‘ঝড় জুনিয়র’ পড়ুন, অগ্রিম

মেক্সিকো
→ মোরেনা বিট্রিজ গুটিরিজ মুলারকে রক্ষা করেছেন: ‘আপনি যেখানেই থাকতে পারেন’: লুইসা মেয়র বর্ণনা করেছিলেন যে লেখক একজন অসাধারণ মহিলা।
→ ইজেকুইল কারডেনাস ফলস, ওরফে ‘স্টর্ম জুনিয়র’, তাম্লিপাসে; তিনি প্রাক্তন উপসাগরীয় কার্টেলের পুত্র: তারা জানিয়েছে যে সশস্ত্র বাহিনীর একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে তদন্ত ফোল্ডারটি খোলা হয়েছিল।
আন্তর্জাতিক
→ নিউইয়র্ক নাইটক্লাবে শ্যুটিংয়ে তিনজন মারা গেছে এবং ১১ জন আহত হয়েছে: আহতরা এমন আঘাতের দ্বারা হাসপাতালে ভর্তি হয় যা তাদের জীবনকে বিপন্ন করে না।
→ পাকিস্তান বন্যার দ্বারা ২4৪ জনকে উন্নত করে; কর্তৃপক্ষ বিদেশী সহায়তা প্রত্যাখ্যান: নদীগুলিতে বন্যার কারণে অবাক হওয়ার পরে কর্তৃপক্ষের আরও ক্ষতি হয়েছে।
কোহুইলা
→ সল্টিলোতে হোটেল কর্মীগুলিতে নেক্রোপসি পালমোনারি থ্রোম্বোয়েম্বোলিয়া নিশ্চিত করুন; গবেষণা পরিবর্তন করতে পারে: কোহুইলার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে খাদ্য প্রস্তুতি তদন্ত করা হবে এবং শ্রমিকের মৃত্যুর পরে হোটেলটিতে স্বাস্থ্য প্রোটোকলগুলি পর্যালোচনা করবে।
→ এনএল: কসমেটিক সার্জারির সময় মারা যাওয়া জাকলিন ‘এন’ এর সাথে যুক্ত রিয়েল এস্টেটে অস্ত্র এবং ড্রাগগুলি সনাক্ত করুন: সাধারণভাবে এসকোবেডো সল্টিলেন্স জাকলিন “এন” এর মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত ফলস্বরূপ, প্রসিকিউটরের অফিস কর্তৃক ন্যুভো লেনের ফেমাইসাইডে বিশেষীকরণ করা অস্ত্র, মাদক ও নথি হিসাবে রইল।
খেলাধুলা এবং শো
→ সাবধান, অ্যাঞ্জেলা! প্রাক্তন নোডাল বলেছেন যার অংশীদারদের সাথে ম্যাকাব্রো ‘মোডাস অপারেন্ডি’ রয়েছে: ‘কিছুই পরিবর্তন হয়নি’: প্রিপায় তাঁর সময়ের গায়কের প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ড লিসা ফার্নান্দা ম্যাকাস নীরবতা ভেঙে একটি পুনরাবৃত্তি প্যাটার্নের অভিযোগ করেছেন।
→ মেক্সিকো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করে এবং চেংদুতে ফ্ল্যাগ ফুটবলের বিশ্ব বিক্পিয়োনাতো পেয়েছে: কোয়ার্টারব্যাক ডায়ানা ফ্লোরস তিনটি স্কোরিং পাস নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল, যখন সল্টিলেন্স পামেলা রেয়েস উইজম্যান কোচিও কর্মীদের অংশ হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন, 2022 সালে খেলোয়াড় হিসাবে স্বর্ণ অর্জনের পরে তার অভিজ্ঞতা অবদান রেখেছিলেন।
লোকেরা কী সম্পর্কে কথা বলে?
→ ‘লর্ড প্যাডেল’ প্রশিক্ষকের কাছে হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা করার জন্য ব্যারিয়েন্টোস কারাগারে প্রবেশ করে: ‘লর্ড প্যাডেল’ এর ঘটনাটি একটি ভিডিও প্রচারের পরে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ভাইরাল হয়েছিল যা একটি সহিংস আগ্রাসন দেখিয়েছিল।
→ টাইগ্রেস বনাম আমেরিকাতে ঝগড়ার পরে গ্রেপ্তার; তারা চিভাস বনাম জুয়ারেজে আগ্রাসনের নিন্দা করে: এই সংস্থাটি মন্টেরেরিতে দু’জন আটক এবং গুয়াদালাজারায় একজন আগ্রাসকের সনাক্তকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, যেখানে রোজিব্লানকোস এবং ব্র্যাভসের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরে স্ট্রাইকার আঙ্গেল জাল্ডভারের পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
→ ক্যামিলো ওচোয়া কে ছিলেন?; ইউটিউবার, ‘প্রাক্তন হিটম্যান’ এবং একটি ফাস্ট ফুড চেইনের পরিবার: ১ August ই আগস্টের প্রথম দিকে, বিষয়বস্তু নির্মাতার হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে, সংগঠিত অপরাধের সাথে যুক্ত।
→ কল্যাণ পেনশন 2025 … 18 থেকে 23 আগস্ট পর্যন্ত কোন উপাধি রেকর্ড করা হয়? (অফিসিয়াল ক্যালেন্ডার): 1 থেকে 30 আগস্ট পর্যন্ত, কল্যাণ মন্ত্রকের মডিউলগুলি নিবন্ধকরণে আগ্রহী মহিলাদের সাথে যোগ দেবে।