনুসন্ধানগুলি শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের দীর্ঘতম চলমান অপরাধের রহস্যগুলির মধ্যে একটিতে অবসান ঘটাতে পারে।