জ্যামের গ্রাম! বিউটি স্পটে যেখানে লরিগুলি আঁটসাঁট রাস্তায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় তারা বলে যে তারা কেন এখন 8 মিলিয়ন ডলার মেরামত প্রয়োজন

একটি ছোট ডরসেট গ্রামের বাসিন্দারা বলেছেন যে এর মাধ্যমে লরিগুলি পরিচালনা করার সিদ্ধান্তটি এখন £ 8 মিলিয়ন মেরামত কাজের জন্য দোষী।
কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন যে একটি মারাত্মক ভূমিধস একটি অস্থির বাঁধের কারণে যানবাহনগুলি চূর্ণ করতে পারে যা তারা বলে যে তারা বলেছে যে আরও জোরদার করা দরকার।
তবে মেলবুরি আব্বাসের বাসিন্দারা দাবি করেছেন যে গাছের আচ্ছাদিত ope াল কেবল যে পরিমাণ বড় লরিগুলি পেরিয়ে যায় তার দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
এক দশক ধরে গ্রামের মধ্য দিয়ে সি 13 রোডটি নিয়মিতভাবে এইচজিভিগুলি সরু রাস্তায় আঁটসাঁট বাঁকগুলিতে আটকে যাওয়ার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।
লরিগুলি এমন চিহ্নগুলি দ্বারা রাস্তায় নামানো হয় যা তাদেরকে মূল এ 350 থেকে সরিয়ে দেয় যা গ্রামের সমান্তরালে চলে।
এখন গ্রামবাসীরা এইচজিভিগুলির জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক একমুখী সিস্টেম তৈরি করতে চায়, উত্তর-পশ্চিম লরিগুলি এ রাস্তা ব্যবহার করে।
সি 13 এর রাস্তায় 350 মিটার দীর্ঘ খাড়া প্রসারিতকে দিনাহর ফাঁকা বলা হয়। একটি খাড়া এবং সরু ঝুঁকিতে, এটি ট্র্যাফিক লাইট দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ট্র্যাফিকের প্রবাহ সহ একমুখী রাস্তা।
তবে গ্রামবাসীরা বলছেন যে দিনাহর ফাঁকা, উভয় উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে ট্র্যাফিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল এবং মেলবুরি আব্বাসকে ‘জ্যামের গ্রাম’ নামে অভিহিত করা হয়েছিল।
কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন যে প্রাচীন রাস্তার পাশের ব্যাংকটি শক্তিশালী না করা হলে একটি মারাত্মক ভূমিধস যা পাসিং যানবাহনকে চূর্ণ করতে পারে।
ডরসেট কাউন্সিল একটি খাড়া বাঁধে ভূমিধসের ঝুঁকি চিহ্নিত করেছে এবং এটি স্ট্যাবেলাইজ করতে 8 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছে।
প্রকল্পটি দেখতে পাবে প্রায় এক হাজার গাছ ফেলেছে এবং ব্যাংকটি এতে চালিত বড় ইস্পাত মাটির নখ দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে।
পরিকল্পিত কাজের আগে, পুরো রাস্তাটি পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যখন নিন্দিত গাছগুলির একটি ব্যাট জরিপ হয়।
মেলবুরি আব্বাস প্যারিশ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডেরেক কোম্বস বলেছেন: ‘ডরসেট কাউন্সিল বলছে যে ব্যাংকটি অনিরাপদ এবং এটি ভেঙে পড়লে একটি গাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারে।
‘আমি এখানে 30 বছর ধরে রয়েছি এবং আমি যে কোনও পতন দেখেছি তা একেবারে ন্যূনতম হয়েছে।
‘তবে যদি ব্যাংকটি দুর্বল হয়ে যায় তবে এটি হ’ল কারণ যে লরিগুলি তারা ফাঁকা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় একটি কম্পনের নরক তৈরি করে।
‘তাদের রক্তাক্ত রাস্তাটি একা ছেড়ে এইচজিভিগুলি A350 এ প্রেরণ করা উচিত।
‘এটি একটি সি-শ্রেণীর রাস্তা তবে আমরা এখন এক ঘন্টার মধ্যে এখানে 700 টিরও বেশি যানবাহন দিয়ে যাচ্ছি। রাশ আওয়ারে সবসময় কিছু ঘটে থাকে।
‘এক লরি আমার বাড়ির দিকে পাহাড়ের নীচে নেমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং আমার হেজের 100 ফুট বের করে নিয়েছিল।
ডরসেট কাউন্সিলটি রাস্তাটি সাবাবালাইজ করার জন্য £ 8 মিলিয়ন কাজের পরিকল্পনা করছে। চিত্রযুক্ত: দিনাহর ফাঁকের খাড়া একমুখী বিভাগ
এইচজিভিগুলি সরু রাস্তায় আঁটসাঁট বাঁকগুলিতে আটকে যাওয়ার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে গ্রামটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।
‘কাউন্সিলটি জমির মালিকদের কাছ থেকে সি 13 এর উভয় পাশের ব্যাংকগুলি কেনা বাধ্যতামূলক। তারা এক হাজার গাছ ছড়িয়ে দেবে, রাসায়নিক স্প্রে করবে এবং ব্যাঙ্কে পাইলিংয়ের অংশগুলি তারের জাল দেবে।
‘কাউন্সিল মনে হয় এটি কাজ করবে বলে মনে হচ্ছে।
‘তবে গাছগুলি বেশিরভাগ জল চলে যায় যা নদীতে নেমে যায় তাই এখন কোথায় যাবে?
