জ্যাক পল নভেম্বরে আটলান্টা প্রদর্শনীতে ট্যাঙ্ক ডেভিসকে লড়াই করতে পারেন
জ্যাক পল নভেম্বরে আটলান্টা প্রদর্শনীতে ট্যাঙ্ক ডেভিসকে লড়াই করতে পারেন

জ্যাক পলের পরবর্তী লড়াই সেট করা হয়েছে।

ইউটিউবার-পরিণত-বক্সার ১৪ নভেম্বর জর্জিয়ার আটলান্টায় স্টেট ফার্ম অ্যারেনায় একটি প্রদর্শনী ম্যাচে গ্রাভন্টা “ট্যাঙ্ক” ডেভিসের মুখোমুখি হবেন।

মাইক টাইসনের সাথে তাঁর বিতর্কিত লড়াইয়ের অনুরূপ ফ্যাশনে নেটফ্লিক্স এই বছরের শেষের দিকে প্রধান ইভেন্টটি হোস্ট করবে।

জ্যাক পল ক্যালিফোর্নিয়ার আনাহিমে শনিবার, ২৮ শে জুন, ২০২৫ শনিবার জুলিও সিজার শ্যাভেজ জুনিয়রের বিপক্ষে ক্রুজার ওয়েট বক্সিং ম্যাচের সময় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। (এপি ফটো/এটিয়েন লরেন্ট)

পল, যিনি সাতটি নকআউট সহ তাঁর বক্সিং কেরিয়ারে 12-1, তিনি ইতিমধ্যে এক্স-তে ট্র্যাশ টক শুরু করেছেন।

পল বলেছিলেন, “গার্ভন্টা আমার নামটি খুব বেশি সময় ধরে অসম্মান করে আসছে। “হ্যাঁ, তিনি বিশ্বের শীর্ষ পাউন্ড-পাউন্ড বক্সারদের একজন, তবে আমার মূলমন্ত্রটি যে কোনও সময়, যে কোনও সময় যে কোনও জায়গায়, যে কোনও জায়গায়, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে।

বক্সার জুলিও সিজার শেভেজ জুনিয়র। জ্যাক পলের কাছে ক্ষতির কয়েক সপ্তাহ পরে অভিযোগযুক্ত কার্টেল সম্পর্কের জন্য নির্বাসিত

“গোলিয়াথ” সম্ভবত ব্রিটিশ প্রো অ্যান্টনি জোশুয়া বোঝায় যিনি দুই বারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। তিনি এবং পল আলোচনায় ছিলেন, তবে নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে তারা ভেঙে পড়েছিল বলে জানা গেছে।

যদিও ডেভিস কখনও লড়াই হারাতে পারেনি, তবে তার শেষটি বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল। তিনি মার্চ মাসে ব্রুকলিনের বার্কলেস সেন্টারে ল্যামন্ট রোচের সাথে ড্রয়ের লড়াই করেছিলেন, যার মধ্যে ডেভিসের হাঁটু-ডাউন অন্তর্ভুক্ত ছিল যা নবম রাউন্ডে নকআডাউন হিসাবে ডাকা হয়নি।

গ্রিন এবং বেগুনি রঙের কাণ্ডে গ্রাভন্টা ডেভিস নেভাদার লাস ভেগাসে 22 এপ্রিল, 2023-এ টি-মোবাইল অ্যারেনায় তাদের ক্যাচওয়েট বাউটের সময় সপ্তম রাউন্ডে নকআউট করে কালো ট্রাঙ্কসে রায়ান গার্সিয়াকে পরাজিত করার পরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। (আল বেলো/গেটি চিত্র)

ডেভিস ১ 16 আগস্ট আবার রোচের মুখোমুখি হবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে অপকর্মের ব্যাটারি-ঘরোয়া সহিংসতার জন্য গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তিনি আইনী পরিস্থিতিতে পড়েন। তাঁর প্রাক্তন বান্ধবী তাকে ১৫ ই জুনের বিভেদ চলাকালীন তাকে মাথার পিছনে আঘাত করে এবং তাকে চড় মারার অভিযোগ করেছিল। তার প্রাক্তন বান্ধবী মামলা করতে অস্বীকার করার পরে গত সপ্তাহে এই অভিযোগটি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, পলের শেষ লড়াইটি জুনে জুলিও সিজার শ্যাভেজ জুনিয়রের বিপক্ষে ছিল, যেখানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে জিতেছিলেন। ক্রুজার ওয়েট বিভাগের ১৪ নম্বরের প্রতিযোগী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এই বিজয় তাকে গত মাসে একটি ওয়ার্ল্ড বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন (ডাব্লুবিএ) র‌্যাঙ্কিং দিয়েছে।

ওজন শ্রেণীর কথা বললে, নভেম্বর মাসে তাদের লড়াইয়ের আগে এই দুই যোদ্ধার মধ্যে এটি একটি প্রধান গল্পের গল্প হবে। পলের 6-ফুট -1 ফ্রেমের তুলনায় পলের ওজন কমপক্ষে 50 পাউন্ডের ওজন, যিনি 5 ফুট -5।

জ্যাক পল এবং গার্ভন্টা “ট্যাঙ্ক” ডেভিস নেটফ্লিক্সে নভেম্বরে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে লড়াই করতে চলেছেন। (গেটি)

নেটফ্লিক্স ১৩ ই সেপ্টেম্বর ক্যানেলো আলভারেজ এবং টেরেন্স ক্র্যাফোর্ডের মধ্যে একটি বাউটের হোস্ট করবে, যা সেরা পাউন্ড-ফর-পাউন্ড বক্সারদের মধ্যে দু’জনকে একটি রিংয়ে পা রাখার জন্য।

স্কট থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



