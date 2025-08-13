টটেনহ্যামের হাতে থাকা চূড়ান্ত “টার্ন” এ পিএসজি কনকুইস্টা সুপার কাপ | আন্তর্জাতিক ফুটবল

বুধবার পিএসজি প্রতিশোধ নিয়েছিল, ক্লাব বিশ্বকাপের হারানো ফাইনাল জয়ের জন্য, প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় সুপার কাপ, পেনাল্টির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল (৪-৩), একটি সমতা (২-২) পরে, একজন টটেনহ্যাম যার হাতে ট্রফি ছিল, কিন্তু গোনালো র্যামের একটি লক্ষ্য নিয়ে প্যারিসিয়ান রাজকুমারদের দেরী জাগ্রত করতে পারেননি।
শেষ সাতটি সংস্করণের চতুর্থবারের মতো, পেনালিসের টাইব্রেকারে সিদ্ধান্তটি এসেছিল, পিএসজি যখন একটি রাত বাঁচাতে পারে তখন এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা দলের উজ্জ্বলতা থেকে দূরে ছিল।
পিএসজি এইভাবে রিয়াল মাদ্রিদকে সফল করে (রেকর্ডধারক, ছয়টি ট্রফি সহ), প্রতিরোধ করে টটেনহ্যাম এসএবং লিভারপুলে (1977, 2001, 2005, 2019), নটিংহাম ফরেস্ট (1979), অ্যাস্টন ভিলা (1982), ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (1991), চেলসি (1998, 2021) এবং ম্যানচেস্টার সিটি (2023) সপ্তম ইংলিশ ক্লাব হিসাবে ফরাসিদের প্রথম শিরোনাম প্রদান করে সপ্তম ইংলিশ ক্লাব হিসাবে যোগদান করেছেন।
উডিনের ফাইনাল, যেখানে প্যারিসিয়ান বেকন থেকে ইতালীয় আন্তর্জাতিক জিয়ানলুইগি ডোনারুম্মা বাদ দিয়ে লুইস এনরিকের ব্যাঙ্কের সাথে পরিবেশটি কিছুটা ঘন ঘন ছিল, সমানভাবে স্বতন্ত্র সময়ের একটি পর্যায়ে দুটি ভিন্ন শৈলীর সংঘাতের প্রচার করেছিল।
টটেনহ্যামের তীব্র চাপ
ডেনিশ কোচ টমাস ফ্র্যাঙ্কের আত্মপ্রকাশ, যিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে একটি ছদ্মবেশী ফাইনালে ইউরোপীয় লিগ বিজয়ের সাথে ২০২৪/২৫ মৌসুমে বাঁচিয়েছিলেন এমন একটি দলের বাস্তববাদকে উচ্চারণ করেছিলেন।
ফ্র্যাঙ্ক “হোম” খেলোয়াড়দের বেসটি ব্যবহার করেছিলেন, জোও পালহিনহার দৃ ity ়তা এবং কুদসের শক্তি ও সাহস যুক্ত করেছিলেন, দ্বি-মুখী আক্রমণে, সরাসরি সংযোগের সাথে, যেখানে তিনটি মিডফিল্ডের লোকটি ডানদিকে এবং স্পেনগুলির কাছে রূপান্তরগুলিতে বামে বেগের অন্বেষণ করার প্রবণতার মুখে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
ফরাসিদের সর্বাধিক সমর্থিত এবং বিস্তৃত ফুটবলের বিপরীতে স্পষ্ট ছিল, যদিও পিএসজি, ছয় দিনের প্রাক-মৌসুমে (চেলসির সাথে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালের পরে কোনও খেলা ছাড়াই), ইংরেজদের তীব্র চাপের মুখে যুক্তির একটি স্পষ্ট রেখা সংজ্ঞায়িত করতে বিশাল অসুবিধা ছিল।
ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নদের এমনকি গোল্ডেন বলের জন্য প্যারিসিয়ান প্রতীকটির নয়টি নামের মধ্যে একটি হাকিমির পরে খেলাটি নেওয়ার জন্য চার মিনিটের প্রয়োজন ছিল, মিনিট পয়েন্টার প্রথম কোলটি শেষ করার আগেই দলটিকে পেড্রো পোরোর প্রথম শটে নিয়ে যায়।
মরোক্কান, যিনি একটি সাক্ষাত্কারের পরে দলে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি বলেছিলেন যে সেরা খেলোয়াড়ের পুরষ্কারের যোগ্য, তিনি আবার অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিলেন, টটেনহ্যামকে প্রথম দিকে একটি শক্তিশালী অবস্থান চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছিলেন।