‘তারা ব্যাট জরিপ করতে পাঁচ দিনের জন্য সবেমাত্র রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। লোকেরা দিনের সময় বাদুড় গণনা করার চেষ্টা করছে।
‘এদিকে, রাস্তা বন্ধের ফলে অন্য কোথাও ট্র্যাফিক তৈরি হয়েছিল। এটি একটি রসিকতা। ‘
স্থানীয় বাসিন্দা তামসিন রেনল্ডস সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রস্তাবিত m 8m কাজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন: ‘সুতরাং এই অঞ্চলের সমস্ত বন্যজীবন তারা ব্যাংকগুলিতে উদ্ভিদকে হত্যা করার জন্য যে রাসায়নিক ব্যবহার করছে তাদের সাথে বিষ প্রয়োগ করা হবে।
‘এটি রক্তাক্ত জঘন্য, সমস্ত গাছ খালি এবং জমি চ্যাপ্টা।’
তিনি দাবি করেছেন যে সি 13 ব্যবহার করে যানবাহনের জন্য 7.5 টন ওজনের সীমা অপসারণের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের জন্য গ্রামটিকে একটি বলির ছাগল করা হয়েছে। ‘
তবে ডরসেট কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে সি-রোড ব্যবহার করে এইচজিভিগুলি বাঁধকে দুর্বল করার কারণ হয়নি।
তারা বলেছিল: ‘সাম্প্রতিক বাধ্যতামূলক ক্রয় আদেশের পাবলিক তদন্তের সময় এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল।
‘সংক্ষেপে, ভারী পণ্য যানবাহনগুলি দিনাহর ফাঁকে ope ালু অস্থিরতার মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় নি।
‘তবে, আমরা ope াল স্থায়িত্বের উপর এইচজিভি ট্র্যাফিকের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করতে কমিশন (একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম) করেছি।
‘জনসাধারণের তদন্তের সময় অনুসন্ধানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, এটি নিশ্চিত করে যে যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ ope ালু ব্যর্থতা ভূগর্ভস্থ জল বা বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের দ্বারা ট্রিগার করা হয়েছে, কম্পন নয়, এবং এইচজিভিএস থেকে কম্পনটি ope ালের অস্থিরতার একটি কম সাধারণ কারণ।
‘মূল্যায়নটি আরও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রস্তাবিত মাটির পেরেকিং স্কিমটি এইচজিভি থেকে কোনও কম্পন সম্পর্কিত ঝুঁকি কার্যকরভাবে প্রশমিত করবে।’
কাউন্সিলর জেন সোম্পার, যিনি ডরসেট কাউন্সিলের মেলবুরি আব্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেন, বলেছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এখনই কাজ করতে হবে।
তিনি বলেছিলেন: ‘যতদূর কাউন্সিল সম্পর্কিত ছিল, কাজ করতে ব্যর্থতার অর্থ কর্পোরেট হত্যাকাণ্ডের প্রশ্ন হবে, যদি কোনও ঘটনা ঘটে থাকে এবং জমির মালিকানা কাউন্সিলের কাছে চলে যায়, জমির মালিকদের কাছ থেকে দায় তুলে দেয়।’
সরু রাস্তাটি ব্রিটেনের অন্যতম বাঁকানো রাস্তা থেকে এক মাইল দূরে বসে আছে – জিগ জাগ হিল, এটি চুলের পিন এবং খাড়া ঝোঁকের জন্য বিখ্যাত।