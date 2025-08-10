টড বোলস বুকানিয়ারদের জন্য ‘গেম-ব্রেকার’ এর নাম

ট্যাম্পা বে বুকানিরদের পুরো লিগের অন্যতম স্ট্যাকড ওয়াইড রিসিভার কর্পস রয়েছে।
ক্রিস গডউইন এবং মাইক ইভান্স থেকে শুরু করে জ্যালেন ম্যাকমিলান এবং রুকি তারকা ডাব্লুআর এমেকা এগবুকা পর্যন্ত বাকের মেফিল্ডের অস্ত্রের আধিক্য রয়েছে।
তবে তাদের একটি স্টাউট চলমান খেলাও রয়েছে।
বাকী ইরভিং এবং রাছাদ হোয়াইট যখন বেশিরভাগ ক্যারিগুলির সাথে মোকাবিলা করবেন, এখন মনে হচ্ছে শান টাকারও সম্ভবত ঘূর্ণায়মানের পথে চলে যেতে পারে।
কমপক্ষে, হেড কোচ টড বোলেসগুলি এভাবেই অনুভব করে।
শনিবারের প্রিসন ওপেনার বনাম দ্য টেনেসি টাইটানস অনুসরণ করে কোচ বোলস তার তৃতীয় স্ট্রিং ফিরে (গ্রেগ অউমানের মাধ্যমে) দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন:
“তিনি আমাদের জন্য একজন গেম-ব্রেকার,” শান টাকার সম্পর্কে বোলস বলেছিলেন, যিনি শনিবার একটি শক্তিশালী রাত কাটিয়েছিলেন ১৩ টি ক্যারিতে ৫০ গজ নিয়ে। “আমরা তাকে আরও বল পেতে পারি।”
হোয়াইট যখন কুঁচকে চোটে খেলাটি ছেড়ে চলে যায় তখন টাকার এই অনুষ্ঠানে উঠে আসে।
তিনি 13 টি ক্যারিকে 50 টি রাশিং ইয়ার্ডে পরিণত করে তার বেশিরভাগ স্পর্শ করেছেন।
ইরভিং অফসিসনে কিছু মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে, ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছে তবে সুইফটারও দেখাচ্ছে।
তারপরে আবার, বোলস স্পষ্টতই একটি গরম হাতের পদ্ধতির চালাতে এবং বিরোধিতা প্রতিরক্ষাগুলি অনুমান করে তাদের বিভিন্ন চেহারা ছুঁড়ে ফেলে রাখতে চায়।
গত মৌসুমে টাকার অপরাধের কোনও কারণ ছিল না।
308 রাশিং ইয়ার্ডের জন্য তাঁর মাত্র 50 টি ক্যারি ছিল, তবে এই বছর উভয়ই এই বছর বাড়ানো উচিত।
অবশ্যই, বুকানিয়াররা সম্ভবত একটি পাস-ভারী দল হিসাবে অব্যাহত থাকবে এবং তাদের অগণিত অস্ত্র বিবেচনা করে একটি ভিন্ন পদ্ধতির গ্রহণ করা একটি বিপর্যয় হবে।
তবুও, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত চলমান গেমটি সর্বদা কোয়ার্টারব্যাকের সেরা বন্ধু হবে এবং এই দলটি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।