লন্ডন এলাকায় একটি শট পিএসজিকে এগিয়ে রাখার হুমকি দিয়ে এবং ফাইনালের প্রবণতাটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়ে 10 মিনিটের আগে কেবল গোল্ডেন বলের আরেক প্রার্থী কেভিচা কাভরাতস্কেলিয়া স্বস্তি পেয়েছিলেন বলে মনে করছেন।
ফরাসিদের প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও, যা ছন্দ এবং বলটি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল, টটেনহ্যামের লক্ষ্যে বিপদ নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গাগুলি খুঁজে পেতে বাম দিকে নৌকা বাই বোটের মতো আরও ত্বরণ ছিল।
শেভালিয়ার আদিয়া গোলো
খেলাটি যেভাবে ছিল তা নিয়ে কোনও উপায়ে আরামদায়ক, “স্পারস”ডোনারুম্মার প্রতিস্থাপন, লুকাস শেভালিয়ারকে ফরাসী চ্যাম্পিয়নদের সরকারী আত্মপ্রকাশের জন্য জ্বলজ্বল করে জোর করে শুরু করে তারা তাদের উদ্বোধনী লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার মুহুর্তটি তৈরি করতে শুরু করেছিল।
গোলরক্ষক ফরাসি নির্বাচনের গোলের সম্ভাব্য মালিক লিলকে নিয়োগ করেছিলেন, এখনও রিচারলিসনের লক্ষ্য (২৩ ‘) এড়িয়ে গেছেন। তবে বলের একটি সেটে, ইতালির অভিভাবক গুগলিলমো ভিকারিওর মিডফিল্ডের চার্জ করা, বলটি লুইস এনরিকের গোলের নীচে শেষ হয়েছিল, ভ্যান ডি ভেন এয়ারে জিতে, বারাকে গুলি করার জন্য একটি খড় এবং ডাচ সেন্ট্রালকে স্কোর করার জন্য। টটেনহ্যাম বিরতি থেকে ছয় মিনিট এগিয়ে ছিল।
এই সময়কালে, পিএসজি এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করেছিল এবং টটেনহ্যাম প্রতিবেশীদের বিপক্ষে ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যর্থ হওয়া উত্তর ছাড়াই দলকে স্মরণ করেছিল।
বিশ্রামটি শেষ পর্যন্ত গংটি শোনাচ্ছে, পিএসজি নতুন ইংলিশ আক্রমণে বেঁচে গিয়েছিল যা পোস্টে একটি শট শেষ করেছিল, যদিও বিডটি অবৈধ ছিল, তাই এটি কেবল এমন একটি দলের প্রতিচ্ছবি হিসাবে কাজ করবে যা এমনকি বন্ধ চোখ দিয়ে খেলা, বাতাস এবং ক্রমবর্ধমান ভারী পা অনুভব করেছিল।
তবে লুইস এনরিকের সমস্যাগুলি সভার প্রতিক্রিয়া এবং লক্ষ্য নিয়ে ফিরে আসবে অনুসরণ একটি নিখরচায়, অন্য থেকে সেন্ট্রাল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো বাইরে গিয়ে একটি ছোট শেভালিয়ারের দিকে রওনা হলেন।
নিউ জার্সির দুঃস্বপ্ন এবং মেটলাইফ স্টেডিয়ামটি ফিরে এসেছিল, পিএসজি এর সমাধান ছাড়াই একটি ফরাসী ক্লাবের প্রথম সুপার কাপের প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ১৯৯ 1996 সালে ১৯৯ 1996 সালে জুভেন্টাসের কাছে দুটি হাতে (২-৯) হেরে যায়।
পিএসজির পুরো ঝুঁকি নেওয়া এবং ফাইনালের গল্পটি পরিবর্তন করা লক্ষ্যটির সন্ধানে যেতে হবে। ছাগলের লক্ষ্য অর্জন করেছে (66 66 ‘), তবে সেই পর্তুগিজ রেফারি জোও পিনহেইরো ফ্যাবিয়ান রুইজের অনিয়মিত অবস্থান দ্বারা অবৈধ।
লি কং-ইন (85 ‘) এর একটি শট দিয়ে গোলটি শেষের কাছাকাছি আসবে, যা পিএসজিকে নতুন শ্বাস দিয়েছে। সুতরাং ড্রয়ের লক্ষ্যটি কেবল অন্য বিকল্পের প্রধান ছিল, গোনালো রামোসের সাথে বাক্যটি এড়ানোর জন্য, ডেম্বেলির সহায়তার পরে, এবং শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, যেখানে ভিটিনা প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল। দ্য টটেনহ্যাম অফারের সুবিধা নেননি, শেভালিয়ার এখনও গ্যালনগুলি টানলেন এবং নুনো মেন্ডেস এই অর্জনটি সিল করে, কিক দিয়ে যা 4-3 ফাইনাল সেট করে।