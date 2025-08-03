ঝড় ফ্লোরিস লাইভ: কোথায় 90mph বাতাস আশা করবেন | আবহাওয়া | খবর

ঝড় ফ্লোরিস একটি অ্যাম্বার “লাইফ টু লাইফ” বাতাসের সাথে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সর্বনাশকে ধ্বংস করার হুমকি দেয় আবহাওয়া সতর্কতা জায়গায় 70mph অবধি নৃশংস ঝোঁকগুলি স্কটল্যান্ডের অনেক অংশকে হাতুড়ি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেট অফিস অনুসারে বাতাসের গতি কিছু উন্মুক্ত উপকূল, পাহাড় এবং সেতুতে 80 থেকে 90mph পৌঁছতে পারে “সম্ভবত”।
পূর্বাভাসকারী আছে অ্যাম্বার সতর্কতা জারি করা হয়েছে স্কটল্যান্ডের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সোমবার (4 আগস্ট) সকাল 10 টা থেকে 10 টা পর্যন্ত স্থায়ী। ইতিমধ্যে উত্তর অংশগুলির জন্য বাতাসের জন্য একটি হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল ইউকে একই দিন সকাল 6 টা থেকে মঙ্গলবার সকাল 6 টা পর্যন্ত।
এটি একটি লাইভ ব্লগ। সর্বশেষ আপডেটের জন্য নীচে স্ক্রোল করুন।