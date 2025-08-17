ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গাজানরা কথা বলার সাথে সাথে হামাস ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়াটির মুখোমুখি

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফক্সে প্রথম: ইস্রায়েল যেমন ছিটমহলে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, হামাসের বিরুদ্ধে একটি শান্ত প্রতিরোধের উত্থান হচ্ছে। পূর্ব রাফাহে, শিক্ষকরা নন-হামাস নাগরিক প্রশাসনের অধীনে শান্তি ও সহনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করা প্রথম বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করছেন।
সামির মাউসা মোহাম্মদ আবু মৌসা, অন্যতম শিক্ষিকা, একটি সাক্ষাত্কারে সেন্টার ফর পিস কমিউনিকেশনসকে বলেছেন, “আমি হামাসকে ঘৃণা করি কারণ তারা বৈষম্যমূলক ছিল, তারা চাকরি পোস্ট করার পরেও অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। কাজ পাওয়ার জন্য আপনার সংযোগ থাকতে হয়েছিল।”
তার শ্রেণিকক্ষটি এমন একটি জায়গায় পরিণত হয়েছে যেখানে শিশুরা শিখছে। সাম্প্রতিক পাঠের সময়, তিনি তার ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “কোনও মেয়ের অধিকার লঙ্ঘন করা এবং তাকে তার ঘরে লক করা কি ঠিক আছে?” প্রতিক্রিয়া তাত্ক্ষণিক ছিল: “কোনও উপায় নেই!” বাচ্চারা জবাব দিল। “প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।” তিনি শিক্ষাবিদদের বাইরে শিক্ষার বিস্তৃত মিশনের উপর জোর দিয়েছিলেন।
“আমার মতো লোকেরা শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আশা এবং সুরক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। আমরা যুদ্ধ, গোলাগুলি এবং ধ্বংসমুক্ত পরিবেশে বাস করতে চাই। আমরা দু’বছর ধরে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছি। আমরা আবার শুরু করব এবং শিক্ষা পুনরুদ্ধার করব, God শ্বর ইচ্ছুক।”
পূর্ব রাফাহের প্রচেষ্টা গাজা জুড়ে বিস্তৃত স্থানান্তরকে আয়না করে। নাগরিক, শিক্ষাবিদ এবং কর্মীরা ক্রমবর্ধমান হামাসকে প্রত্যাখ্যান করছেন, এমন একটি সরকারের আহ্বান জানিয়েছেন যা সন্ত্রাসী সংগঠন নয়, বেসামরিক নাগরিকদের সেবা করে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “তারা আমাকে কয়েক মাস ধরে সন্ধান করে আসছে।” হামাসের মতবিরোধের ক্রমবর্ধমান ক্র্যাকডাউন করার কারণে তাকে পলাতকের মতো বাঁচতে বাধ্য করা হয়েছে ..
“আমি জায়গায় জায়গায় চলেছি, লুকিয়ে আছি কারণ আমি হত্যা করতে বা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হতে চাই না। হামাস এভাবেই পরিচালনা করে।”
আল-নাটুর, যিনি ফিলিস্তিনি যুবদের উন্নয়নের জন্যও সভাপতিও বলেছেন, হামাসের বিরোধিতা করা মানুষের সংখ্যা oct অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বেড়েছে।
“এটি একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতি … প্রায় পুরো জনসংখ্যা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।”
আল-নাটুর বলেছেন যে হামাস যে কোনও বিরোধিতা নিরব করার জন্য চরম ব্যবস্থা ব্যবহার করছে। “হামাস সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যা দেখায় আল-কাসাম ব্রিগেডের সদস্যরা মানুষকে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। তারা প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যে কেউ কথা বলেছে তা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছিল, তারা বলেছিল যে তারা তাদের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করবে।”
কায়রো থেকে বক্তৃতা গাজান রাজনৈতিক বিশ্লেষক মখাইমার আবুসাদা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “এটি সাধারণভাবে খুব বিরোধী হামাস, এটি গাজায় হোক বা কায়রোতে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে রয়েছে। ফিলিস্তিনি জনগণ অতীতে 22 মাস ধরে অকল্পনীয় কষ্ট সহ্য করেছে-হ্যামিং সহ্য করে-তাদেরকে হ্যামিং সহ্য করে-তাদেরকে হ্যামপেশন সহ্য করে। 7 অক্টোবর আক্রমণ জন্য। “
তিনি বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি সরকারের অবস্থান, যা হামাসকে বিকল্প বা আলোচনার বিকল্প দেয় না, পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। “সবচেয়ে খারাপটি এখনও আসেনি,” আবুসদা সতর্ক করে দিয়েছিল। “ইস্রায়েলি মন্ত্রিপরিষদের গাজা সিটি এবং পুরো গাজা স্ট্রিপের দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনাটি কেবল পরিস্থিতি আরও বিপর্যয়কর করে তুলবে।”
আবুসাদের মতে ফিলিস্তিনিরা হামাসকে যুদ্ধবিরতি গ্রহণের জন্য এবং আলোচনায় অন্যান্য দলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। “পুরোপুরি হামাসের সাথে আলোচনা করা সাহায্য করে না … হামাসের লোকেরা মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করে না। তারা মনে করে তারা মারা গেলে তারা স্বর্গে যায় That এ কারণেই হামাস যোদ্ধারা আত্মসমর্পণ করার সময় এটি খুব বিরল। তাদের বেশিরভাগই শেষ অবধি লড়াই করে, শহীদ (শহীদ) হয়ে উঠতে চায়। তারা মরতে প্রস্তুত।”
তিনি বলেন, “গাজার কাছ থেকে আমি যে কণ্ঠস্বর শুনি তা হামাসকে পিএ (ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ) বা মিশরকে যুদ্ধবিরতি আলোচনার অংশ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। লোকেরা কেবল এই উন্মাদনার অবসান চায়,” তিনি বলেছিলেন।
নাম প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করা আরেক গাজান এই অনুভূতিগুলি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন। “এটা সত্য যে অনেক লোক এখন হামাসের বিপক্ষে। লোকেরা এ সম্পর্কে নির্দ্বিধায় কথা বলে They তারা আর ভয় পায় না। তারা আর হামাসকে ভয় পায় না। তারা কেবল খুনি, বোকা মানুষ।”
গাজান ম্যান যোগ করেছেন, “গাজার লোকেরা ইস্রায়েলের সাথে লড়াই করতে চায় না,” তবে একই সাথে অনেক গাজান ইস্রায়েলকে বেসামরিক এবং হামাসের মধ্যে পার্থক্য না করার জন্য দোষ দেয়। কেন আমাদের হামাসের মতো একই অঞ্চলে রাখা হচ্ছে? ইস্রায়েলকে যেখানে এই ধারণাগুলি শুরু করা উচিত, এখন আরও বেশি মানুষকে এই ধারণাটি করতে পারে, এখন আরও বেশি লোককে সত্যিকার অর্থে পৌঁছাতে পারে।
“প্রথমবারের মতো লোকেরা কথা বলছে, এমনকি দুর্দান্ত ব্যক্তিগত ঝুঁকিতেও … তারা পরিবর্তন চায় They তারা সহিংসতার অবসান চায় এবং তারা তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে প্রস্তুত,” আল-নাটুর বলেছিলেন।