জ্যালেন রামসে স্টিলারদের ব্যবসায়ের বিষয়ে সৎ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন
জ্যালেন রামসে স্টিলারদের ব্যবসায়ের বিষয়ে সৎ চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছেন

জ্যালেন রামসে এবং মিয়ামি ডলফিনের জন্য প্রত্যাশার মতো বিষয়গুলি কার্যকর হয়নি।

স্বাস্থ্যকর হলে তিনি মাঠে পার্থক্য নির্মাতা ছিলেন এবং লকার রুমে তিনি সর্বদা ইতিবাচক উপস্থিতি ছিলেন।

যাইহোক, দলটি প্রত্যাশা অনুযায়ী বাঁচতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার বয়স এবং বড় বেতন দেওয়া, উভয় পক্ষের জন্য একটি নতুন বাড়ি খুঁজে পাওয়া আরও বেশি অর্থবোধ করেছে।

তারপরে আবার, দলটি তার দ্বারা সঠিকভাবে করতে চেয়েছিল।

এটি কেবল তাদের বইগুলি তাদের বই বন্ধ করার বিষয়ে নয়, সঠিক পরিবেশটি খুঁজে পাওয়ার বিষয়েও নয়।

এই কারণেই, যখন তাঁর চলে যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অল-প্রো কর্নারব্যাক ডলফিনদের যেভাবে তার বাণিজ্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে তার জন্য প্রশংসা করেছিল।

“এটি কিছুটা মিনিটের জন্য কাজ করছিল। বিষয়গুলি সঠিক উপায়ে একত্রিত করতে হয়েছিল। বিষয়গুলি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ডলফিনস, স্টিলারদের কাছে একত্রিত হতে হয়েছিল I এটি খুব উন্মুক্ত যোগাযোগ ছিল না।

অবশ্যই, রামসে আর সুপারস্টার নয়, লকডাউন কর্নারব্যাক তিনি তাঁর উত্তরাধিকারে ছিলেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি তার অবস্থানের সেরা খেলোয়াড়দের একজন নন এবং তিনি এখনও একটি প্রতিযোগী দলকে মাধ্যমিকটিতে ব্যাপক উত্সাহ দিতে পারেন।

পিটসবার্গ স্টিলাররা সর্বদা তাদের প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিল, এবং মাইক টমলিনের সাথে হেলমে, এটি শীঘ্রই কোনও সময় পরিবর্তন হবে না।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে রামসে সুরক্ষার ক্ষেত্রে রূপান্তর করা আরও ভাল হবে, ঠিক যেমনটি অন্য অনেক কর্নারব্যাক অতীতে একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে গেলেও।

মিনকা ফিৎসপ্যাট্রিকের সাথে মিয়ামিতে ফিরে এসে তিনি সমস্ত মাধ্যমিক জুড়ে লাইন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

যাই হোক না কেন, তার জন্য ট্রেড করা একটি স্টিলার্স দলের একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল যার চ্যাম্পিয়নশিপ উইন্ডোটি এই বছরের পরে বন্ধ হতে পারে।

