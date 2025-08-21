ঝামেলাযুক্ত পেস্ট সহ হংকংগাররা নরওয়েতে গৃহহীন বিশ্বকাপে উচ্চতর লক্ষ্য করে

হংকংয়ের দরিদ্রতম কয়েকজনের একটি জেলা শাম শুই পোয়ের একটি পার্কের ভিতরে, আট জনের একটি দল গত পাঁচ মাস ধরে দু’বার সাপ্তাহিক ফুটবল অনুশীলনের জন্য জড়ো হচ্ছে।
তবে তারা কোনও অপেশাদার নয়। ফুটবলাররা নরওয়ের অসলোতে শনিবার শুরু হওয়া বার্ষিক গৃহহীন বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে হংকংয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন।
দলের প্রতিটি সদস্য গত দুই বছরে এক পর্যায়ে গৃহহীনতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আটজন লোক স্কোয়াডে যোগদানের আগে আইন সহ রান-ইন সহ-ঝামেলা পেস্টগুলি কাটিয়ে উঠেছে।
বৃহস্পতিবার, তারা বিশ্বজুড়ে 39 জন পুরুষ দলের বিপক্ষে প্রতিযোগিতা করতে নরওয়ের রাজধানীতে উড়ে যাবে।
“এটি দেখায় যে সমাজ যারা পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দিতে ইচ্ছুক,” যদিও তারা অতীতে বিপথগামী হতে পারে, যদিও এক দশকেরও বেশি সময় ধরে গৃহহীন বিশ্বকাপে হংকংয়ের অংশগ্রহণকে সমন্বয় করেছে, একজন প্রবীণ সমাজকর্মী এনজি ওয়াই-টুং বলেছেন।
গ্লোবাল স্পোর্ট টুর্নামেন্টে মহিলা ফুটবলারদেরও রয়েছে, এই বছর ট্রফির জন্য প্রতিযোগিতা করা 23 জন মহিলা দল রয়েছে।
“এটি সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, এবং এটি কেবল গৃহহীনদের সম্পর্কে নয়,” এনজি ক্যান্টোনিজে বলেছিলেন।
তিনি বলেন, খেলাধুলা সমাজে প্রান্তিকদের যেমন মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা যারা বিভিন্ন ধরণের আসক্তির সাথে লড়াই করে তাদের পুনর্বাসন করে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা করতে পারে।
গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় দলের অধিনায়ক হাবিব আকিল আমজিদ বলেছেন, দলে থাকায় তাকে জীবনের নতুন উদ্দেশ্যকে একটি নতুন ধারণা দেওয়া হয়েছে। 42 বছর বয়সী এই প্রাক্তন জুয়া এবং গাঁজার আসক্তি।
ক্যান্টোনিজে বলেছেন, “আমি এটি শুরু করার পর থেকে আমি অনেক পরিবর্তন করেছি।” “এটি আপনাকে নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে প্রমাণ করার সুযোগ দেয় যা আপনি পরিবর্তন করতে পারেন, আপনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।”
দলের সদস্য ইউ চুন-টুং, দলে আহ গৌ ডাকনাম, চাঁদের শুটিং করছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আশা করছেন হংকং অসলোতে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবে।
“আমি এই দলে আত্মবিশ্বাসী, তাই আমি উচ্চ লক্ষ্য করতে চাই,” 24 বছর বয়সী ক্যান্টোনিজে বলেছিলেন।
‘একটি স্বপ্ন সত্য হয়’
সমাজকর্মী এনজি অনুসারে, দলের আট সদস্য, যার বয়স 20 থেকে 50 এরও বেশি, প্রত্যেকে আসক্তির সাথে লড়াই করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ড্রাগ পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিতে সময় কাটিয়েছেন, আবার কেউ কেউ কারাগারে রয়েছেন।
ইউ এর ক্ষেত্রে এটি ছিল, যিনি 18 বছর বয়সে মাদক সম্পর্কিত অপরাধ করেছিলেন।
ইউ, যিনি 12 বছর বয়সে ফুটবল খেলতে শুরু করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই অপকর্মের কারণে পেশাদার খেলোয়াড় হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেছেন।
“আমি হংকং রেঞ্জার্স এফসির মতো বড় ক্লাবের অনেক যুব স্কোয়াডে খেলেছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমার একবারও প্রো -রাইটিংয়ের চুক্তি হয়েছিল।
২০২২ সালের শেষের দিকে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার পরে, ইউ আবার নিজেকে ফুটবলের পিচে খুঁজে পেয়েছিল। কিছু সময়ের পরে, তাকে সামাজিক কর্মীরা এই বছরের গৃহহীন বিশ্বকাপের জন্য চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ার অনুসরণ না করার জন্য আফসোস করেছেন, তবে হংকংকে তার গৃহহীন দলের সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করা “একটি স্বপ্ন সত্য” হয়েছে।
“ছোটবেলায় আমি প্রায়শই বলেছিলাম যে আমি বিশ্বকাপে হংকংয়ের হয়ে খেলতে চাই, তবে এটি কেবল একটি স্বপ্ন ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “কে অনুমান করবে যে এখন আমি আসলে এটি করতে পারি?”
