টটেনহ্যাম বনাম ক্রিস্টাল প্যালেস পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

উত্তর লন্ডন সেলহার্স্ট পোশাকটি হোস্ট করতে গিয়ার্স করে।

প্রিমিয়ার লিগ 2024-25 এর ম্যাচউইক 36 আমাদের টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়ামে নিয়ে যায়, যেখানে স্পারস এবং ক্রিস্টাল প্যালেস লক শিং রয়েছে।

গার্হস্থ্য ডাবল সম্পূর্ণ করার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম ক্লাবগুলির মধ্যে একটি, টটেনহ্যাম হটস্পার এখন তাদের -৪ বছরের ট্রফি খরা শেষ হওয়া থেকে দুটি ম্যাচ দূরে। উয়েফা ইউরোপা লীগে তাদের দর্শনীয় স্থানগুলি স্থাপনের সাথে সাথে অ্যাঞ্জে পোসেকোগলু তার তরুণ খেলোয়াড়দের এই অনুষ্ঠানে উঠার সুযোগ দিতে আগ্রহী হবে।

টটেনহ্যাম বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলে 16 তম স্থানে রয়েছে এবং তারা একটি কন্টিনেন্টাল স্পট সুরক্ষিত করার একমাত্র উপায় হ’ল ইউরোপা লিগ জিতে। যাইহোক, দেশীয়ভাবে কিছু গর্বকে উদ্ধার করার জন্য, স্পারস পয়েন্ট টেবিলের উচ্চতর আরোহণের জন্য তাদের বাকি তিনটি গেম জয়ের অপেক্ষায় থাকবে।

ক্রিস্টাল প্যালেস তাদের তাত্ক্ষণিক বিরোধীদের কাছে একই পরিস্থিতিতে নিজেকে আবিষ্কার করে। এফএ কাপ ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের জন্য দক্ষিণ লন্ডন প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে অলিভার গ্লাসনার এই ম্যাচটিকে নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে বিবেচনা করবেন কারণ তিনি প্যালেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষের আগে সম্ভবত এই দশকে কোনও আঘাত সহ্য করার কোনও মেজাজে থাকবেন না।

তারা প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে 12 তম স্থানে রয়েছে এবং লিগের স্ট্যান্ডিংয়ে একটি জয় খুব বেশি পার্থক্য করবে না। ক্রিস্টাল প্যালেস এই গেমটিকে এফএ কাপ ফাইনালের বিল্ড-আপ হিসাবে বিবেচনা করে বা তারা এটি নিরাপদ করে কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।

কিক-অফ:

অবস্থান: উত্তর লন্ডন, যুক্তরাজ্য

স্টেডিয়াম: টটেনহ্যাম হটস্পার স্টেডিয়াম

তারিখ: রবিবার, 11 মে

কিক-অফ সময়: সন্ধ্যা: 45: ৪৫

রেফারি: ক্রিস কাভানাঘ

Var: ব্যবহারে

ফর্ম:

স্পারস (সমস্ত প্রতিযোগিতায়): DELW

ক্রিস্টাল প্যালেস (সমস্ত প্রতিযোগিতায়): ডিডাব্লুডিডিএল

খেলোয়াড়দের দেখার জন্য:

রিচারলিসন (টটেনহ্যাম)

রিচারলিসন ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড় ছিলেন। তার পর থেকে আঘাত এবং একাধিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ পারফরম্যান্স তাকে প্রায়শই বেঞ্চে দেওয়া হতে দেখেছে। মৌসুমের বাকি তিনটি গেম তার গুণমান এবং প্রতিভা প্রদর্শন করা তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

২ 27 বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান সেন্টার ফরোয়ার্ড উত্তর লন্ডনের পোশাকের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য কাগজে কলম দেওয়ার আগে ওয়াটফোর্ড এবং এভারটনের সাথে তার ফুটবল দক্ষতা ব্যবহার করেছে। তিনি এখনও পর্যন্ত টটেনহ্যামের হয়ে 68 টি উপস্থিতি করেছেন এবং 16 টি গোল করেছেন।

মার্ক গুয়েহি (ক্রিস্টাল প্যালেস)

Marc Guehi, the 24-year-old English centre back, rose through the ranks of the Chelsea and Cray Wanderers youth academy before being loaned to Swansea City. 2021 সালে, তিনি ক্রিস্টাল প্যালেসে স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার পর থেকে তিনি ag গলসের পদটি রক্ষার জন্য দৃ strongly ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন।

পাল্টা আক্রমণগুলি শুরু করার জন্য দ্রুত ব্লক এবং ট্রানজিশনের তার দক্ষতা এফএ কাপের শিরোনাম তুলতে তাদের সন্ধানে ক্রিস্টাল প্যালেসকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করেছে। গুয়েহি ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষের আগে স্পার্সের বিরুদ্ধে একটি পরিষ্কার শীট সুরক্ষিত করতে আগ্রহী হবে।

ম্যাচ ফ্যাক্টস

ক্রিস্টাল প্যালেস তাদের শেষ পাঁচটি ম্যাচে একটি জিতেছে।

তারা নটিংহামের বিপক্ষে ড্রয়ের পরে আসছে।

স্পার্স তাদের শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে দুটি জিতেছে।

বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

টিপ 1 – ম্যাচটি জিততে স্পারস – বিটি 365 সহ 13/8

টিপ 2 – রিচারলিসন প্রথম স্কোর করতে – উইলিয়াম হিলের সাথে 6/1

টিপ 3 -স্পারস 1-0 স্ফটিক প্যালেস -11/1 প্যাডিপওয়ার সহ

আঘাত এবং দলের সংবাদ

স্পারসের অনুপস্থিতির তালিকায় রাদু ড্রাগসিন এবং জেমস ম্যাডিসন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্রিস্টাল প্যালেস আসন্ন খেলায় চাদি রিয়াদের উপস্থিতি মিস করবে।

মাথা থেকে মাথা রেকর্ড

মোট ম্যাচ – 59

স্পারস জিতেছে – 33

ক্রিস্টাল প্যালেস জিতেছে – 11

আঁকা ম্যাচ – 15

পূর্বাভাস লাইনআপ

স্পারস পূর্বাভাস লাইনআপ (4-3-3)

ভিকারিও (জিকে); ধূসর, রোমেরো, ভেন, উদোগি; কুলুসভস্কি, ভিসিয়াম, স্যার; জনসন, সোলানকে, রিচারলিশন

ক্রিস্টাল প্যালেস পূর্বাভাস লাইনআপ (3-4-2-1)

হেন্ডারসন (জিকে); রিচার্ডস, ল্যাক্রিক্স, গুয়েহি; মাউন্ট, ওয়ার্টন, ক্যামাদা, মিচেল; দু: খিত, ইজে; মাতেটা

ম্যাচের পূর্বাভাস

উভয় দলই এই ম্যাচটিকে নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে বিবেচনা করে, আমরা আশা করি স্পার্স ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে একটি সরু জয় অর্জন করবে। রিচারলিসন তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে এবং পরের খেলায় স্কোর শীটে তার নামটি পেতে আগ্রহী হবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী: স্পারস 1-0 স্ফটিক প্রাসাদ

টেলিকাস্টের বিশদ

ভারত: স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহোটস্টার

যুক্তরাজ্য: স্কাই স্পোর্টস, টিএনটি স্পোর্টস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: এনবিসি স্পোর্টস

নাইজেরিয়া: সুপারস্পোর্ট, এনটিএ, স্পোর্টি টিভি

