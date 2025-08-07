জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকের ব্ল্যাকহোলটি আবিষ্কার করেছেন

জ্যোতির্বিদদের একটি আন্তর্জাতিক দল চিহ্নিত করেছে প্রথম দিকের ব্ল্যাকহোল কখনও নিশ্চিতএকটি প্রাচীন বেহমথ যা বিগ ব্যাংয়ের মাত্র 500 মিলিয়ন বছর পরে বিদ্যমান। আবিষ্কারটি প্রাচীন গ্যালাক্সিগুলির একটি রহস্যময় শ্রেণীর জন্য নতুন ক্লু সরবরাহ করতে পারে যা মহাজাগতিকের প্রচলিত তত্ত্বগুলিকে বিভ্রান্ত করে।
একটি নতুন কাগজ প্রকাশিত অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নাল লেটারসগবেষকরা ক্যাপার্স-এলআরডি-জেড 9-একটি দূরবর্তী, গ্যাস-এনশ্রোডেড গ্যালাক্সিকে তার কেন্দ্রের একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল সহ বর্ণনা করেছেন। এটি প্রায় 13.3 বিলিয়ন বছর পূর্বের, এমন একটি বিষয় যখন মহাবিশ্বটি তার বর্তমান বয়সের মাত্র 3% ছিল। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা চিহ্নিত, ক্যাপার্স-এলআরডি-জেড 9 অনেকগুলি “লিটল রেড ডট” গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে একটি-এই অদ্ভুত সংস্থাগুলি টেলিস্কোপের মিশনের প্রথম বছরের মধ্যে ওয়েব চিত্রগুলিতে পপ আপ শুরু করতে শুরু করে।
নতুন গবেষণার সহ-লেখক স্টিভেন ফিনকেলস্টেইন এবং অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমিক ফ্রন্টিয়ার সেন্টারের ডিরেক্টর স্টিভেন ফিনকেলস্টেইন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, “লিটল রেড ডটস আবিষ্কার প্রথম দিকের জেডাব্লুএসটি ডেটা থেকে একটি বড় চমক ছিল, কারণ তারা হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সাথে দেখা গ্যালাক্সির মতো কিছুই দেখেনি।” “এখন, আমরা তারা কী পছন্দ করে এবং কীভাবে তারা এসেছিল তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াধীন।”
ওয়েবের চিত্রগুলিতে তাদের স্কারলেট পিনপ্রিক উপস্থিতির জন্য লিটল রেড ডট গ্যালাক্সির নামকরণ করা হয়েছে, এবং ওয়েবের আগে কোনও দূরবীন এ জাতীয় দূরবর্তী অবজেক্টগুলি সনাক্ত করার জন্য সংবেদনশীলতা বা রেজোলিউশন নেই – তবে কেন তাদের আগে কেউ দেখেনি। তাদের আবিষ্কারটি আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে sens ক্যমত্য ধারণাগুলি প্রশ্নে ফেলে দেয়: যদি এই বস্তুগুলি তারা হয় তবে তাদের শক্তিশালী হালকা নির্গমন বোঝায় যে কিছু গ্যালাক্সি এত বড় এবং এত দ্রুত বেড়েছে যে প্রচলিত তত্ত্বটি তাদের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে পারে না, অনুসারে নাসা।
ফিনকেলস্টেইন এবং তার সহকর্মীরা আজ অবধি লিট রেড ডট গ্যালাক্সির বৃহত্তম নমুনাগুলির একটি সংকলন করেছেন, প্রায় সবগুলিই বিগ ব্যাংয়ের পরে প্রথম 1.5 বিলিয়ন বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। জানুয়ারিতে প্রকাশিত এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই অবজেক্টগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্ভবত ক্রমবর্ধমান সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল রয়েছে। গ্যালাক্সিগুলি কতটা আলোকপাত করে তার জন্য এই সন্ধানের বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তবে তাদের তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য তাদের আরও প্রমাণের প্রয়োজন ছিল।
সুতরাং ফিনকেলস্টেইন এবং কসমিক ফ্রন্টিয়ার সেন্টারের পোস্টডক্টোরাল গবেষক অ্যান্টনি টেলরের নেতৃত্বে একটি দল, যিনি জানুয়ারিতে প্রকাশিত গবেষণায়ও কাজ করেছিলেন, ওয়েবের ক্যাপারস (ক্যান্ডেলস-এরিয়া প্রিজম এপোক অফ রিওনাইজেশন জরিপ) প্রোগ্রামের স্পেকট্রোস্কোপি ডেটা দিয়ে চালিত করেছিলেন। স্পেকট্রোস্কোপি কোনও বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করতে আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করে।
যখন ব্ল্যাক হোলগুলি আশেপাশের গ্যাসের মেঘের সাথে যোগাযোগ করে, তখন এটি একটি স্বতন্ত্র বর্ণালী স্বাক্ষর তৈরি করে: গ্যাস দ্রুত ঘুরে বেড়ায় এবং একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পড়ে যায়, গ্যাস থেকে আলো যা আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, যখন গ্যাস থেকে আলো যা আমাদের দিকে ঝাঁকুনির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে এগিয়ে যায়।
টেলর বলেছিলেন, “এই স্বাক্ষর তৈরি করে এমন আরও অনেক কিছুই নেই,” এবং ক্যাপার্স-এলআরডি-জেড 9 এর কাছে রয়েছে। দলটির মতে এই আবিষ্কারটি প্রথমবারের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই বর্ণালী সংক্রান্ত স্বাক্ষরটি কিছুটা লাল বিন্দু গ্যালাক্সির সাথে যুক্ত খুঁজে পেয়েছেন, এটি ইঙ্গিত করে যে সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলগুলি তাদের অব্যক্ত উজ্জ্বলতার সম্ভাব্য উত্স। কাজটি এই ছায়াপথগুলিকে এত লাল করে তোলে তা ব্যাখ্যা করতেও সহায়তা করতে পারে: যদি আলো যদি একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের চারপাশে গ্যাসের ঘন মেঘের মধ্য দিয়ে যায় তবে এটি লালচে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে প্রসারিত হবে।
টেলর বলেছিলেন, “আমরা অন্যান্য গ্যালাক্সিতে এই মেঘগুলি দেখেছি।” “যখন আমরা এই বস্তুটিকে অন্যান্য উত্সগুলির সাথে তুলনা করি তখন এটি একটি মৃত রিঞ্জার ছিল।”
আবিষ্কারটি ব্ল্যাকহোল বিবর্তনে নতুন অন্তর্দৃষ্টিও সরবরাহ করতে পারে। টেলর এবং তার সহকর্মীরা অনুমান করেছেন যে এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ব্ল্যাকহোলটি প্রচুর – সূর্যের চেয়ে 300 মিলিয়ন গুণ বেশি। ফিনকেলস্টেইন বলেছিলেন, এই আকারের একটি ব্ল্যাকহোল যা মহাবিশ্বে এত তাড়াতাড়ি বিদ্যমান ছিল “ক্রমবর্ধমান প্রমাণকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে যে প্রাথমিক ব্ল্যাক হোলগুলি আমরা যতটা সম্ভব ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল,” ফিনকেলস্টাইন বলেছিলেন। “অথবা তারা আমাদের মডেলগুলির পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক বেশি বিশাল শুরু হয়েছিল।”