পিয়ারের প্রভাবের কারণে নিজেকে জুয়া খেলতে এবং গাঁজা ব্যবহার করার জন্য নিজেকে আসক্ত বলে মনে করার পরে আমজিদ দলে যোগ দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে, তিনি এক রাতে এইচকে $ 40,000 এর মতো হারিয়েছিলেন – ড্রাইভার হিসাবে তার বেতন দুই মাসেরও বেশি সময়। আসক্তির জন্য তাকে তার পরিবারের বিশ্বাসের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল এবং গত শীতে তিনি গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন।
ক্যাপ্টেন স্মরণ করেছিলেন, “আমি বাড়িতে যেতে পারিনি, কীভাবে তাদের মুখোমুখি হতে হবে তা আমি জানতাম না।”
তার বন্ধু তাকে জুয়া খেলা এবং গাঁজা ব্যবহার করতে উত্সাহিত করেছিল। আমজিদ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হননি কারণ তিনি “উদ্দেশ্যটির অভাব” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
দলটির নেতৃত্বদানকারী তাকে পুরোপুরি আসক্তিগুলি ছাড়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, কারণ মাদকের ব্যবহার বা এমনকি orrow ণ গ্রহণের মতো অসদাচরণ দল থেকে বহিষ্কার হতে পারে।
আমজিদ দলে যোগদানের পরে দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং তার পর থেকে তাঁর পরিবারের সাথে তার সম্পর্কটি পুনর্নির্মাণ করেছেন।
“ফুটবল অনেক পরিবর্তন করতে পারে It এটি আপনাকে বুঝতে পারে যে অনেক লোক আপনার সম্পর্কে যত্নশীল,” তিনি বলেছিলেন।
সাহায্য করুন, এবং অন্যকে সাহায্য করুন
নরওয়েতে, এই দলের নেতৃত্ব দেবেন কোচ চু ফু-উইং, যিনি প্রায় দুই দশক আগে নিজেই খেলোয়াড় ছিলেন। ৪৩ বছর বয়সী এই হংকংকে ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গৃহহীন বিশ্বকাপে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যখন দলটি 24 তম স্থান অর্জন করেছে – এখনও হংকংয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফলাফল।
চু তার নিজের অস্থির অতীত ছিল, কিশোর বয়সে মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে ফুটবল এবং গৃহহীন বিশ্বকাপে খেলার অভিজ্ঞতা তার পুনর্বাসনে ভূমিকা পালন করেছিল।
সমাজকর্মী এনজি বলেছেন, এই বছর চুর নেতৃত্ব টুর্নামেন্টের মূল মনোভাবকে মূর্ত করেছে – সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দিয়েছে।
চু ক্যান্টোনিজে বলেছিলেন, “আমি মনে করি এই টুর্নামেন্টে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে আমার তরুণ খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব আমার রয়েছে।”
গৃহহীন বিশ্বকাপের একটি অনন্য নিয়ম হ’ল আয়োজকদের মতে খেলোয়াড়রা অন্যদের যোগদানের জন্য আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার জন্য কেবল একবার অংশ নিতে পারে। তবে খেলোয়াড়রা আলাদা ক্ষমতাতে ফিরে আসতে পারে।
লিড কোচ চু ছাড়াও এই বছরের হংকংয়ের দলের পাঁচজন সহকারী কোচ রয়েছে। তারা সবাই এর আগেও গৃহহীন বিশ্বকাপে খেলেছে।
আমজিদ বলেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর বন্ধুরা তাঁর মতো ফুটবলে আবেগ খুঁজে পেতে এবং তাদের জুয়ার আসক্তিগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে।
তিনি বলেন, “আমি অন্যকে একটি ফুটবল দল তৈরি করে… তাদের একত্রিত করার জন্য সহায়তা করতে চাই,” তিনি আরও বলেন, আপনার বন্ধুদের ছেড়ে না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
‘হাল ছাড়ছে না’
গত সপ্তাহে তাদের দ্বিতীয় শেষ প্রশিক্ষণ অধিবেশনে, খেলোয়াড়রা স্পনসরড গিয়ার পেয়েছিল এবং একটি স্বেচ্ছাসেবক কোচ দ্বারা একটি পেশী শিথিলকরণ অধিবেশন দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। তাদের ভ্রমণ ব্যয়গুলি হংকং জকি ক্লাব সহ স্পনসরশিপ দ্বারা সমর্থিত।
তবুও, দলের সদস্যদের জন্য, হংকংকে 10 দিনের জন্য টুর্নামেন্টে খেলতে ছেড়ে যাওয়া বিলাসিতা।
আমজিদ কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ ছুটি নিতে সক্ষম হননি, তাই তিনি তার চাকরি ছেড়ে দেন। “এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে যেতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
ইউ বলেছেন যে তাঁর বস ভাগ্যক্রমে সহায়ক, অন্যদিকে চুকে ভ্রমণের জন্য কোনও অর্থ প্রদানের ছুটি নিতে হবে।
সমাজকর্মী এনজি বলেছেন, টুর্নামেন্টে দলের ফলাফল যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল না।
“ব্যক্তিগতভাবে, আমি বরং দেখব যে তারা হাল ছাড়ার মনোভাব প্রদর্শন করে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি এটি দেখতে চাই, জীবনে হিট হওয়ার পরে তারা উঠে দাঁড়িয়ে আবার লড়াই করতে পারে।”
